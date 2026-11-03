Distancia y proximidad, estudios sobre arte, literatura y exilio

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Introducción

El coloquio busca promover un espacio de encuentro interdisciplinario dedicado al análisis de la producción artística y literaria observada desde el prisma de la condición exiliar.

El coloquio forma parte del programa de actividades transversales conducentes al título de Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona, efectuado en el contexto de un periodo de estancia doctoral del estudiante Darwin Rodríguez en el Grupo de Investigación en Teoría, Historia y Crítica de las Literaturas Latinoamericanas de la Universidad de Concepción, bajo supervisión de la Dra. Cathereen Coltters Illescas (UDEC) y tutorización y dirección de las Dras. Alba Saura-Clares y Beatriz Ferrús Antón (UAB).

Esquema general del coloquio

El coloquio se divide en dos jornadas. La primera jornada corresponde a un encuentro con el escritor bosnio Velibor Colic, mientras que la segunda jornada corresponde al encuentro presencial de cinco investigadores.

Sobre la primera jornada

El encuentro con el escritor Velibor Colic se llevará a cabo el día 5 de noviembre de 2026, entre las 12 :00 y 13 :00 horas de Chile continental (CLST, UTC−3), correspondientes a las 16 :00 y 17 :00 horas de Bruselas, Bélgica (CET, UTC+1). La actividad se desarrollará en modalidad híbrida (virtual con proyección a auditorio) y contempla un espacio de conversación e intercambio en torno a la trayectoria, obra y experiencia del autor, promoviendo el diálogo intercultural y la reflexión sobre los temas abordados en el programa. El encuentro será de carácter abierto, por lo que se espera contar con un público diverso, compuesto principalmente por estudiantes y profesores de la Alianza Francesa, así como estudiantes y docentes del Departamento de Español y de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción, escritores de la ciudad de Concepción y de la región del Biobío, público interesado y público general. Además, se propone la participación virtual a través de una sala de públicos en la misma conexión de Teams. El enlace de este encuentro es el siguiente :

[Enlace por crear]

Tema y disposición lingüística del encuentro con el escritor Velibor Colic

El objetivo del encuentro es conocer, a través de una pauta de cinco preguntas, algunas perspectivas literarias y culturales del autor con respecto al vínculo entre arte, literatura y exilio (20-30 minutos). Se propone un espacio para un máximo de dos (2) preguntas del público presencial y de un máximo de una (1) pregunta para el público en sala de Teams (por escrito) (15 minutos). El total de la actividad no debiera superar los 50-60 minutos.

La lengua literaria del autor es el francés. Por esta razón, el formato de su participación sigue el siguiente cronograma :

Programa

5 de noviembre de 2026

12 :00 a 12 :10 Presentación del Coloquio y del escritor (idioma : español). Darwin Rodríguez

12 :10 a 12 :30 Diálogo, a través de cinco preguntas, con el escritor Velibor Colic (idioma : francés y español. Traducción consecutiva)

12 :30 a 12 :45. Diálogo público-escritor a través de tres preguntas (idioma : francés y español. Traducción consecutiva)

12 :45 a 12 :50 Cierre (idioma : español). Darwin Rodríguez

Encuentro previo

Se realizará una reunión preparatoria el día 24 de septiembre de 2026, a las 11 :00 horas de Chile continental (CLST, UTC−3) y 16 :00 horas de Bruselas, Bélgica (CEST, UTC+2), con el propósito de coordinar aspectos técnicos y metodológicos de la actividad, revisar los contenidos a abordar y resolver consultas relativas al desarrollo de la jornada. Este encuentro previo será de carácter privado y solo considera la participación de las siguientes personas : Velibor Colic, Darwin Rodríguez, [por definir, colaboración traducción e interpretación], Valentina Sandoval, Dra. Clara Parra, Dra. Cathereen Coltters. El encuentro previo será a través de la plataforma Teams en el siguiente enlace de conexión :

https://teams.microsoft.com/meet/321654953097447 ?p =14odSTy82rzp3HzG3k

Informaciónes varias

Sobre la segunda jornada

El encuentro presencial de investigadores se realizará entre las 15 :00 y 17 :00 hora de Chile continental (CLST, UTC−3), en la sala Gilberto Triviños, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción. En esta jornada, contaremos con :

Sandra Gaete, con una exposición sobre el artista José Venturelli,

Leslie Fernández y Bárbara Lama, con una exposición sobre el artista Julio Escámez,

Adolfo Albornoz, con una exposición sobre teatro chileno en el exilio,

Darwin Rodríguez con una exposición sobre las revistas Araucaria de Chile y Literatura Chilena en el Exilio.

Inscripciones y materiales para ambas jornadas

A partir de la semana del 5 al 9 de octubre, junto con iniciar las acciones de difusión del coloquio, se abrirán las inscripciones para participar en sus dos jornadas (Microsoft Forms). Sin ser un requisito, la finalidad de estas inscripciones es llevar un registro de participación y hacer llegar a los participantes un pequeño conjunto de materiales de lectura que les permitan tener un mínimo contexto sobre los temas que serán abordados.