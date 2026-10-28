Textiles de résistance II

Announcement

Présentation

Dans le prolongement de la journée d’étude « Textile de résistances. Approches contemporaines du textile comme art du sensible et geste critique » qui s’est tenue à l’Université Bourgogne Europe à Dijon en avril 2026, ce second volet entend poursuivre la réflexion en élargissant les questionnements aux relations que le matériau textile entretient aujourd’hui avec le design, les usages et les formes de vie contemporaines.

La forte présence des pratiques textiles dans l’art contemporain amène en effet à évaluer les multiples résonances de ce médium dans l’art comme dans la société : qu’apporte aujourd’hui le textile à la création artistique ? Mais aussi, que peut-il apporter aux sociétés contemporaines, traversées par des mutations profondes – accélération des rythmes de vie, logiques de surproduction et de rentabilisation, obsolescence culturelle, crises environnementales et remise en question des modèles productivistes. Si la question des usages du textile est particulièrement vive aujourd’hui, il est pertinent de s’interroger également sur sa place dès les débuts de l’ère industrielle.

Les questionnements générés par cette journée d’étude se veulent ouverts. Le textile est un matériau ancestral situé au croisement de l’usage et de la forme, depuis des siècles, il remplit les fonctions essentielles d’habiller, d’habiter et d’orner. À cet égard, il engage la prise en compte de la matérialité, du geste, des savoir-faire et de la temporalité qui pénètrent aussi bien l’histoire de l’art que celle des arts décoratifs, de l’architecture intérieure, du design ou encore l’histoire culturelle, politique et sociale.

Les créations textiles, par leur multiplicité et leur diversité conduisent à reconsidérer les frontières entre œuvre et usage, art et design, création individuelle et pratiques collectives, tout en réajustant la place de nombreuses artistes et personnalités longtemps marginalisées ou absentes des récits de la modernité. À travers ces pratiques, ce sont également les notions de médium, de technique, de travail, d’exposition, de décoratif, d’autonomie de l’art, mais aussi d’engagement et de résistance qui se trouvent mises en lumière et (ré)interrogées.

La journée d’étude privilégiera les approches transdisciplinaires croisant histoire de l’art, design, études visuelles, histoire culturelle, anthropologie, esthétique, histoire politique et sociale.

Programme

Mercredi 25 novembre

10h15-10h30 : Accueil et introduction

10h30-11h : Aurélie Mosse (École des Arts décoratifs, Paris) - Design textile : une recherche en résistance, de résistance ?

(École des Arts décoratifs, Paris) - Design textile : une recherche en résistance, de résistance ? 11h – 11h30 : Leïla Bouyssou (Designer lainière) - La laine, le sol et le vivant

(Designer lainière) - La laine, le sol et le vivant 11h30 – 12h : Monica Seiceanu (Doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) - Reconfigurations du textile dans les Biennales Internationales de la Tapisserie de Lausanne (1962-1995)

(Doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) - Reconfigurations du textile dans les Biennales Internationales de la Tapisserie de Lausanne (1962-1995) 12h – 12h30 : Isabelle Marinone (Université Bourgogne Europe) - Textile et film : Tentative de filature analytique autour de deux engrenages résistants

12h45 – 14h30 : Déjeuner

14h30 – 15h : Yann Baldini-Nazarenkhoff (Doctorant à l’Université de Lorraine et artiste) - Des cercles féminins à la résistance ukrainienne ; broderie, mémoire, manifeste

(Doctorant à l’Université de Lorraine et artiste) - Des cercles féminins à la résistance ukrainienne ; broderie, mémoire, manifeste 15h – 15h40 : Thomas Bouchet (Université Bourgogne Europe), Sarah Mombert (École normale supérieure, Lyon) - L’étoffe du socialisme : Désirée Gay, marchande de modes sous le Second Empire

(Université Bourgogne Europe), Sarah Mombert (École normale supérieure, Lyon) - L’étoffe du socialisme : Désirée Gay, marchande de modes sous le Second Empire 15h40 – 16h : Marie Flon (Adjointe à la conservation, Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa) - Les dessous de la résistance : le bas nylon comme sculpteur de genre

16h : Conclusion