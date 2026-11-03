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Arab Comics: Creation, Circulation, and Reception
La bande dessinée arabe : création, circulation et réception
Abstract
Cette journée d’étude vise à combler un manque académique notable : malgré l’essor de la bande dessinée produite depuis ou sur le monde arabe — notamment depuis les révolutions arabes des années 2000 —, ce corpus reste largement absent des études universitaires francophones. L’événement entend dresser un premier panorama scientifique de cette production en réunissant chercheurs de disciplines variées, artistes, éditeurs et archivistes, autour de quatre axes : les conditions de création dans les pays arabes et leurs diasporas, les représentations des réalités politiques et sociales arabes, les dynamiques transnationales de circulation des œuvres, et enfin leur réception ainsi que leur patrimonialisation.
Announcement
Pour suivre la journée d’étude en ligne, merci d’adresser vos demandes d’accès à MariaLuisa Langella : maria-luisa.langella[at]univ-amu.fr
Programme
9h00-9h30 : accueil des participants
9h30 : mot introductif par les organisateurs
9h45-11h00 - Séance 1 - Histoire et évolution de la BD arabe : médiums, formes et dispositifs
Modération : MariaLuisa Langella
- Louis Roux, université Jean Moulin-Lyon 3 et université de Franche-Comté, « Guha, personnage de bande dessiné : écrit, oral et visuel dans les Qiṣaṣ Ǧuḥā muṣawwara (1926-1930) ».
- Maria Carola Leone, université de Messine/Associazione Zaleuco (Italie), “The Instagram Panel : Arab Comics, Digital Form, and the Aesthetics of the Swipe”.
11h00-11h15 : pause
11h15-12h30 - Séance 2 - Subjectivités, contestations et politiques de la représentation graphique
Modération : Susanne Abou Ghaida
- Romain Becker, université Jean Moulin Lyon 3, « "Ils ne disent pas ce qu’on veut qu’ils disent" : comment dénoncer les crimes et racismes anti-arabes dans l’aire germanique ? ».
- Ashutosh Prateek, Miranda House (Inde) et université Paul-Valéry Montpellier 3, « L’intranquillité dans le dessin : corps queers, espace urbain et le discours du soi dans L’Intranquille (2021) de Joseph Kaï ».
12h30-14h00 : pause déjeuner
14h00-15h15 - Séance 3 - La création bédéaste face à ses sources : traduction, adaptation et transformation
Modération : Annamaria Bianco
- Luce Lacquaniti, Sapienza Università di Roma, “Different Audiences, Different Meanings ? Transnational Circulation and the Politics of Translation in Deena Mohamed’s Šubbēk Lubbēk”.
- Benedetta D’Incau, université François Rabelais Tour, « Dessiner et raconter le Yémen : enjeux historiographiques et culturels dans la bande dessinée Frères d’Orient ».
15h15-15h30 : pause
15h30-16h45 - Séance 4 - Mobilités et frontières : discours graphiques et espaces de représentation
Modération : Ammar Kandeel
- Tawfig, artiste de BD et chercheur, « Dessiner l’exil et la marge : circulations mémorielles dans deux romans graphiques en cours ».
- Layla Elouizi, université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Maroc), “Visualizing the Migrant Other : Graphic Narrative, Border Imaginaries and the Politics of Representation at the Morocco-Spain Border”.
16h45-18h00 - Table ronde - Quel paysage et quel statut culturel pour la BD arabe aujourd’hui ?
- Avec Simona Gabrieli, éditrice d’Alifbata (Marseille) et Tawfig, artiste de BD, chercheur et directeur artistique du festival Cairo Comix.
Modération : Susanne Abou Ghaida
18h00 : clôture de la journée d’étude.
Places
- Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales/Mmsh, salle Seurat, Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, France (34080)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Keywords
- bande dessinée, monde arabe, création, circulation, réception
Contact(s)
- Ammar Kandeel
courriel : ammar [dot] kandeel [at] gmail [dot] com
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Arab Comics: Creation, Circulation, and Reception », Study days, Calenda, Published on Tuesday, November 03, 2026, https://doi.org/10.58079/17299