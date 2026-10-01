Announcement

Présentation générale

Le Musée du Vermandois souhaite porter un projet franco-allemand consacré à l’histoire du suffrage et, plus largement, à la construction de la citoyenneté démocratique en France et en Allemagne. Intitulé “Avoir voix au chapitre ? Conquérir, exercer et transmettre le vote en France et en Allemagne”, ce projet prendra la forme d’un parcours culturel et civique associant une exposition franco-allemande, un cycle de conférences, des ateliers, la publication d’une brochure et la création d’un spectacle.

L’ambition n’est pas uniquement de retracer une chronologie du droit de vote. Il s’agit de montrer comment, dans les deux pays, le vote a été une conquête politique, sociale et symbolique ; comment il a inclus certains groupes tout en en excluant d’autres ; comment il s’est incarné dans des rites, des images, des discours et des institutions ; et comment, aujourd’hui encore, il demeure un espace de débat, d’apprentissage et d’engagement démocratique. Cette approche répond directement aux trois dimensions mises en avant par le Fonds citoyen : apprendre la démocratie, renforcer ses principes et la vivre à travers des formats participatifs.

Contenu du projet :

1. Une exposition franco-allemande

L’exposition constituera le cœur visible du projet. Elle racontera l’histoire du vote à travers une quinzaine de panneaux thématiques croisant les expériences françaises et allemandes. Elle mêlera repères chronologiques, images, affiches, caricatures, objets électoraux, extraits de textes et portraits d’actrices et d’acteurs de la démocratie.

L’originalité de l’exposition sera de ne pas s’en tenir à une succession de dates, mais de montrer le vote comme une pratique sociale et civique : qui vote, qui ne vote pas, comment on apprend à voter, comment on convainc, comment on représente, comment on conteste.

2. Un cycle de conférences

Des conférences viendront approfondir les grands enjeux historiques, juridiques, culturels et symboliques du sujet : naissance du suffrage moderne, temporalités comparées entre France et Allemagne, luttes pour l’inclusion politique, images de campagne, premières élues, abstention, transmission démocratique…

Ce cycle permettra de faire entendre des voix variées : historiennes et historiens, spécialistes de culture visuelle….

3. Un ciné débat

Programmation de deux ciné-débats

4. Un atelier en ligne avec l’université de Mannheim

Programme

1er Octobre 2026 : mise en place de l’exposition : « Droit de vote et Élections »

A partir d’Octobre : distribution de la brochure aux visiteur.es de l’exposition et aux personnes présentes pour les conférences

14 octobre 2026 : Les représentations électorales dans le dessin de presse ; Guillaume Doizy

30 octobre : Premières élections au suffrage universel direct et premières contestations. Février à Juin 1848, de la demande de report à l’insurrection armée" Gaétan Nory

13 novembre : Stéphanie Lemaire . « Permettez-moi de vous parler en tant que femme ». Marianne Weber, une parole politique féminine.

. « Permettez-moi de vous parler en tant que femme ». Marianne Weber, une parole politique féminine. 20 novembre : Anne-Marie Pailhès : « révolution pacifique" de l'automne 1989 » 27 novembre : « Les votes, c’est classe » Daniel Gaxie

: « révolution pacifique" de l'automne 1989 » 27 novembre : « Les votes, c’est classe » Daniel Gaxie 4 Décembre 18h30 : "Allemagne 1932 : Hitler et ses alliés, 15 millions de voix". Michel Magniez

Cinés débat programmés

La Vague de Dennis Gansel au cinéma CGR de Saint-Quentin : le 9-11-2026

Die Hälfte der Welt gehört uns – Als Frauen das Wahlrecht erkämpften (« La moitié du monde nous appartient ») à la médiathèque de Vermand : le 23-11-2026

Résumés des conférences

30 octobre : Premières élections au suffrage universel direct et premières contestations. Février à Juin 1848, de la demande de report à l’insurrection armée" Gaétan Nory

Lorsque les 23 et 24 avril 1848 les Français de sexe masculin se rendent aux urnes pour les premières élections françaises au suffrage universel direct masculin, ils le font dans un contexte tendu, deux mois après la troisième révolution en 60 ans (si l’on prend la Révolution de 1789-1799 en un seul bloc) et deux mois avant les plus sanglantes journées de guerre civile de l’histoire du pays, seulement dépassées depuis par la Commune de Paris. Le positionnement de cette première participation citoyenne de masse n’est pas anodin. Les trois premiers essais, et échecs, de suffrage universel (indirect) avaient eu lieu juste avant et pendant la Terreur et il faudra une nouvelle révolution, celle de 1870, pour finir de consolider ce suffrage dans les institutions françaises. Trois républiques vont donc être nécessaires pour permettre une participation électorale élargie, démocratique. Entre celles-ci les deux empires bonapartistes vont habituer la population au vote, via le recours aux plébiscites et aux élections contrôlées, mais toujours au suffrage universel masculin. Mais dans l’histoire de la Seconde République ce mode de scrutin va occuper une position plus centrale encore, et cela dès son origine. En effet, la campagne des banquets, qui a entraîné la chute de la monarchie de Juillet et le retour de la république avait pour point de départ une revendication d’élargissement du corps électoral, alors réservé aux plus riches citoyens. Durant la vie du régime républicain, les tensions entre les deux institutions élues au suffrage universel, le Président et l’Assemblée et la séparation stricte des pouvoirs entre celles-ci ont provoqué une situation de blocage. Et c’est encore la question du suffrage qui servit de prétexte à Louis-Napoléon pour effectuer son coup d’État du 2 décembre 1851, qui aboutira à la fin du régime républicain. Dès lors, cette conférence entend présenter les modalités de la participation citoyenne au cours de cette trop méconnue IIde République. Un régime pourtant central dans ce si riche XIXe siècle et si important dans la construction de notre État-nation. Seront présentés les origines de ce mouvement de conquête d’une participation électorale universelle, les difficultés de sa mise en place, et son rôle paradoxale dans la disparition de la IIde République. Nous comprendrons que l’établissement du suffrage universel est un acquis difficile, qui n’a pas fait l’objet d’une histoire linéaire. Ce qui nous rappelle que la démocratie est avant tout une pratique, qu’elle doit se concrétiser dans la participation sans cesse renouvelée des citoyens, sous peine de disparaître au profit d’un corps politique plus restreint, élu ou non.