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Argumentaire

De 1547, date de l’avènement de Henri II, à la mort du dernier Valois, en 1589, l’État royal est profondément transformé : sa structure est réorganisée, ses procédures sont précisées et plusieurs institutions sont plus clairement établies. Toutefois, cette réforme générale de l’organisation politique et institutionnelle du royaume a été peu étudiée par les historiens : si les grandes réformes du règne de François Ier, en particulier dans le domaine des finances, sont bien connues, les remaniements ultérieurs demeurent encore mal connus, en dépit de leur importance.

Pourtant, le règne d’Henri II constitue bien un moment intense de réformes. Au sommet de l’État, le conseil fait ainsi l’objet de plusieurs règlements qui, pour la première fois, fixent le fonctionnement de l’institution. Dans l’administration financière, de nouveaux organes centraux sont mis en place – les intendants des finances et le contrôle général des finances par exemple – qui assurent un meilleur suivi des recettes et des dépenses. Enfin, à l’échelle locale, la mise en place des présidiaux et les grandes ordonnances financières de la fin du règne actent le renforcement de l’administration royale dans la vie des provinces. Après la mort accidentelle du roi, en 1559, et le début des guerres de Religion, en 1562, le mouvement de développement de l’État royal ne s’interrompt pas. Si cette période est parfois présentée comme un temps d’affaiblissement de l’État, des travaux récents montrent qu’il s’agit en réalité d’un moment d’accélération des réformes entreprises par le pouvoir royal. Tandis que l’institution curiale connaît une transformation profonde, plusieurs réformes administratives sont également mises en œuvre avec plus ou moins de succès, comme en témoignent l’évolution du conseil dont les sections sont mieux définies, la montée en puissance des secrétaires d’État qui aident le souverain à gouverner et le renforcement des institutions financières locales, avec les trésoriers généraux des finances en 1577.

Depuis quelques années, l’historiographie tend à examiner la transformation de l’État sous les derniers Valois, avec une attention nouvelle pour ses instruments, ses outils, ses modes d’action. Il manque néanmoins une étude générale qui synthétiserait les apports de ce renouvellement historiographique en envisageant les réformes de la période, non plus individuellement, mais dans leur ensemble : étudiées simultanément, elles dévoilent en effet la cohérence des aspirations réformatrices de la monarchie française dans ce demi-siècle de troubles qui apparaît ainsi comme un véritable champ d’expérimentations politiques et administratives. Prenant la forme d’un dossier thématique, cette synthèse a pour enjeu de faire ressortir cette période comme un temps clef dans l’évolution de la monarchie française – moment particulier d’expérimentation réformatrice, mais aussi modèle pour penser d’autres temps similaires. Les années 1520-1530 voient ainsi, en Europe, des réformes importantes, en France dans le domaine des finances. Par la suite, les années 1628-1640 voient un nouveau moment réformateur sous la houlette de Marillac puis du cardinal Richelieu, contribuant à renforcer l’emprise de l’État royal sur les provinces. En s’écartant du récit de la construction de l’État monarchique et d’une histoire linéaire du développement administratif de la monarchie, ce dossier veut au contraire faire ressortir une évolution administrative et politique discontinue, marquée par des temps forts d’accélération des réformes, ainsi que par des échecs et des ralentissements, déjà mis en lumière par Denis Richet. Le dossier insistera ainsi sur les acteurs à l’origine de ces changements, qu’il s’agisse du volontarisme des souverains, de Catherine de Médicis à Henri III, ou de l’initiative de leurs ministres soucieux de renforcer le pouvoir de leur maître. Il s’agira aussi de mettre en évidence la sédimentation des pratiques professionnelles, sans cesse réinventées au gré des besoins des acteurs politiques : cette période voit ainsi de nouvelles pratiques d’archivage permettant de mieux suivre les affaires, ou encore la mise en place d’une routine pour la réception et le traitement des missives. On cherchera ainsi à montrer que, paradoxalement, la crise des guerres de Religion semble, à rebours de l’idée d’un temps d’affaiblissement de l’État royal, un temps de mise au point de solutions qui lui permettent de se réformer et de résister.

Ce dossier invite à des propositions qui ne se limitent pas aux évolutions institutionnelles : les modalités de gouvernement, les hommes et les femmes servant l’État royal ainsi que les langages politiques sont effectivement au cœur du propos, permettant de comprendre ce temps inédit de formation et de structuration de l’État.

Liste de thématiques proposées :

L’évolution des institutions centrales

Conceptions politiques et langages politiques

L’expertise dans le gouvernement

Pratiques matérielles de gouvernement

Les relais pour gouverner les provinces

Le personnel politique au service des Valois

Modalités de contribution

Les propositions sont à envoyer à damien.fontvieille@umlp.fr et lucaslehericy@gmail.com avant le 20 novembre 2027, avec un résumé de 500 mots maximum et un CV d’une page.

Les articles, qui ne pourront pas dépasser 60 000 signes (espaces compris) ou 10 000 mots, seront à remettre le 30 avril 2027 au plus tard. Ils seront publiés dans Histoire, Économie & Société, avec une date prévisionnelle fixée en 2028.

Processus d'évaluation

Ils feront l’objet d’une expertise en double aveugle.