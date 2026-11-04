Announcement

انتقل الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت وجيز من التجريب التقني إلى الممارسة اليومية في الفصل والجامعة. وقد وضعت اليونسكو لهذا التحول مرجعية أخلاقية بتوصيتها بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (اليونسكو، 2022)، ثم بدليلها التوجيهي بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث (Miao & Holmes, 2023) القائم على الفاعلية الإنسانية والإدماج والإنصاف والتنوع الثقافي واللغوي، ثم بإطاري كفاءات المدرسين والمتعلمين (اليونسكو، 2024أ، 2024ب).

وعلى المستوى الوطني، سجّل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2026) تفاوتا بين الدخول السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى المنظومة التربوية وتأخر تأطيرها المؤسساتي، ونبّه إلى مخاطر اتساع الفجوة الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية، والتبعية التكنولوجية، وهيمنة اللغات الأجنبية داخل الخوارزميات بما يهدد التعدد اللغوي والثقافي. وفي السياق الدولي، يرصد تقرير OECD (2026)، استنادا إلى معطيات المسح الدولي TALIS، اتساع استعمال المدرسين لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى جانب قلق ملحوظ بشأن النزاهة الأكاديمية.

غير أن الأدلة البحثية لا تسير في اتجاه واحد. فقد حققت تجربة عشوائية مضبوطة مكاسب تعلمية لمدرس ذكي صُمم وفق مبادئ تربوية فاقت التعلم النشط داخل القاعة (Kestin et al., 2025)، بينما بيّنت دراسة في الرياضيات بالتعليم الثانوي أن الاستعمال دون ضوابط قد يضر بالتعلم حين يُسحب الدعم (Bastani et al., 2025). وتصف دراسات أخرى «الكسل الميتامعرفي» (metacognitive laziness) حين يُفوَّض الجهد المعرفي للأداة فيتحسن الأداء الظاهري دون تعلم موازٍ (Fan et al., 2025)، وهو قريب من مفهوم التفريغ المعرفي cognitive offloading الذي طورته دراسة (Risko & Gilbert, 2016)، كما يضيف قياس النشاط الدماغي في مهام الكتابة مؤشرات أولية في الاتجاه نفسه (Kosmyna et al., 2025)، لكنها ورقة تمهيدية بعينة محدودة تستوجب التريث. وعلى المستوى النفسي، ترتبط دوافع الطلبة المغاربة وآثار استعمالهم لهذه الأدوات بتراجع الدافعية الذاتية والقلق التكنولوجي (Nadif et al., 2026)، وتتباين مواقفهم من الانتحال بالذكاء الاصطناعي» (Chan, 2025). وتبقى الهلوسة (Ji et al., 2023) والتحيز الخوارزمي (Baker & Hawn, 2022) وضعف تمثيل اللغات قليلة الموارد (Bender et al., 2021) قضايا مفتوحة.

ومع تراكم هذه الأدلة تبرز ثغرتان: قلة البحوث التي تتناول ديداكتيك المواد في العلوم الإنسانية والاجتماعية تحديدا، وندرة الدراسات الميدانية في السياقين المغربي والعربي بلغاتهما وثقافتهما.

وللعلوم الإنسانية والاجتماعية خصوصية في هذا الباب. فهي تقوم على التأويل والحجاج والسياق والقيم، وتعتمد اللغة وسيلة وموضوعا في آن واحد. لذلك فهي أكثر عرضة لتسطيح المعنى ولإعادة إنتاج تحيزات ثقافية، وأكثر حاجة إلى نماذج لغوية تتعامل بكفاءة مع اللغة العربية بلهجاتها المختلفة وباللغات الوطنية كالأمازيغية والحسانية.

من هنا يسعى المؤتمر إلى تجميع البحوث والتجارب الميدانية التي توازن بين الفرص والمخاطر، ولا تكتفي بالمقاربات الاحتفائية ولا بالتحذيرية، وتجعل التصميم البيداغوجي شرطا حاسما للأثر.

