Au service de l’État (1892-1991)

Announcement

Présentation

Ces journées d’études entendent contribuer à une meilleure connaissance des architectes au service de l’État en France au XXe siècle – architectes des bâtiments civils et palais nationaux, des monuments historiques, et des bâtiments de France – de la création du corps des architectes des monuments historiques en 1892 à la mise en extinction de celui des bâtiments civils en 1991, étudiés sous trois approches : institutionnelle, prosopographique et biographique.

Les 16 communications et la table ronde proposées questionnent les sources et archives à mobiliser pour écrire l’histoire de ces architectes ; l’évolution de leur recrutement, de leurs statuts et de leurs missions au sein des services d’architecture de l’État ; des exemples de parcours et de carrières individuels ; enfin, l’unité ou l’hétérogénéité de ces corps à travers l’exemple des positions prises par les architectes en chef des monuments historiques face à la protection et à la restauration de l’architecture du XXe siècle.

De nouvelles journées d’études seront organisées fin 2027 pour traiter la question des architectes au service du local (architectes communaux, départementaux…)

Programme

Jeudi 19 novembre

Matin

10h30 Mot d’accueil

Agnès Blondin (directrice de l’ENSA Strasbourg) et Gauthier Bolle (professeur, ENSA Strasbourg et directeur de l’UMR 3400 ARCHE)

Introduction

Anne-Marie Châtelet (professeure émérite, ENSA Strasbourg, UMR 3400 ARCHE) et Nicolas Lefort (UMR 3400 ARCHE)

11h00 Sources et archives

Modération : Alice Thomine-Berrada (conservatrice en chef du patrimoine, ENSBA, rédactrice en chef des Livraisons d’histoire de l’architecture)

« Les archives des bâtiments civils et palais nationaux conservées aux Archives nationales » - Pascal Riviale (chargé d’études documentaires aux Archives nationales, centre EREA, UMR 7186 LESC)

(chargé d’études documentaires aux Archives nationales, centre EREA, UMR 7186 LESC) « La mémoire des architectes en chef des monuments historiques : sources et ressources de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie » - Camille Duclert (conservatrice en chef du patrimoine, directrice adjointe de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie)

11h45 Débats

Après-midi

14h00 Les services d’architecture de l’État au XXe siècle : recrutement, statuts et missions

Modération : Alexandre Cojannot (conservateur régional des monuments historiques adjoint à la DRAC Grand Est)

« Aux sources du service des bâtiments civils et palais nationaux » - Emmanuel Château - Dutier (professeur agrégé, université de Montréal)

- (professeur agrégé, université de Montréal) « Transformer l’expertise : le conseil général des bâtiments civils et la redéfinition du rôle des architectes d’État (1930-1946) » - Tricia Meehan (maîtresse de conférences, ENSA Normandie, ATE)

(maîtresse de conférences, ENSA Normandie, ATE) « Entre deux cadres : architectes des monuments historiques et architectes des bâtiments de France dans l’immédiat après-guerre » - Mathilde Thiriet (maîtresse de conférences associée, ENSA Nancy, LHAC)

(maîtresse de conférences associée, ENSA Nancy, LHAC) « Les corps d’architectes à l’épreuve des réformes de l’État-providence : le cas des architectes des bâtiments de France et des urbanistesde l’État (1946-1993) » - Alix du Réau de La Gaignonnière (enseignant-chercheur à l’École supérieure des professions immobilières, ESPI2R, UMR 8230 Centre Jean Pépin)

15h30 Débats / Pause

16h00 Les services d’architecture de l’État au XXe siècle : recrutement, statuts et missions (suite)

Modération : Gauthier Bolle (professeur, ENSA Strasbourg, directeur de l’UMR 3400 ARCHE)

« Les architectes des bâtiments civils et palais nationaux et leur fin en 1991 » - Jean - Marc Boyer (inspecteur général honoraire de l’administration du développement durable, architecte honoraire du patrimoine)

- (inspecteur général honoraire de l’administration du développement durable, architecte honoraire du patrimoine) « Les architectes des bâtiments de France du lendemain de la loi de 1977 à la refondation du corps en 1993 : ambitions et bilan d’un séjour hors du ministère de la Culture » - Lorenzo Diez (LHAC, ENSA Nancy, et LISEC, université de Lorraine)

(LHAC, ENSA Nancy, et LISEC, université de Lorraine) « Fragments pour une histoire des architectes des bâtiments de France (ABF), période contemporaine (après 1993) » - Philippe Cieren (architecte urbaniste général de l’État honoraire)

