Construire son projet postdoctoral en France, en Allemagne et au-delà

Announcement

Présentation

Sophie Bour, directrice de cabinet adjointe de l’Euro-métropole de Metz, Michael Hutter du Schweizerischer Nationalfonds (SNF), Amélie Hennemann-Heldt, directrice adjointe du service chargé de la politique numérique à la Chancellerie, et John Goodyear, Associate Professor à l’University of Birmingham, exposeront leur parcours universitaire, présenteront leur quotidien professionnel et insisteront sur les compétences souhaitables ou requises pour se positionner sur le marché du travail.

Intérêts

Identifier les possibilités de carrière en France, en Allemagne et au-delà

Valoriser les compétences spécifiques acquises durant ses études et en doctorat

Réfléchir à une stratégie d’insertion professionnelle en dehors des universités

Méthode

Cette table ronde s’inscrit dans une suite de tables rondes thématiques en ligne portant sur les opportunités de carrière en France et en Allemagne. Les participant·e·s échangeront avec des professionnel·le·s de la recherche et d’autres secteurs sur leur parcours et la réalité de leur métier. Il est possible de participer à une ou plusieurs tables rondes.

Modalités de participation

Les étudiant·e·s, doctorant·e·s et jeunes diplômé·e·s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l’année en cours.

Les personnes intéressées devront s’inscrire en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site du CIERA. Merci de télécharger un CV au moment de l’inscription.

Inscriptions possibles avant le 18 novembre inclus.

Les personnes inscrites recevront le lien de connexion pour participer par e-mail.

Comité de sélection

Viktoria Lühr (CIERA)

Nathalie Faure (CIERA)

Nicolas Hubé (CIERA)