الإشكالية:

إلى أي حد، وبأي شروط ديداكتيكية وأخلاقية ومؤسسية، يمكن لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية (اللغات، والتربية الإسلامية، والتاريخ، والجغرافيا، والتربية على المواطنة، والتربية على القيم، والفلسفة) أن يدعم التعلم العميق والتفكير النقدي والتنوع اللغوي والثقافي بدل أن يستبدلها؟

وتتفرع عنها الأسئلة الآتية:

ما الأدلة التجريبية على أثر هذا التوظيف في التعلم والدافعية والوظائف المعرفية العليا، وما شروط الأثر الإيجابي؟

كيف تُصمَّم وضعيات ديداكتيكية تقدم تغذية راجعة فورية دون سلب المتعلم فرصة المكابدة الذهنية والتعلم عبر المحاولة والخطأ؟

ما نماذج التقويم القادرة على قياس الكفايات العليا وضمان النزاهة في ظل الإجابات الجاهزة؟

كيف تُدبَّر قضايا الإنصاف والتحيز اللغوي والثقافي وحماية المعطيات والسيادة المعرفية؟

ما الكفايات الرقمية والنقدية التي ينبغي إدماجها في تكوين المدرسين؟

الأهداف:

مساءلة التوظيف الديداكتيكي للذكاء الاصطناعي في تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية في ضوء الأدلة التجريبية والمرجعيات الحديثة .

رصد الآثار المعرفية والنفسية والاجتماعية للاستعمال، مع التمييز بين الأدلة القوية والمؤشرات الأولية .

تحليل نماذج وسيناريوهات بيداغوجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتدبير والتقويم .

استكشاف بدائل للتقويم تصون النزاهة الأكاديمية وتقيس الكفايات العليا .

مناقشة توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2026) وتقييم شروط تفعيلها، وبحث قضايا السيادة المعرفية والتعدد اللغوي .

تقديم مقترحات لإطار مرجعي لديداكتيك الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية .

فتح نقاش علمي متعدد التخصصات حول الذكاء الاصطناعي في المدرسة والجامعة المغربيتين والعربيتين .

المحاور:

المحور 1: الأسس الإبستمولوجية والنظرية لديداكتيك الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية والاجتماعية

النماذج والأطر النظرية الموجِّهة لاستعمال الذكاء الاصطناعي تربويا وفي بناء التعلمات.

مستويات الاستعمال وأدواره: موجِّه، شريك في التعلم، مساعد إداري وتحليلي .

المفاهيم المؤسسة: التفريغ المعرفي، والكسل الميتامعرفي، ومحو أمية الذكاء الاصطناعي .

المحور 2: الأثر المعرفي والنفسي والنمائي: ما الذي تقوله الأدلة؟

أثر الاستعمال المبكر على الوظائف التنفيذية: التفكير النقدي والتحليل والمناقشة .

الدافعية الداخلية والقلق الأكاديمي والاستقلالية الفكرية .

التغذية الراجعة الفورية والمكابدة الذهنية والتعلم عبر الخطأ .

البعد الوجداني والإنساني في العلاقة بين المدرس والمتعلم .

المحور 3: ديداكتيك المواد: نماذج وتجارب في اللغات والآداب والتربية الإسلامية والاجتماعيات والفلسفة

سيناريوهات التخطيط: بناء السيناريوهات البيداغوجية وهندسة الموارد الرقمية وتحليل المحتوى .

التدبير داخل الفصل: الوسائط الذكية والتفاعل الصفي والمساعدون الافتراضيون والتعلم التكيفي .

توظيف الذكاء الاصطناعي في قراءة النصوص وتأويلها وبناء الحجاج .

المحور 4: التقويم والنزاهة الأكاديمية في زمن الذكاء الاصطناعي التوليدي

نماذج بديلة للتقويم التشخيصي والتكويني والختامي .

أطر ضبط مستويات استعمال الأداة في التقويم.

الانتحال بالذكاء الاصطناعي وحدود أدوات الكشف عن الغش .

المحور 5: العدالة والتحيز واللغة: التحيز الخوارزمي والهلوسة والسيادة المعرفية

التحيز اللغوي والثقافي، وتمثيل اللغة العربية واللغة الأمازيغية في النماذج .

الهلوسة التوليدية وآثارها على المعرفة الموثوقة .

الفجوة الرقمية والتفاوت في الولوج إلى المنصات المدفوعة وإعادة إنتاج الفوارق .

المحور 6: الحوكمة والأخلاقيات والقانون

حماية المعطيات الشخصية للتلاميذ والطلبة ومقارنات دولية، منها تصنيف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لتطبيقات التعليم .

السياسات المؤسساتية والمواثيق المدرسية والجامعية .

نماذج وحلول تكنولوجية محلية تضمن استقلالية القرار التربوي .

قراءات نقدية واستشرافية في توصية المجلس الأعلى (2026).

المحور 7: تكوين المدرسين ومحو أمية الذكاء الاصطناعي

الكفايات الرقمية والنقدية في التكوين الأساس والمستمر، في ضوء أطر اليونسكو (2024أ، 2024ب) .

إعادة تعريف أدوار المدرس والمتعلم في ظل تحولات الذكاء الاصطناعي.

التمايز حسب المراحل التعليمية: الابتدائي والثانوي والعالي .

