Les clavecins de Vater et Hemsch : une facture parisienne ?

Announcement

Présentation

Au XVIIIe siècle, la facture de clavecins est marquée par la présence d’artisans d’origine germanique implantés à Paris : Vater et Hemsch sont les plus célèbres. Aux côtés des modèles de Blanchet et de Taskin, bien documentés en particulier grâce aux travaux de W Dowd et de F. Hubbard, la production des Vater et Hemsch appelle une étude globale. La douzaine de clavecins recensés constitue un ensemble qui laisse apparaître une cohérence certaine sans exclure pour autant la variété dans les détails de leur facture. Plusieurs de ces instruments ont été construits selon un plan similaire, ce qui constitue une situation rare : il en est ainsi des trois clavecins Jean Henri Hemsch de 1751, 1754 et 1755, peut-être de ceux d’Antoine Vater de 1732 et 1738 et du Hemsch conservé au musée de Boston, ce qui reste à établir. Leur étude comparée et une observation détaillée permettent de sonder les intentions de ces importants facteurs et d’aborder des questions complexes comme la transmission d’un savoir–faire puisqu’Antoine Vater fut le maître de Jean Henri Hemsch. Se pose également la question des ravalements et de leur attribution.

Enfin, instruments et documents d’archives témoignent de l’intégration et de l’apport de ces facteurs étrangers à Paris (Antoine Vater est né à Hanovre, les frères Hemsch près de Cologne). Seront notamment abordées les questions de circulation des savoirs, d’intégration dans les communautés de métier, d’échanges avec les différents acteurs de la vie musicale, du rapport entre facture et répertoire. Il est par exemple fascinant de penser qu’Antoine Vater a hébergé Telemann rue du Temple en 1737, que Jean Henri Hemsch a connu Rameau et a probablement entendu François Couperin…

Informations utiles

Langues : français et anglais

français et anglais En coproduction avec la Fondation Royaumont, avec la collaboration de Frédérick Haas et le soutien de l’Académie musicale de Villecroze.

Entrée libre sur réservation.

Cette journée d’étude est diffusée en direct sur Philharmonie à la demande, puis en différé sur la même plateforme à l’issue de l’évènement.

Programme

9h00 : Arrivée et accueil des participants

9h30 : Accueil et mot d’introduction par Marie-Pauline Martin, directrice du Musée de la musique

9h45-10h15 : Introduction à la journée par Frédérick Haas, Christine Laloue, Thomas Vernet

Les clavecins des facteurs Vater et Hemsch

Présidente de séance : Florence Gétreau (CNRS/IReMus)

10h15-11h15 : Antoine Vater et ses instruments – de l’étude à la copie

Table ronde avec : Philippe Humeau, Emile Jobin, Bastian Neelen (facteurs de clavecins), Tetsu Isaji (claveciniste)

11h15-11h35 : pause

11h35-12h00 : Moment musical par Rodrigo Belío (lauréat 2025 de l’Académie musicale de Villecroze) sur le clavecin réalisé par Emile Jobin d’après le clavecin d’Antoine Vater de 1732 (Fondation Royaumont)

(lauréat 2025 de l’Académie musicale de Villecroze) sur le clavecin réalisé par Emile Jobin d’après le clavecin d’Antoine Vater de 1732 (Fondation Royaumont) 12h00-13h00 : Jean Henri et Guillaume Hemsch – de l’étude à la copie

Table ronde avec : Jean-Claude Battault (Musée de la musique), Augusto Bonza (facteur), Frédérick Haas (claveciniste)

13h00-14h30 : déjeuner

Les facteurs Vater et Hemsch dans les réseaux parisiens

Président de séance : Thomas Vernet (Fondation Royaumont)

14h30-15h00 : Mobilité et carrières des artisans allemands du bois à Paris

Communication de Miriam Schefzyk (J. Paul Getty Museum)

15h00-15h30 : Faiseurs ou joueurs d’instruments, le clavecin à la lumière des privilèges corporatifs

Communication de Mathieu Marraud (CNRS-EHESS)

15h30-16h00 : Vater et Hemsch au service de la cour

Communication de Youri Carbonnier (Université d’Artois)

16h00-16h30 : pause

Les instruments et leur répertoire

Présidente de séance : Christine Laloue (Musée de la musique)

16h30-17h15 : Le répertoire de clavier des années 1730-1760 : des demandes d’étendue et d’expressivité

Communication de Pascal Duc (Les Arts Florissants) et Sébastien Roué (CRR de Bordeaux).

17h15-17h45 : « Les facteurs de clavecins parisiens » de Colombe Samoyault-Verlet : un jalon de l’historiographie de l’instrument

Communication de Florence Gétreau (CNRS/IReMus), Thomas Vernet (Fondation Royaumont).

17h45–18h : Conclusion