Travail et migrations au temps de la désindustrialisation

Announcement

Présentation

Face aux transformations des systèmes productifs et aux fermetures de sites industriels qui marquent ces dernières décennies, cette journée d’étude propose d’interroger ce que les mutations du travail industriel produisent sur les territoires, les individus et les liens sociaux. Il s’agira de replacer le processus de désindustrialisation dans une histoire plus longue des mondes du travail, en prêtant une attention particulière à son croisement avec l’expérience des migrations. De la période des années 1960 à nos jours, l’industrie a en effet constitué un secteur majeur de recrutement et la figure des « travailleurs immigrés » s’est imposée. Comment qualifier les recompositions du travail ? Qu’en est-il des trajectoires professionnelles des femmes immigrées ? Comment la désindustrialisation encourage-t-elle à son tour des formes de mobilités ou d’immobilités ?

L’expérience du travail, comme celle de sa disparition, sera également appréhendée à partir des espaces de la vie quotidienne et de l’intimité. Les effets du travail se prolongent en effet dans la sphère familiale, les sociabilités et le logement, dont les formes et la stabilité peuvent être étroitement liées au statut professionnel et administratif. Que devient cette expérience lorsque l’emploi disparaît ou que l’activité industrielle cesse ? Quelles traces, objets et récits laissent-t-elle dans les familles et les territoires ? Comment les expériences du travail et des migrations s’articulent-elles dans les transmissions d’une génération à l’autre et résistent-elles à l’oubli ?

Un deuxième axe de cette journée s’intéressera aux objets, au patrimoine, et aux représentations du travail. Les collections du Mucem documentent largement cet univers, qu’il s’agisse de la célèbre enquête menée sur une forge du Queyras, dont subsiste l’unité écologique, des portraits d’ouvriers et d’intérieurs d’usine réalisés par Jean Amblard ou Boris Taslitzky, des maquettes de mines, ou encore d’objets témoins tels qu’une combinaison de travail ou une horloge pointeuse. Les objectifs de l’ancien Musée national des Arts et Traditions populaires étaient d’ailleurs aussi de conserver les traces d’un monde en voie de disparition, à l’instar des documentaires de France Culture consacrés aux mondes du travail en crise.

Programme

9h00 Accueil

9h30 Introduction de la journée

9h40-10h40 - Session 1 : Travail industriel et désindustrialisation : trajectoires, territoires et héritages

Discussion : Amandine Tabutaud, docteure en histoire et professeure d’histoire-géographie au lycée (IDHES - Université Evry Paris-Saclay)

Mauve Carbonell , maîtresse de conférences en histoire (UMR TELEMMe - Aix-Marseille Université/CNRS) - Désindustrialisation et héritage des pollutions, le cas de l’industrie de l’alumine en Provence, XIXe-XXIe siècles

, maîtresse de conférences en histoire (UMR TELEMMe - Aix-Marseille Université/CNRS) - Désindustrialisation et héritage des pollutions, le cas de l’industrie de l’alumine en Provence, XIXe-XXIe siècles Sofia Aouani , chercheuse postdoctorante en sociologie (CSO - Sciences Po/CNRS) - Une politique de gestion de la désindustrialisation qui ne dit pas son nom. Regroupement familial, crise de l’emploi industriel immigré et travail des femmes

, chercheuse postdoctorante en sociologie (CSO - Sciences Po/CNRS) - Une politique de gestion de la désindustrialisation qui ne dit pas son nom. Regroupement familial, crise de l’emploi industriel immigré et travail des femmes Claire Cocano, artiste photographe, et Juliette Ronsin, chercheuse post-doctorante enhistoire (CETOBaC – EHESS et Mucem) - "Rue Désiré Chevalier" le livre d’artiste à la croisée entre histoire intime et collective

10h40-11h00 Discussion

11h00 Pause

11h15-12h15 - Session 2 : Enquêter et documenter les mondes ouvriers : méthodes, sources et terrains

Discussion : Loman-Pierre Charrier, doctorant en histoire (CHEC - Université Clermont Auvergne)

Nathalie Ponsard , maîtresse de conférences en histoire (CHEC - Université Clermont Auvergne) - Explorer l’attachement à la nature de travailleurs en milieu rural et usinier (XXe- XXIe siècle)

, maîtresse de conférences en histoire (CHEC - Université Clermont Auvergne) - Explorer l’attachement à la nature de travailleurs en milieu rural et usinier (XXe- XXIe siècle) Cécile Morin , docteure en histoire et professeure d’histoire-géographie au lycée (LER-Université Lumière Lyon 2) - Enregistrer le travail à l’heure de la désindustrialisation. Voix ouvrières dans les documentaires de France Culture

, docteure en histoire et professeure d’histoire-géographie au lycée (LER-Université Lumière Lyon 2) - Enregistrer le travail à l’heure de la désindustrialisation. Voix ouvrières dans les documentaires de France Culture Jaya Pargade-Klitzke, Conservateur du patrimoine au Mucem - L’enquête-collecte "Industrialisation-désindustrialisation" du MNATP : quel regard porter à l’aube du XXIe siècle sur les transformations du paysage industriel français ?

12h15-12h35 Discussion

12h35-14h30 Pause déjeuner

14h30-16h00 - Table ronde : Quelles perspectives pour l’histoire de la désindustrialisation ?

Discussion : Juliette Ronsin, chercheuse post-doctorante en histoire (CETOBaC - EHESS et Mucem)

Noël Andrissen , doctorant en histoire et professeur d’histoire-géographie au collège (IDHES - Université Paris Nanterre)

, doctorant en histoire et professeur d’histoire-géographie au collège (IDHES - Université Paris Nanterre) Romain Castellesi , maître de conférences en histoire (HLLI - Université du Littoral Côte d’Opale)

, maître de conférences en histoire (HLLI - Université du Littoral Côte d’Opale) Loman-Pierre Charrier , doctorant en histoire (CHEC - Université Clermont Auvergne)

, doctorant en histoire (CHEC - Université Clermont Auvergne) Amandine Tabutaud, docteure en histoire et professeure d’histoire-géographie au lycée (IDHES - Université Evry Paris-Saclay)

Organisation scientifique

Juliette Ronsin, chercheuse post-doctorante en histoire (CETOBaC - EHESS et Mucem)

En collaboration avec