المحور 8: المناهج البحثية والتجارب الميدانية

التصاميم القائمة على البحث والتجارب المضبوطة والدراسات الميدانية في المدرسة والجامعة المغربيتين والعربيتين .

أخلاقيات البحث والتحليلات التعلمية .

مراجعات منهجية وتحليلات تلوية للأدبيات .

الفئات المستهدفة:

الأساتذة الباحثون وطلبة الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية وعلوم التربية .

المؤطرون والمفتشون والفاعلون والممارسون في الحقل التربوي .

المهتمون بقضايا الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التعليم، من الجامعات ومؤسسات تكوين الأطر .

شروط المشاركة وإجراءات التقديم:

الملخص

من 300 إلى 500 كلمة، ويتضمن: الإشكالية، والإطار النظري، والمنهج، والنتائج (أو المتوقعة)، والخلاصات .

4 إلى 6 كلمات مفتاحية، وتحديد المحور المستهدف، وخمسة مراجع أساسية .

بيانات المؤلف: الاسم، والمؤسسة، والبلد، والبريد الإلكتروني، ومعرّف ORCID إن وُجد .

الورقة الكاملة

من 6000 إلى 8000 كلمة (نحو 12 إلى 18 صفحة)، وفق نمط APA (الإصدار السابع) وقالب الاستكتاب الجماعي المعتمد من طرف اللجنة العلمية.

أن تكون أصيلة وغير منشورة ولا مقدمة للنشر في مكان آخر .

اختبار نسبة التشابه عبر برنامج Turnitin في حدود 20% دون احتساب المراجع والاقتباسات الموثقة .

اعتماد ( Traditional Arabic ) للكتابة باللغة العربية بحجم 16 للمتن، وبحجم 12 للهامش ، واعتماد ( Times New Roman ) للكتابة باللغات الأجنبية بحجم 14 للمتن و12 للهامش.

الإفصاح عن استعمال الذكاء الاصطناعي

على المؤلف أن يصرح في الورقة بأي استعمال لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الكتابة أو التحليل أو الترجمة، وأن يتحمل المسؤولية العلمية الكاملة عن المحتوى. ولا يُقبل اعتبار هذه الأدوات مؤلفا .

لا تُعتمد أدوات كشف النصوص المولّدة وحدها أساسا لرفض ورقة .

أخلاقيات البحث

الدراسات الميدانية مع تلاميذ أو طلبة تشترط الموافقة المستنيرة وترخيص المؤسسة، وصون المعطيات الشخصية .

التحكيم والنشر

يمر التقييم بمرحلتين: فحص الملخصات، ثم تحكيم الأوراق الكاملة بنظام التعمية المزدوجة على يد محكمَين اثنين على الأقل.

معايير التحكيم: الصلة بالمحاور، والأصالة، والتأسيس النظري، والصرامة المنهجية، ووضوح الكتابة، واحترام الأخلاقيات .

تُبلَّغ النتائج بالبريد الإلكتروني وفق الجدول الزمني أدناه .

تُنشر أصول البدء في كتاب جماعي محكّم بشكل كامل ومغلق بعد المؤتمر، وبعد مرحلة مراجعة ت نقاشات الجلسات [الناشر ورقم الإيداع الدولي يُعلَنان لاحقاً] .

الميزان

أعلن عن الاستكتاب 20 أكتوبر 2026

لكي تنتهي الملخصات 20 نوفمبر 2026

الرد على الملخصات 25 نونبر 2026

للتواصل بالورقة الكاملة 25 يناير 2027

ملاحظات المحكمين و اصدارات الدعوات 15 فبراير 2027

الحصول على النسخة المعدلة 15 مارس 2027

عقد العقد حضوريا 2 0 و03 مارس 2027

إصدار الكتاب الجماعي بعد المؤتمر [يُحدَّد لاحقًا]

لتسهيلات والتسهيلات:

المشاركة مجانية ولا تُفرض رسوم تسجيل .

مسؤولة عن السفر والتنقل من المطار إلى مقر إقامة المؤتمرات. ولم يكتمل تنظيم جميع أيام المؤتمر خلال المؤتمر ليتمكن من الوصول إلى الأوراق المالية.

تغطي جميع الفئات التي تم الوصول إليها بشكل متعمق للأوراق .

تُسلّم رسائل دعوة للمشاركين بالإضافة إلى ذلك عند الطلب لتسهيل مساطر التأشيرة .

تكوين الفريق:

حتى : د. محمد زمراني، د. حسن اشباني .

الحساب:

الوسومات : د. محمد زمراني، m.zemrani@usms.ma

المقدمة عبر https://forms.gle/zrPDs5Lp6irpXNs77

https://sites.google.com/view/ellsys2027/