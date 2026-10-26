Comment enquêter en sciences sociales : terrains, méthodes, données

Study daysSociology
Subjects
Abstract
Comment concevoir et conduire une enquête ? Comment appréhender les défis de terrains parfois complexes ? Comment produire, documenter et valoriser des données de recherche ?
Announcement
Présentation
Organisées par le médialab et le Centre de données socio-politiques (CDSP) de Sciences Po, les journées d’étude du réseau d’ingénieur·es dans la recherche RésIn s’adressent aux doctorant·es, jeunes chercheur·ses, ingénieur·es et professionnel·les de la recherche souhaitant approfondir leurs connaissances des méthodes d’enquête en sciences sociales. À travers des présentations, des ateliers pratiques et des retours d’expérience, elles offrent des pistes concrètes pour concevoir et conduire une enquête, appréhender les défis de terrains parfois complexes, et produire, documenter et valoriser des données de recherche. Les journées se dérouleront principalement en français, avec certaines interventions et certains ateliers proposés en anglais.
Programme
Mardi 17 novembre 2026
Sciences Po, salles K.011 et C.002, 1 place Saint Thomas, 75007 Paris
9h00-9h30 : Accueil café
9h30-9h40 : Mot d’introduction et présentation du programme — Alina Danciu, CDSP et Audrey Baneyx, médialab
- 9h40-10h10 : Finding and Understanding Research Data : A Practical Introduction to CLOSER Discovery — Hayley Mills, CLOSER, UCL
- 10h10-10h40 : Enquêter sur un objet sensible : réflexions méthodologiques autour d’une approche mixte des solitudes et de l’isolement — Hadrien Riffaut et Séverine Dessajan, CERLIS, Université Paris Cité
10h40-11h00 : Pause
- 11h00-11h30 : Documenter les conditions de vie et les relations sociales pendant et après la crise sanitaire : de l’investigation à chaud au panel longitudinal, l’exemple de l’enquête VICO — Pierre Mercklé, Université Grenoble Alpes, Pacte et Laurine Thizy, FNRS, Université de Liège
11h30-12h15 : Discussion
12h15-14h00 : Buffet (espace cafétéria, 13 rue de l’université)
14h00-16h30 : Ateliers
- Atelier n°1 — Getting started with metadata and research data management – Alina Danciu, CDSP, Sciences Po et Becky Oldroyd, UCL, CLOSER (Salle K.011)
- Atelier n°2 — (S’auto)former aux méthodes quantitatives à partir de grandes enquêtes – Capucine Rauch, LifeObs, UNISTRA (Salle C.002)
16h30-18h00 : Ciné-Débat – Projection du documentaire “En quête de chiffres”, Simon Paye et Elsa Martin, SHS Nancy, Université de Lorraine
18h00-19h30 : Cocktail (espace cafétéria, 13 rue de l’université)
Mercredi 18 novembre 2026
Sciences Po, salles K.011 et C.002, 1 place Saint Thomas, 75007 Paris
9h00-9h30 : Accueil café
9h30-9h40 : Mot d’introduction et présentation du programme — Alina Danciu, CDSP et Audrey Baneyx, médialab
- 9h40-10h10 : Incertitudes et contraintes dans la production de données sur les violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant. Le cas des enquêtes SAFEDUC 2024 et SAFEDUC Dispositifs — Victor Coutolleau, PRESAGE-IFE, Sciences Po
- 10h10-10h40 : L’Enquête Coralim, Méthodologie mixte et recherche participative en milieu scolaire — Christine Tichit, Centre Maurice-Halbwachs, INRAE
10h40-11h00 : Pause
- 11h00-11h30 : Réorganiser l’espace-temps de l’enquête : contraintes d’accès, réorganisation des dispositifs méthodologiques et implications épistémologiques sur le terrain des migrations en Malaisie — Louise Perrodin, projet ERC GenderedClimateMig, laboratoire PRINTEMPS (UMR 8085, CNRS/UVSQ)
11h30-12h15 : Discussion
12h15-14h00 : Buffet (K.011)
14h00-16h30 : Ateliers
- Atelier n°1 — De la conception à la réutilisation : suivre le cycle de vie des données d’enquête avec ELIPSS et Re{quest – Emmanuelle Duwez et Lucie Marie, CDSP, Sciences Po — Salle K.011
- Atelier n°2 — Faire l’épreuve des terrains sensibles : enjeux méthodologiques et éthiques – Thomas Tari, Maxime Crépel, Robin de Mourat et Clémence Seurat, médialab, Sciences Po — Salle C.002
Programme détaillé et inscriptions : https ://je-112026.sciencesconf.org/resource/page/id/1
Places
- 1 place Saint Thomas d'Aquin
Paris, France (75007)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- enquête, données, terrains, méthode, sciences sociales
Contact(s)
- Audrey Baneyx
courriel : audrey [dot] baneyx [at] sciencespo [dot] fr
- Marine Chuberre
courriel : marine [dot] chuberre [at] sciencespo [dot] fr
- Alina Danciu
courriel : alina [dot] danciu [at] sciencespo [dot] fr
Reference Urls
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Comment enquêter en sciences sociales : terrains, méthodes, données », Study days, Calenda, Published on Monday, October 26, 2026, https://doi.org/10.58079/170mp