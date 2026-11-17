Announcement

Argumentaire

Aujourd’hui, nous passons une grande partie de notre temps à invoquer la distraction. Peu de notions semblent mieux rendre compte de l’état actuel de notre économie de l’attention, tant elle permet de saisir aussi bien la prolifération des contenus générés par l’IA (« AI slop ») que les stratégies de diversion politique ou encore la logique extractive de la consommation médiatisée. Omniprésente et incessante, la distraction sollicite sans relâche notre engagement, prétendant expliquer notre rapport aux médias, à l’art, à la technologie, à l’idéologie et au travail. Mais, fidèle à son nom, elle nous entraîne également loin de nos préoccupations immédiates, nous désignant sans cesse un ailleurs : un catalogue de spectacles annoncés, un défilé ininterrompu de redirections.

Depuis plus d’un siècle, la distraction accompagne les réflexions esthétiques et médiatiques : elle constitue à la fois une catégorie d’analyse et un objet privilégié de la pensée sur la modernité et les expériences collectives. Au cœur du canon de l’École de Francfort, ses formes et ses espaces de manifestation ont régulièrement servi de plateformes critiques pour l’étude des phénomènes de masse, pris entre torpeur organisée et frémissement émancipateur. Signe et symptôme des crises historiques, la distraction a été interprétée aussi bien à l’aune des processus de rationalisation qu’à travers les techniques de déplacement, de rupture, de fragmentation et de dispersion.

À l’occasion du centenaire de l’essai de Siegfried Kracauer, « Le Culte de la distraction » (« Kult der Zerstreuung »), publié dans la Frankfurter Zeitung le 4 mars 1926, il importe toutefois de s’interroger : comment repenser et reformuler aujourd’hui notre rapport à la distraction, en tenant compte de la pluralité des temporalités, des contextes médiaculturels et des généalogies critiques qui la traversent ? Que pouvons-nous apprendre, par exemple, d’un réexamen des discours de la première modernité sur l’inattention, la concentration et l’imagination ? Comment les conditions du capitalisme des plateformes ont-elles transformé les matérialités incarnées et les régimes affectifs de la distraction ? Quelles opérations médiatiques et quelles infrastructures deviennent alors visibles ? Enfin, quelles tactiques et quelles techniques de la distraction émergent à l’ère des environnements automatisés, fondés sur l’invisibilisation d’un travail numérique genré et racialisé ? Quels futurs la distraction permet-elle d’envisager, notamment lorsqu’elle est abordée depuis des perspectives queer, migrantes et non chrononormatives ? Enfin, comment les approches intermédiales, qui mettent en lumière les transferts et les circulations entre des pratiques matérielles, institutionnelles et artistiques diverses, peuvent-elles contribuer à repenser la distraction comme catégorie analytique ?

Ce numéro d’Intermédialités se propose de resituer la distraction au croisement de multiples discours culturels et configurations médiatechnologiques, tout en réfléchissant à sa capacité persistante de déplacer, de réorganiser, de mobiliser et de réorienter les objets mêmes qu’elle prend pour objet d’étude. Nous invitons des propositions en français ou en anglais portant notamment, sans s’y limiter, sur les axes thématiques et interventions critiques suivants :

histoires culturelles et médiatiques alternatives de la distraction ;

distraction et nouvelles formes d’expérience ;

distraction et non-chrononormativité ;

perspectives queer sur la distraction ;

économies politiques de la distraction ;

capitalisme numérique et distraction ;

la distraction et/ou la distraction comme travail ;

les futurs de la distraction.

Modalités de soumission

Les propositions d’articles (350 à 400 mots) doivent être acheminées aux adresses suivantes : ilinca.iurascu@ubc.ca et dante.prado@ubc.ca,

avant le 10 janvier 2027.

En plus du résumé de la proposition, une bibliographie préliminaire (cinq livres ou articles) ainsi qu’une brève notice biographique (discipline, champs d’intérêt, 5 à 10 lignes) sont demandées. Les propositions seront évaluées en fonction de l’originalité de l’approche, de la pertinence de la problématique et de l’adéquation avec la revue.

