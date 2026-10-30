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20 ans de la revue Brussels Studies

20 jaar van het tijdschrift Brussels Studies

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Abstract

Français Nederlands

Brussels Studies célèbrera ses 20 ans fin 2026 ! À cette occasion, nous organisons une série de rencontres autour de thématiques transversales et importantes pour Bruxelles. Celles-ci mettent en discussion différentes facettes d’une même question à travers des connaissances produites au sein du monde académique et par des acteur·ices de terrain.Ces événements mêleront français et néerlandais.

Inscriptions gratuites, mais obligatoires via ce formulaire.

Announcement

Programme | Programma

27 nov. 2026 (12 :30 - 14 :00)

Bruxelles est riche… en activités, initiatives, cultures, contrastes

Brussel is rijk… aan activiteiten, initiatieven, culturen en contrasten

(ISELP)

Animation | Moderatie : Chloé Deligne (ULB) & Stefan De Corte (VUB)

  • Intervenant·es | Sprekers : Charlotte Casier (ULB), Matthijs Degraeve (VUB), Leen De Spiegelaere (Zinneke Parade), Pepijn Kennis (VUB)

3 dec. 2026 (12 :30 - 14 :00)

Renaturer, entretenir, sécuriser, réparer : l’avenir des infrastructures à Bruxelles

Vergroenen, onderhouden, beveiligen en herstellen : de toekomst van de infrastructuur in Brussel

(KU Leuven, Odisee campus Brussel)

Animation | Moderatie : Michel Hubert

  • Intervenant·es | Sprekers : Nicolas Bocquet (UCLouvain, Université de Genève), Maël Dupriez (ULB), Serge Kempeneers (Conseil de l'Environnement), Sophie Richelle (ULiège)

8 dec. 2026 (12 :30 - 14 :00)

Instruire, protéger, accompagner les jeunes bruxelloix·ses

Brusselse jongeren opleiden, beschermen en begeleiden

(UCLouvain Saint-Louis Bruxelles)

Animation | Moderatie : Benjamin Wayens (ULB, EBxl)

  • Intervenant·es | Sprekers : Gaëlle Amerijckx (Vivalis), Stéphane Aujean (COCOF, Cellule Enfance et Milieux d’accueil de l’enfant), Cynthia Dal (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), Joost Vaesen (VUB)

11 dec. 2026 (18 :00-21 :00)

Soirée de clôture - Brussels Studies, outil de démocratie urbaine

Slotavond – Brussels Studies als instrument voor stedelijke democratie

(USquare, ULB)

Débats, boissons et petits fours.

Informations pratiques

Inscriptions gratuites, mais obligatoires via ce formulaire.

Deelname is gratis, maar inschrijven via dit formulier is verplicht.

Places

  • Brussels, Belgium (1000)

Event attendance modalities

Full on-site event


Attached files

Keywords

  • Bruxelles, revue, enjeux urbains

Contact(s)

  • Margaux Hardy
    courriel : mhardy [at] brusselsstudies [dot] be

Reference Urls

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« 20 ans de la revue Brussels Studies », Lecture series, Calenda, Published on Friday, October 30, 2026, https://doi.org/10.58079/171eb

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