Comment enquêter en sciences sociales : terrains, méthodes, données

Announcement

Présentation

Organisées par le médialab et le Centre de données socio-politiques (CDSP) de Sciences Po, les journées d’étude du réseau d’ingénieur·es dans la recherche RésIn s’adressent aux doctorant·es, jeunes chercheur·ses, ingénieur·es et professionnel·les de la recherche souhaitant approfondir leurs connaissances des méthodes d’enquête en sciences sociales. À travers des présentations, des ateliers pratiques et des retours d’expérience, elles offrent des pistes concrètes pour concevoir et conduire une enquête, appréhender les défis de terrains parfois complexes, et produire, documenter et valoriser des données de recherche. Les journées se dérouleront principalement en français, avec certaines interventions et certains ateliers proposés en anglais.

Programme

Mardi 17 novembre 2026

Sciences Po, salles K.011 et C.002, 1 place Saint Thomas, 75007 Paris

9h00-9h30 : Accueil café

9h30-9h40 : Mot d’introduction et présentation du programme — Alina Danciu, CDSP et Audrey Baneyx, médialab

9h40-10h10 : Finding and Understanding Research Data : A Practical Introduction to CLOSER Discovery — Hayley Mills , CLOSER, UCL

, CLOSER, UCL 10h10-10h40 : Enquêter sur un objet sensible : réflexions méthodologiques autour d’une approche mixte des solitudes et de l’isolement — Hadrien Riffaut et Séverine Dessajan, CERLIS, Université Paris Cité

10h40-11h00 : Pause

11h00-11h30 : Documenter les conditions de vie et les relations sociales pendant et après la crise sanitaire : de l’investigation à chaud au panel longitudinal, l’exemple de l’enquête VICO — Pierre Mercklé, Université Grenoble Alpes, Pacte et Laurine Thizy, FNRS, Université de Liège

11h30-12h15 : Discussion

12h15-14h00 : Buffet (espace cafétéria, 13 rue de l’université)

14h00-16h30 : Ateliers

Atelier n°1 — Getting started with metadata and research data management – Alina Danci u, CDSP, Sciences Po et Becky Oldroyd , UCL, CLOSER (Salle K.011)

u, CDSP, Sciences Po et , UCL, CLOSER (Salle K.011) Atelier n°2 — (S’auto)former aux méthodes quantitatives à partir de grandes enquêtes – Capucine Rauch, LifeObs, UNISTRA (Salle C.002)

16h30-18h00 : Ciné-Débat – Projection du documentaire “En quête de chiffres”, Simon Paye et Elsa Martin, SHS Nancy, Université de Lorraine

18h00-19h30 : Cocktail (espace cafétéria, 13 rue de l’université)

Mercredi 18 novembre 2026

Sciences Po, salles K.011 et C.002, 1 place Saint Thomas, 75007 Paris

9h00-9h30 : Accueil café

9h30-9h40 : Mot d’introduction et présentation du programme — Alina Danciu, CDSP et Audrey Baneyx, médialab

9h40-10h10 : Incertitudes et contraintes dans la production de données sur les violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant. Le cas des enquêtes SAFEDUC 2024 et SAFEDUC Dispositifs — Victor Coutolleau , PRESAGE-IFE, Sciences Po

, PRESAGE-IFE, Sciences Po 10h10-10h40 : L’Enquête Coralim, Méthodologie mixte et recherche participative en milieu scolaire — Christine Tichit, Centre Maurice-Halbwachs, INRAE

10h40-11h00 : Pause

11h00-11h30 : Réorganiser l’espace-temps de l’enquête : contraintes d’accès, réorganisation des dispositifs méthodologiques et implications épistémologiques sur le terrain des migrations en Malaisie — Louise Perrodin, projet ERC GenderedClimateMig, laboratoire PRINTEMPS (UMR 8085, CNRS/UVSQ)

11h30-12h15 : Discussion

12h15-14h00 : Buffet (K.011)

14h00-16h30 : Ateliers

Atelier n°1 — De la conception à la réutilisation : suivre le cycle de vie des données d’enquête avec ELIPSS et Re{quest – Emmanuelle Duwez et Lucie Marie , CDSP, Sciences Po — Salle K.011

et , CDSP, Sciences Po — Salle K.011 Atelier n°2 — Faire l’épreuve des terrains sensibles : enjeux méthodologiques et éthiques – Thomas Tari, Maxime Crépel, Robin de Mourat et Clémence Seurat, médialab, Sciences Po — Salle C.002

Programme détaillé et inscriptions : https ://je-112026.sciencesconf.org/resource/page/id/1