Les articles définitifs seront à soumettre le 1er août 2027. Ils devront avoisiner les 6 000 mots (40 000 caractères, espaces comprises) et pourront comporter des illustrations (sonores, visuelles, fixes ou animées), dont l’auteur·e de l’article aura pris soin de demander les droits de publication.

Pour de plus amples informations sur la revue, consultez les numéros accessibles en ligne sur la plateforme Érudit : www.erudit.org/fr/revues/im/

Calendrier

Date de soumission des propositions : 10 janvier 2027

Annonce des résultats de la sélection des propositions : 1 février 2027

Soumission des textes complets aux fins d’évaluation : 1 août 2027

Publication des textes retenus par le comité de rédaction : Printemps 2028

Direction du numéro

Ilinca Iurascu, University of British Columbia

Dante Prado, University of British Columbia

Bibliographie

Beller, Jonathan. The Cinematic Mode of Production : Attention Economy and the Society of the Spectacle. University of Chicago Press, 2006.

Bennett, Alice. Contemporary Fictions of Attention : Reading and Distraction in the Twenty-First Century. Bloomsbury Academic, 2018.

Bishop, Claire. Disordered Attention : How We Look at Art and Performance. Verso, 2024. Chun, Wendy Hui Kyong. Updating to Remain the Same : Habitual New Media. MIT Press, 2016.

Crary, Jonathan. Suspensions of Perception : Attention, Spectacle, and Modern Culture. MIT Press, 2000.

de Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life. University of California Press, 2011.

Duttlinger, Carolin. Attention and Distraction in Modern German Literature, Thought, and Culture. Oxford University Press, 2024.

Hayles, N. Katherine. How We Think : Digital Media and Contemporary Technogenesis. University of Chicago Press, 2012.

Jay, Martin. Downcast Eyes : The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. University of California Press, 1993.

Jennings, Michael W., and Tobias Wilke, editors. Walter Benjamin’s Media Tactics : Optics, Perception, and the Work of Art. Grey Room, no. 39, Spring 2010, MIT Press.

Karppi, Tero. Disconnect : Facebook’s Affective Bonds. University of Minnesota Press, 2018.

Kendall, Tina. Entertained or Else : Boredom and Networked Media. Bloomsbury Academic, 2025.

Kracauer, Siegfried. The Mass Ornament : Weimar Essays. Edited and translated by Thomas Y. Levin, Harvard University Press, 1995.

Löffler, Petra. Verteilte Aufmerksamkeit : Eine Mediengeschichte der Zerstreuung. Diaphanes, 2014.

Nakamura, Lisa. How Women of Color Built the Internet. University of Minnesota Press, 2026.

Ngai, Sianne. Theory of the Gimmick : Aesthetic Judgment and Capitalist Form. Harvard University Press, 2022.

North, Paul. The Problem of Distraction. Stanford University Press, 2012.

Paasonen, Susanna. Dependent, Distracted, Bored : Affective Formations in Networked Media. MIT Press, 2021.

Pettman, Dominic. Infinite Distraction : Paying Attention to Social Media. Polity Press, 2015.

Phillips, Natalie M. Distraction : Problems of Attention in Eighteenth-Century Literature. Johns Hopkins University Press, 2016.

Smith, Caleb. Thoreau’s Axe : Distraction and Discipline in American Culture. Princeton University Press, 2023.

Steyerl, Hito. Duty Free Art : Art in the Age of Planetary Civil War. Verso, 2017.

Stiegler, Bernard. The Age of Disruption : Technology and Madness in Computational Capitalism. Polity Press, 2019.

Sztulman, Paul, and Dork Zabunyan, editors. Politiques de la distraction. Presses universitaires de Paris Nanterre, 2022.

Volmar, Axel, and Kyle Stine, editors. Media Infrastructures and the Politics of Digital Time : Essays on Hardwired Temporalities. Routledge, 2021.

Wankhammer, Johannes. Creatures of Attention : Aesthetics and the Subject before Kant. Cornell University Press, 2024.

Weaver, Erica. The Hermeneutics of Distraction in Early Medieval England. Oxford University Press, 2025.