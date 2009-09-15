Announcement

Laboratoire de recherche Francophonies itinérantes – 3e Colloque international

Argumentaire

L’objectif de ce colloque est de faire ressortir l’apport spécifique de la littérature à l’écriture et à la réécriture des imaginaires politiques du pouvoir en Afrique francophone subsaharienne. En particulier, il s’agira d’interroger la manière dont certains auteurs ont accorde une place centrale, dans leurs œuvres, à l’énonciation des rapports de pouvoir en termes de relations familiales — énonciation qui, dans le cadre postcolonial, a été infléchie le plus souvent dans l’image du chef de l’État en tant que « père de la nation ».

Ce répertoire discursif s’inscrit dans le sillage d’une tradition de longue date qui a connu, dans le contexte des sociétés africaines postcoloniales, une fortune singulière, devenant le point de tangence entre des discours idéologiques officiels et leur réélaboration littéraire. Face aux premiers, les écrivains francophones ont adopté (dès la fin des années 1960) une posture critique, révélant la face obscure de cette paternité politique.

Par la suite, la vague de démocratisation des années 1990 – qui a vu l’adoption ou la réintroduction du multipartisme et la reconnaissance de droits civils et politiques – s’est accompagnée d’un travail de relecture critique des grands récits nationaux établis à partir des Indépendances. Depuis, le paysage politique de l'Afrique subsaharienne a considérablement évolué et cette évolution appelle de nouvelles interrogations pour comprendre comment la littérature renégocie ces mythes fondateurs face aux crises contemporaines et aux ingérences étrangères.

Programme

Aula magna Palazzo Boilleau, via Santa Maria 85

Mercredi 4 novembre

13.30-14.00 - Accueil des participants, Hall de Palazzo Boilleau.

14.00-14.15 - Ouverture du colloque. Salutations des représentants du département de Philologie, Littérature et Linguistique et du Laboratoire de recherche Francophonies itinérantes.

14.15-14.30 - Alexandre Calvanese (Université de Pise), Introduction aux travaux.

(Université de Pise), Introduction aux travaux. 14.30-15.30 - Conférence inaugurale : Xavier Garnier (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), « Genèse élective des pères de la nation. Lecture de la tétralogie romanesque Le Livre des Cités du Termite d’Alioum Fantouré ».

Débat et pause

Enjeux esthétiques, psychologiques et philosophiques d’une métaphore

Modérateur : Xavier Garnier

16.00-16.25 - Désiré Nyela (Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse), « De quoi le père de la nation est-il le symptôme ? »

(Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse), « De quoi le père de la nation est-il le symptôme ? » 16.25-16.50 - Ghizlane Lemnouer (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez), « Du socle monolithique à la Relation : déconstruction et métamorphoses de la figure du père chez Léopold Sédar Senghor au prisme de Frantz Fanon et Patrick Chamoiseau »

Débat

17.10-17.35 - Valentina Tarquini (Université Roma Tre), « La stratégie de “l’enveloppement oblique, sinueux et progressif” ou la leçon de Mongo Beti »

(Université Roma Tre), « La stratégie de “l’enveloppement oblique, sinueux et progressif” ou la leçon de Mongo Beti » 17.35-18.00 - Saim Voussad (École Normale Supérieure de Bouzaréah), « Le temps bloqué des pères dans La vie et demie de Sony Labou Tansi et Cent ans de solitude de G. G. Marquez : approche comparative »

Débat

Jeudi 5 novembre

Stratégies de (auto)légitimation du pouvoir politique

Modérateur : Francesco Attruia

9.15-9.40 - Francesca Romana Cacciatori (Université La Sapienza de Rome) et Ehouman René Koffi (Université Alassane Ouattara de Bouaké), « Dire la nation après l’indépendance : la parole fondatrice des pères de la nation Houphouët-Boigny et Sékou Touré »

(Université La Sapienza de Rome) et Ehouman René Koffi (Université Alassane Ouattara de Bouaké), « Dire la nation après l’indépendance : la parole fondatrice des pères de la nation Houphouët-Boigny et Sékou Touré » 9.40-10.05 - Stevio Ulrich Baral-Angui (Université Marien Ngouabi de Brazzaville), « La figure du Maréchal Mobutu dans la chanson congolaise : entre représentation symbolique et sacralisation politique (1965-1990) »

(Université Marien Ngouabi de Brazzaville), « La figure du Maréchal Mobutu dans la chanson congolaise : entre représentation symbolique et sacralisation politique (1965-1990) » 10.05-10.30 - Jacques Diedhiou (Université de Picardie Jules Verne), « Du Nguur colonial aux métamorphoses de la gérontocratie : scénographies discursives et régulation de l'ethos politique au Sénégal »

