20 ans de la revue Brussels Studies

Abstract

Brussels Studies célèbrera ses 20 ans fin 2026 ! À cette occasion, nous organisons une série de rencontres autour de thématiques transversales et importantes pour Bruxelles. Celles-ci mettent en discussion différentes facettes d’une même question à travers des connaissances produites au sein du monde académique et par des acteur·ices de terrain.Ces événements mêleront français et néerlandais.

Inscriptions gratuites, mais obligatoires via ce formulaire.