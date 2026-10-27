Autoridad paterna y maternidad en la corte (siglos XVI a XVIII)

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Argumentos

Interrogar la representación del padre en el Siglo de Oro y en la Ilustración supone examinar los fundamentos de la organización política, social y filosófica de los siglos XVI a XVIII en Europa.

Efectivamente, el padre constituye la piedra angular de este sistema que defiende la cohesión, la unidad frente ala alteridad y a sus amenazas, tanto dentro y fuera de la monarquía. Hasta se podría hablar de un auténtico “pensamiento del territorio”. La Contrarreforma vino a reforzar este modelo ; los nuevos cultos, como el de San José, padre terrenal deJesús, confirman esta preeminencia paterna, desplegada desde el núcleo familiar e íntimo hacia el ámbito político.

La figura del monarca cristaliza de manera emblemática estas problemáticas. Nos interesaría analizar la construcción del rey-padre y examinar cómo el modelo de la relación entre Dios y su pueblo define las modalidades de expresión de la autoridad real hacia sus súbditos, estableciendo asimismo un paralelismo entre el pater familias y sushijos. ¿Cuáles son las estrategias, políticas o artísticas que contribuyen a la edificación del rey como padre ?

El segundo eje que quisiéramos explorar como correlato de esta cuestión es el de la maternidad : ¿cómo seconcibe y se representa en la Corte ? ¿Cuáles son los espacios reservados a la madre y a la maternidad ? ¿Existen funciones vinculadas a la madre ? ¿Puede hablarse de una autoridad materna ? La Virgen María aparece también como la Madre por excelencia, elevando la maternidad a una dimensión real y divina. Se analizarán sus representaciones, textuales e iconográficas.

Todas estas cuestiones, de gran relevancia, merecen un estudio detallado tanto de las manifestaciones literarias como artísticas (literatura, pintura, escultura, arquitectura…), como tratados teóricos de la época.

Modalidades de proposiciones de ponencias

Se aceptarán el inglés y el español para las ponencias. El plazo para el envío de las propuestas de contribución (500 palabras como máximo + título, y una breve nota biográfica), finaliza el 01 de diciembre de 2026. Deberán enviarse conjuntamente al comité organizador.

Comité Organizador y contactos

Manuel Gámez Casado, Universidad de Sevilla, mgamez@us.es

María del Rosario Martínez Navarro, Universidad de Sevilla, rosariomtnez@us.es

Florence Toucheron, Université du Littoral-Côte-d’Opale, ftoucheron.ulco@univ-littoral.fr

Comité científico