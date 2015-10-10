Announcement

Présentation

Dans le cadre du cycle sur les élites combattantes au Moyen Âge, chaque intervenant propose un dossier documentaire inédit ou peu connu dont il réalise un commentaire et une analyse scientifique. La matinée d’études vise autant à éclairer la place des élites combattantes à Barcelone, à Pavie et à Troyes entre le Xe et le XVe siècle, qu’à montrer l’historienne ou l’historien à l’œuvre face à ses sources (méthodologie employée, biais documentaires, construction de l’objet de recherche…).

Cette matinée d’étude est la 4e rencontre d’un cycle consacré aux élites combattantes du Moyen Âge. Centrée sur des commentaires de documents inédits, elle portera sur trois études de cas en Catalogne, en Lombardie et en France.

Les élites combattantes au Moyen Âge – matinée d’études organisée par Bruno Dumézil et Xavier Hélary le 16 mars 2024

Les élites combattantes au Moyen Âge : autour des X e et XI e s. – après-midi d’études du 4 avril 2025 organisée par Claire Lamy et Alexandre Giunta

et XI s. – après-midi d’études du 4 avril 2025 organisée par Claire Lamy et Alexandre Giunta Les élites combattantes au temps de la guerre de Cent ans – matinée d’études du 18 avril 2026 organisée par Adrien Carbonnet

Les élites combattantes dans les villes (Xe-XVe s.) – matinée d’études du 5 décembre 2026 organisée par Adrien Carbonnet

Programme du 5 décembre 2026

10h-10h15 : Adrien Carbonnet , introduction à la matinée d’études

, introduction à la matinée d’études 10h15-11h : Matthieu Bayle , « “Pour vos âmes à sauver, des païens comme des mauvais chrétiens" : la place-forte de Cardona, nœud des stratégies frontalières barcelonaises au tournant de l’an mil »

, « “Pour vos âmes à sauver, des païens comme des mauvais chrétiens" : la place-forte de Cardona, nœud des stratégies frontalières barcelonaises au tournant de l’an mil » 11h-11h45 : Ludmila Nelidoff, « Marchand et capitaine : Antonio degli Eustachi, un membre de l’élite pavesane au service de la flotte ducale au XVe siècle »

11h45-12h : pause

12h-12h45 : Cléo Rager, « Entre préoccupations militaires et investissement civique : les arbalétriers et les archers troyens à travers leurs requêtes (seconde moitié du XVe siècle) »

Organisation

Adrien Carbonnet, Maître de conférences en histoire médiévale à Sorbonne Université (Centre Roland Mousnier)

Inscription