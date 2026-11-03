Arab Comics: Creation, Circulation, and Reception

Announcement

Pour suivre la journée d’étude en ligne, merci d’adresser vos demandes d’accès à MariaLuisa Langella : maria-luisa.langella[at]univ-amu.fr

Programme

9h00-9h30 : accueil des participants

9h30 : mot introductif par les organisateurs

9h45-11h00 - Séance 1 - Histoire et évolution de la BD arabe : médiums, formes et dispositifs

Modération : MariaLuisa Langella

Louis Roux , université Jean Moulin-Lyon 3 et université de Franche-Comté, « Guha, personnage de bande dessiné : écrit, oral et visuel dans les Qiṣaṣ Ǧuḥā muṣawwara (1926-1930) ».

, université Jean Moulin-Lyon 3 et université de Franche-Comté, « Guha, personnage de bande dessiné : écrit, oral et visuel dans les Qiṣaṣ Ǧuḥā muṣawwara (1926-1930) ». Maria Carola Leone, université de Messine/Associazione Zaleuco (Italie), “The Instagram Panel : Arab Comics, Digital Form, and the Aesthetics of the Swipe”.

11h00-11h15 : pause

11h15-12h30 - Séance 2 - Subjectivités, contestations et politiques de la représentation graphique

Modération : Susanne Abou Ghaida

Romain Becker , université Jean Moulin Lyon 3, « "Ils ne disent pas ce qu’on veut qu’ils disent" : comment dénoncer les crimes et racismes anti-arabes dans l’aire germanique ? ».

, université Jean Moulin Lyon 3, « "Ils ne disent pas ce qu’on veut qu’ils disent" : comment dénoncer les crimes et racismes anti-arabes dans l’aire germanique ? ». Ashutosh Prateek, Miranda House (Inde) et université Paul-Valéry Montpellier 3, « L’intranquillité dans le dessin : corps queers, espace urbain et le discours du soi dans L’Intranquille (2021) de Joseph Kaï ».

12h30-14h00 : pause déjeuner

14h00-15h15 - Séance 3 - La création bédéaste face à ses sources : traduction, adaptation et transformation

Modération : Annamaria Bianco

Luce Lacquaniti , Sapienza Università di Roma, “Different Audiences, Different Meanings ? Transnational Circulation and the Politics of Translation in Deena Mohamed’s Šubbēk Lubbēk”.

, Sapienza Università di Roma, “Different Audiences, Different Meanings ? Transnational Circulation and the Politics of Translation in Deena Mohamed’s Šubbēk Lubbēk”. Benedetta D’Incau, université François Rabelais Tour, « Dessiner et raconter le Yémen : enjeux historiographiques et culturels dans la bande dessinée Frères d’Orient ».

15h15-15h30 : pause

15h30-16h45 - Séance 4 - Mobilités et frontières : discours graphiques et espaces de représentation

Modération : Ammar Kandeel

Tawfig , artiste de BD et chercheur, « Dessiner l’exil et la marge : circulations mémorielles dans deux romans graphiques en cours ».

, artiste de BD et chercheur, « Dessiner l’exil et la marge : circulations mémorielles dans deux romans graphiques en cours ». Layla Elouizi, université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Maroc), “Visualizing the Migrant Other : Graphic Narrative, Border Imaginaries and the Politics of Representation at the Morocco-Spain Border”.

16h45-18h00 - Table ronde - Quel paysage et quel statut culturel pour la BD arabe aujourd’hui ?

Avec Simona Gabrieli, éditrice d’Alifbata (Marseille) et Tawfig, artiste de BD, chercheur et directeur artistique du festival Cairo Comix.

Modération : Susanne Abou Ghaida

18h00 : clôture de la journée d’étude.