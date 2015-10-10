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Abstract
Dans le cadre du cycle sur les élites combattantes au Moyen Âge, chaque intervenant propose un dossier documentaire inédit ou peu connu dont il réalise un commentaire et une analyse scientifique. La matinée d’études vise autant à éclairer la place des élites combattantes à Barcelone, à Pavie et à Troyes entre le Xe et le XVe siècle, qu’à montrer l’historienne ou l’historien à l’œuvre face à ses sources (méthodologie employée, biais documentaires, construction de l’objet de recherche…).
Announcement
Présentation
Dans le cadre du cycle sur les élites combattantes au Moyen Âge, chaque intervenant propose un dossier documentaire inédit ou peu connu dont il réalise un commentaire et une analyse scientifique. La matinée d’études vise autant à éclairer la place des élites combattantes à Barcelone, à Pavie et à Troyes entre le Xe et le XVe siècle, qu’à montrer l’historienne ou l’historien à l’œuvre face à ses sources (méthodologie employée, biais documentaires, construction de l’objet de recherche…).
Cette matinée d’étude est la 4e rencontre d’un cycle consacré aux élites combattantes du Moyen Âge. Centrée sur des commentaires de documents inédits, elle portera sur trois études de cas en Catalogne, en Lombardie et en France.
- Les élites combattantes au Moyen Âge – matinée d’études organisée par Bruno Dumézil et Xavier Hélary le 16 mars 2024
- Les élites combattantes au Moyen Âge : autour des Xe et XIe s. – après-midi d’études du 4 avril 2025 organisée par Claire Lamy et Alexandre Giunta
- Les élites combattantes au temps de la guerre de Cent ans – matinée d’études du 18 avril 2026 organisée par Adrien Carbonnet
- Les élites combattantes dans les villes (Xe-XVe s.) – matinée d’études du 5 décembre 2026 organisée par Adrien Carbonnet
Programme du 5 décembre 2026
- 10h-10h15 : Adrien Carbonnet, introduction à la matinée d’études
- 10h15-11h : Matthieu Bayle, « “Pour vos âmes à sauver, des païens comme des mauvais chrétiens" : la place-forte de Cardona, nœud des stratégies frontalières barcelonaises au tournant de l’an mil »
- 11h-11h45 : Ludmila Nelidoff, « Marchand et capitaine : Antonio degli Eustachi, un membre de l’élite pavesane au service de la flotte ducale au XVe siècle »
11h45-12h : pause
- 12h-12h45 : Cléo Rager, « Entre préoccupations militaires et investissement civique : les arbalétriers et les archers troyens à travers leurs requêtes (seconde moitié du XVe siècle) »
Organisation
- Adrien Carbonnet, Maître de conférences en histoire médiévale à Sorbonne Université (Centre Roland Mousnier)
Inscription
- adrien.carbonnet@sorbonne-universite
Places
- Bibliothèque Boutruche, Escalier F, 2e étage - Sorbonne Université, 1, rue Victor Cousin
Paris, France (75)
Event attendance modalities
Full on-site event
Attached files
Keywords
- élites combattantes, ville, Barcelone, Pavie, Troyes
Contact(s)
- Adrien Carbonnet
courriel : adrien [dot] carbonnet [at] sorbonne-universite [dot] fr
License
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To cite this announcement
« Les élites combattantes dans les villes (Xe-XVe s.) », Study days, Calenda, Published on Monday, November 02, 2026, https://calenda.org/1442396