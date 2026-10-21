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Argumentaire

Depuis la fin de l’année 2022, les outils d’IA générative sont entrés dans les salles de classe avant même que les institutions aient pris position. Élèves, étudiants et enseignants s’en servent pour rédiger, traduire, résoudre des exercices, préparer des cours ou corriger des copies. Les débats publics ont surtout porté sur la fraude et sur les promesses de personnalisation. Les recherches publiées, elles, se concentrent encore largement sur l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie de l’Est.

Ce déséquilibre laisse dans l’ombre les systèmes éducatifs francophones du Sud. Là, l’IA générative arrive dans des classes souvent surchargées, avec un accès inégal à l’électricité, à la connexion et aux équipements. Elle arrive aussi dans des contextes plurilingues, où le français est langue d’enseignement sans être toujours la langue première des apprenants. Le smartphone y tient souvent lieu d’ordinateur. Ces conditions transforment les usages, les détournements et les effets de ces outils. Elles posent aussi des questions propres : qui y a accès, dans quelle langue, avec quelles compétences et au bénéfice de qui ?

Plus de trois ans après la diffusion massive de ces outils, le moment est venu de dépasser l’enthousiasme et l’alarme pour regarder ce qui se passe réellement. Ce numéro thématique veut rassembler des premiers bilans de terrain : enquêtes, observations de classe, expérimentations, analyses de dispositifs, études de politiques éducatives. Il s’intéresse autant aux réussites qu’aux échecs, aux usages prescrits qu’aux usages clandestins, aux apprentissages réels qu’aux illusions d’apprentissage.

Les Suds francophones désignent ici, de manière ouverte, l’Afrique subsaharienne, le Maghreb, l’océan Indien, les Caraïbes, le Proche-Orient et l’Asie du Sud-Est francophones. Les contributions portant sur d’autres contextes sont recevables lorsqu’elles proposent une comparaison explicite avec ces espaces ou éclairent directement leurs enjeux.

Axes thématiques

Usages réels chez les élèves, les étudiants et les enseignants. Quels outils sont utilisés, sur quels appareils, pour quelles tâches ? Quelle part relève de l’usage encadré, et quelle part de l’usage clandestin ? Comment ces pratiques varient-elles selon le niveau, la discipline, le milieu urbain ou rural ?

IA générative et didactiques des disciplines. Quels effets sur l’apprentissage du français et des langues étrangères, sur la lecture et l’écriture littéraires, sur les sciences et les mathématiques ? Quelles séquences, quelles tâches et quels scénarios pédagogiques tirent profit de ces outils sans court-circuiter l’apprentissage ?

Évaluer à l’ère de l’IA générative. Comment repenser les devoirs, les examens, les mémoires et les productions écrites ? Quelles formes d’évaluation résistent à la délégation de la tâche à la machine ? Comment les établissements traitent-ils la question de l’intégrité académique ?

Esprit critique, littératie de l’IA et éducation aux médias. Comment former les apprenants à vérifier, comparer et discuter les réponses produites ? Quelle place donner aux biais, aux erreurs factuelles et aux représentations culturelles véhiculées par ces outils ?

Formation des enseignants, inégalités et politiques éducatives. Quels dispositifs de formation initiale et continue existent ? Quelles chartes, quelles orientations ministérielles ou universitaires ? Comment la fracture numérique, le coût des abonnements et la domination de certaines langues pèsent-ils sur l’équité ?

Modalités de contribution

Types de contributions

Articles originaux fondés sur des données empiriques (quantitatives, qualitatives ou mixtes)

Études de cas et analyses de dispositifs pédagogiques mis en œuvre

Revues systématiques de la littérature

Les textes doivent être rédigés en français, inédits et non soumis à une autre revue. Les essais sans données ni cadre méthodologique explicite ne seront pas retenus.

Modalités de soumission

Les articles complets sont envoyés à editor@scienceseducation.org, avec pour objet : « Numéro thématique IAG – Soumission ». Aucun résumé préalable n’est demandé.

Longueur : 20 000 à 40 000 signes sans espaces

Format : fichier modifiable (.doc, .docx ou .odt), mis en forme selon le gabarit de la revue

Titre, résumé et cinq mots-clés en français et en anglais

Normes bibliographiques APA

Manuscrit anonymisé ; noms, affiliations, pays, courriels et identifiants ORCID sur une page de titre séparée

Déclarations en fin d’article : conflits d’intérêts, financement, consentement des participants, usage éventuel d’outils d’IA générative dans la rédaction

Chaque article est soumis à un contrôle anti-plagiat puis évalué en double aveugle par au moins deux experts. Le numéro retiendra six à sept articles.

La revue est en libre accès sous licence CC BY 4.0. Des frais de publication de 90 € sont demandés uniquement après un avis favorable ; il n’y a ni frais de soumission ni frais d’évaluation. Détails : consignes aux auteurs et frais de publication.

Calendrier

Date limite d’envoi des articles complets : 12 novembre 2026

Présélection (adéquation au thème, anti-plagiat) : 19 novembre 2026

Retour des évaluations aux auteurs : 10 décembre 2026

Remise des versions révisées : 31 décembre 2026

Publication du numéro : janvier 2027

Coordination

Comité de rédaction de Sciences & Éducation : Nabil Saadi (directeur de publication), Khalid Mahdi (éditeur en chef), Mohammed Rabih Raissouni (rédacteur en chef).

Éditeur : Centre International de Recherche Scientifique et Éducative (CIRSE), Tétouan, Maroc.

Site : scienceseducation.org

Soumissions : editor@scienceseducation.org

Questions : contact@scienceseducation.org