Débat et pause

(En)quêtes politiques et littéraires

Modératrice : Valentina Tarquini

11.30-11.55 - Djoher Sadoun (Université d’Alger 2), « Figures des pères fondateurs : entre quête littéraire et dénonciation dans Le Devoir de violence de Yambo Ouologuem et La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr »

(Université d’Alger 2), « Figures des pères fondateurs : entre quête littéraire et dénonciation dans Le Devoir de violence de Yambo Ouologuem et La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr » 11.55-12.20 - Amina Azouz (Université de Tunis El Manar), « Ulysse, Ô Bourguiba… Étude comparative et métaphorologique du Pater Patriae dans Talismano d’Abdelwahab Meddeb et Tunis blues d’Ali Bécheur »

Débat

13.00-15.00 - Déjeuner

L’autorité du Père en question

Modératrice : Barbara Sommovigo

15.15-15.40 - Nour Ben Nejma (Université de Monastir), « Réseaux contre dynasties : déconstruire la verticalité du père de la nation dans les écritures numériques d'Afrique francophone »

(Université de Monastir), « Réseaux contre dynasties : déconstruire la verticalité du père de la nation dans les écritures numériques d'Afrique francophone » 15.40-16.05 - Dominique Ranaivoson (Université de Lorraine), « À Madagascar, il n’y a pas de père sans mère : la notion de ray aman-dreny dans l’écriture littéraire du politique »

Débat

16.25-16.50 - Kodzo Etonam Tsetse (Centre de recherche « CoDiReL », Université de Lomé), « Le père de la nation dans le champ littéraire togolais »

(Centre de recherche « CoDiReL », Université de Lomé), « Le père de la nation dans le champ littéraire togolais » 16.50-17.15 - Vale Mfebe Valdo (Université de Kinshasa), « Du père de la nation au sauveur du peuple : métamorphoses des figures de légitimation politique dans les imaginaires littéraires africains francophones contemporains »

Débat

Vendredi 6 novembre

Autour d’En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma: critique, déconstruction et métamorphose de la figure du père de la nation

Modérateur : Alexandre Calvanese

09.15-09.40 Jaouad Boumaajoune (Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan), « Du donsomana à la contre-épopée : déconstruction de la figure du père de la nation dans En attendant le vote des bêtes sauvages »

(Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan), « Du donsomana à la contre-épopée : déconstruction de la figure du père de la nation dans En attendant le vote des bêtes sauvages » 09.40-10.05 Malika Gueddim (Université d’Alger 2) et Hajer Mestaysser (Université de Lorraine), « Les métamorphoses du père de la nation. Représentation, légitimation et reconfiguration d’une figure d’autorité politique dans En attendant le vote des bêtes sauvages »

(Université d’Alger 2) et Hajer Mestaysser (Université de Lorraine), « Les métamorphoses du père de la nation. Représentation, légitimation et reconfiguration d’une figure d’autorité politique dans En attendant le vote des bêtes sauvages » 10.05-10.30 Malika Mraim (Université Ibn Khaldoun de Tiaret), « Le masque du père de la nation : déconstruction et reconfiguration du pouvoir postcolonial chez Ahmadou Kourouma »

Débat et pause

Autour du Pleurer-Rire d’Henri Lopes : entre critique du pouvoir masculin et analyse de ses ressources stylistiques

Modératrice : Véronic Algeri

11.15-11.50 Urbain Ndoukou-Ndoukou (Université de Limoges), « Défaire le père de la nation : colonialité du pouvoir et crise des masculinités hégémoniques chez Henri Lopes et Léonora Miano »

(Université de Limoges), « Défaire le père de la nation : colonialité du pouvoir et crise des masculinités hégémoniques chez Henri Lopes et Léonora Miano » 11.50-12.15 Patrick Ouadiabantou (Sciences Po Bordeaux), « Langue, métaphore paternelle et imaginaire du pouvoir : pour une sociostylistique du père de la nation dans Le Pleurer-Rire d’Henri Lopes »

(Sciences Po Bordeaux), « Langue, métaphore paternelle et imaginaire du pouvoir : pour une sociostylistique du père de la nation dans Le Pleurer-Rire d’Henri Lopes » Débat et conclusions

Comité scientifique

Véronic Algeri (Université de Rome « Roma Tre »)

Francesco Attruia (Université de Pise)

Elara Bertho (CNRS - Les Afriques dans le monde)

Alexandre Calvanese (Université de Pise)

Xavier Garnier (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Maëline Le Lay (CNRS - Thalim)

Marco Modenesi (Université de Milan « La Statale »)

Chiara Molinari (Université de Milan « La Statale »)

Barbara Sommovigo (Université de Pise)

Valeria Sperti (Université de Naples « Federico II »)

Comité organisateur