17h30 Débats

Vendredi 20 novembre 2026

Matin

9h30 Parcours et carrières individuels

Modération : Claudine Houbart (professeure ordinaire, vice-doyenne à la recherche, faculté d’architecture de l’université de Liège)

« Benjamin Chaussemiche et la reconnaissance des architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux : exemple d’une figure controversée (1924-1933) » - Camille Conte (maîtresse de conférences, ENSA Nantes, UMR 1563 AAU CRENAU et UR 15507 CRIHAM)

(maîtresse de conférences, ENSA Nantes, UMR 1563 AAU CRENAU et UR 15507 CRIHAM) « Un architecte restaurateur au cœur de la Reconstruction rouennaise : Albert Chauvel (1895-1974) » - Sophie Nasi (maître-assistante, université catholique de Paris)

10h15-10h30 Débats / Pause

« Jean-Pierre Paquet (1907-1975) : un architecte en chef des monuments historiques face aux enjeux de la reconstruction et de la modernisation patrimoniale » - Dagmar Prasilova Corpet (architecte, docteure en urbanisme)

(architecte, docteure en urbanisme) « Architectes des bâtiments civils et palais nationaux : carrières des Prix de Rome issus de l’atelier Pontremoli » - Anne - Sophie Cachat - Suchet (maîtresse de conférences associée, ENSA Strasbourg, UMR 3400 ARCHE)

- - (maîtresse de conférences associée, ENSA Strasbourg, UMR 3400 ARCHE) « Félix Brunau (1901-1990), architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux : une vie d’engagements » - Frédéric Saunier (maître de conférences, ENSA Normandie, ATE)

11h45 Débats

Après-midi

14h00 Un corps, une unité de positions ? Les ACMH et l’architecture du XXe siècle

Modération : Laurence Bassieres (maîtresse de conférences, ENSA Paris La Villette, AHTTEP)

« Le rôle des ACMH au cours des campagnes de protection de l’architecture contemporaine, quels regards sur les édifices religieux ? » - Cléa Calderoni (Centre de recherches en arts et esthétique, UR 4291)

(Centre de recherches en arts et esthétique, UR 4291) « Du « folklore régional » à la « conservation de l’inconservable » : étude des profils et de l’évolution des positions des ACMH dans la protection et la conservation du patrimoine sidérurgique lorrain (1972-2002) » - Jade Berger (maîtresse de conférences associée, ENSA Nancy, LHAC)

14h45 Débats / Pause

15h30 Table ronde : « Les architectes au service de l’État, regards croisés »

Modération : Nicolas Lefort (UMR 3400 ARCHE)

François Goven (inspecteur général des monuments historiques honoraire, ancien architecte des bâtiments de France)

(inspecteur général des monuments historiques honoraire, ancien architecte des bâtiments de France) Jean-Michel Leniaud (directeur d’études à l’EPHE, directeur honoraire de l’École des chartes, ancien inspecteur des monuments historiques)

Comité d’organisation

Laurence Bassieres (maîtresse de conférences, ENSA Paris La Villette, AHTTEP)

Gauthier Bolle (professeur à ENSA Strasbourg, directeur de l’UMR 3400 ARCHE)

Anne-Marie Châtelet (professeure émérite, ENSA Strasbourg, UMR 3400 ARCHE)

Nicolas Lefort (UMR 3400 ARCHE)

Journées d’études organisées avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, de l’ENSAS, de l’UMR 3400 ARCHE, du laboratoire AHTTEP ainsi que du CHS, Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (UMR 8058).

Comité scientifique

Arlette Auduc (conservatrice en chef du patrimoine honoraire)

Isabelle Chave (conservatrice générale du patrimoine, sous-directrice des monuments historiques et des sites patrimoniaux à la direction générale des patrimoines et de l’architecture)

Alexandre Cojannot (conservateur régional des monuments historiques adjoint à la DRAC Grand Est)

François Goven (inspecteur général des monuments historiques honoraire, ancien architecte des bâtiments de France)

Claudine Houbart (professeure ordinaire, vice-doyenne à la recherche, faculté d’architecture de l’université de Liège)

Jean-Michel Leniaud (directeur d’études à l’EPHE, directeur honoraire de l’École des chartes, ancien inspecteur des monuments historiques)

Christiane Schmuckle-Mollard (architecte en chef des monuments historiques honoraire)

Nicolas Stoskopf (professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Haute-Alsace, CRESAT)

Alice Thomine-Berrada (conservatrice en chef du patrimoine, ENSBA, rédactrice en chef des Livraisons d’histoire de l’architecture)

Inscription

Si vous souhaitez assister à ces journées à distance, un lien visio vous sera transmis après inscription à l’adresse : elea.castet@strasbourg.archi.fr