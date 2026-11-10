Announcement

Atelier d'initiation à la recherche (Master) du 15 au 19 mars 2027 à l'École française de Rome

Organisation

Maureen Boyard,

Michelangelo Messina,

André Moutinho Rodrigues,

Evgeniya Shelina

Giovanni Ziggiotto

Présentation

Pour la dixième année consécutive, les membres de l'École française de Rome proposent un atelier d'initiation à la recherche à destination des étudiantes et des étudiants de Master. Le thème choisi, « Mettre le Moyen Âge en chiffres » appelle à une réflexion méthodologique qui s’articule autour de plusieurs axes :

Quelles méthodes utilisons-nous pour mesurer les réalités médiévales et en quoi influencent-elles la vision que l’on donne du Moyen Âge ?

Quelles précautions doivent être prises dans notre recherche lorsque nous cherchons à quantifier des réalités médiévales, notamment lorsqu’elles n’étaient pas exprimées de façon chiffrée par les médiévaux ?

Comment créer, à partir des sources médiévales, des données aptes à être traitées quantitativement de façon rigoureuse et cohérente ?

Comment utiliser des données chiffrées produites par les autres disciplines étudiant le Moyen Âge et, donc, en utilisant un autre cadre disciplinaire que le nôtre ?

Ce sujet sera développé à travers des conférences, des ateliers pratiques et des visites thématiques. La formation est ouverte aux étudiantes et étudiants de Master 1 et de Master 2, inscrits en histoire, archéologie, histoire de l’art, lettres ou humanités numériques dans une université française et menant des recherches en lien avec le thème de l'atelier. Seront considérés tous les thèmes de recherche intégrant des terrains d’étude ou des sources en relation avec les espaces de spécialité de l’École française de Rome (Italie et Méditerranée centrale, Maghreb et pays riverains de la mer Adriatique), du Ve au XVe siècle.

Le monde médiéval ne donnait pas aux données chiffrées l’importance qu’elles ont dans nos sociétés contemporaines. Dans les sociétés du XXIe siècle, la mise en ordre passe souvent par une mise en chiffres et les études sur le Moyen Âge ne font pas exception. L’accès de plus en plus facile et large à des corpus de textes ou d’objets permet également d’obtenir de plus en plus de données chiffrées.

Cet atelier ne s’adresse donc pas seulement aux étudiants travaillant sur des sources médiévales qui comportent des données chiffrées : il s’adresse à tout étudiant confronté à des enjeux méthodologiques de création de données qui sont destinées à être mises en série, à recevoir un traitement statistique ou à être comparées à des échelles d’estimation chiffrées préexistantes. Les études concernant l’estimation de la circulation de manuscrits ou la reconstruction des dynamiques de peuplement d’un territoire au cours du temps trouveraient leur place dans cette réflexion, parmi de nombreuses autres possibilités.

Objectifs

La formation visera à :

Réfléchir méthodologiquement aux conditions d’une mise en chiffres d’un monde médiéval qui ne donnait pas le même rôle fondamental que nous aux estimations chiffrées.

Améliorer la communication entre les disciplines en réfléchissant aux cadres conceptuels de la production de données chiffrées de chacune et aux possibilités d’échanges entre elles.

Permettre aux étudiantes et étudiants de réfléchir sur leurs propres méthodologies, les aider dans la délimitation et l’avancement de leurs recherches.

Permettre aux étudiantes et étudiants de découvrir des fonds d'archives, des bibliothèques et des collections muséales.

L’atelier s’articulera autour d’interventions de spécialistes des champs de recherches précités, de temps d’échange avec les étudiantes et étudiants pour les aider dans la conduite de leurs recherches ainsi que de visites de fonds d’archives et de sites archéologiques.

Informations pratiques

Les étudiantes et les étudiants seront logés à l'École française de Rome, place Navone, et leurs déjeuners seront pris en charge. Chaque chambre sera occupée, en non-mixité, par deux des participants de l'atelier. Le déplacement vers Rome et les dîners seront à la charge des participants (dans le cas où cela est possible, les participantes et les participants pourront demander un financement à leur université de rattachement).

Pour les étudiantes et étudiants boursiers de l’enseignement supérieur ne bénéficiant pas d’autre financement, une aide sera attribuée afin de contribuer aux frais de transport, à concurrence de 200€. Quatre financements de ce type pourront être attribués.

À l'issue de la formation, un rapport devra être remis aux encadrantes et encadrants de l'atelier. Ce rapport se focalisera sur une partie des sources et des sujets présentés ainsi que l'apport de la formation au parcours individuel de recherche. Ce rapport pourra faire l'objet d'une validation en tant que séminaire, en fonction des modalités prévues par les universités de rattachement.

Admission

Les dossiers de candidature doivent comporter dans un fichier unique au format pdf :

un CV.

les relevés de notes de Licence (pour les M1) et les relevés de notes de première année de Master (pour les M2).

une lettre de motivation évoquant le projet de recherche de Master et la pertinence de la formation proposée à l'EFR pour le mener à bien.

un courrier de l'encadrant du mémoire de recherche ou du responsable du Master.

Le cas échéant, pour les étudiantes et étudiants boursiers du supérieur : une demande explicite d’aide financière accompagnée d’un justificatif du statut de boursier (par exemple la notification de bourse). Il n’est pas nécessaire d’argumenter la demande.

La réception des dossiers de candidature est ouverte via le formulaire en ligne.

La réception des dossiers s’achèvera le 15 janvier 2027 à 12h (heure de Rome).

Les personnes sélectionnées seront informées au plus tard le 31 janvier 2027.

Contacts

Pour toute question, contacter Michelangelo Messina (michelangelo.messina@efrome.it) et Evgeniya Shelina (evgeniya.shelina@efrome.it).