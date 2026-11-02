Construire son projet postdoctoral en France, en Allemagne et au-delà

Call for papersPolitical studies
Abstract
Quels sont les atouts d’une formation franco-allemande et internationale sur le marché de l’emploi ? Quelles perspectives de carrière s’offrent aux titulaires d’un doctorat dans le monde hors universitaire en France et en Allemagne après un doctorat ? Comment valoriser son diplôme ? Cette table ronde donne des clés aux jeunes diplômé·e·s pour s’insérer dans le monde du travail franco-allemand en dehors des universités.
Announcement
Présentation
Sophie Bour, directrice de cabinet adjointe de l’Euro-métropole de Metz, Michael Hutter du Schweizerischer Nationalfonds (SNF), Amélie Hennemann-Heldt, directrice adjointe du service chargé de la politique numérique à la Chancellerie, et John Goodyear, Associate Professor à l’University of Birmingham, exposeront leur parcours universitaire, présenteront leur quotidien professionnel et insisteront sur les compétences souhaitables ou requises pour se positionner sur le marché du travail.
Intérêts
- Identifier les possibilités de carrière en France, en Allemagne et au-delà
- Valoriser les compétences spécifiques acquises durant ses études et en doctorat
- Réfléchir à une stratégie d’insertion professionnelle en dehors des universités
Méthode
Cette table ronde s’inscrit dans une suite de tables rondes thématiques en ligne portant sur les opportunités de carrière en France et en Allemagne. Les participant·e·s échangeront avec des professionnel·le·s de la recherche et d’autres secteurs sur leur parcours et la réalité de leur métier. Il est possible de participer à une ou plusieurs tables rondes.
Modalités de participation
- Les étudiant·e·s, doctorant·e·s et jeunes diplômé·e·s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l’année en cours.
- Les personnes intéressées devront s’inscrire en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site du CIERA. Merci de télécharger un CV au moment de l’inscription.
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Inscriptions possibles avant le 18 novembre inclus.
Les personnes inscrites recevront le lien de connexion pour participer par e-mail.
Comité de sélection
Viktoria Lühr (CIERA)
Nathalie Faure (CIERA)
Nicolas Hubé (CIERA)
Event attendance modalities
Full online event
Keywords
- carrière, postdoctorat, emploi
Contact(s)
- Viktoria Lühr
courriel : viktoria [dot] luehr [at] ciera [dot] fr
License
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To cite this announcement
« Construire son projet postdoctoral en France, en Allemagne et au-delà », Call for papers, Calenda, Published on Monday, November 02, 2026, https://doi.org/10.58079/171n7