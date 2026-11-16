Announcement

Présentation générale

La revue Africa Without Borders Journal lance un appel à contributions pour son premier numéro, intitulé « L'Afrique au XXIᵉ siècle : Savoirs, Ruptures et innovations ».

À l’aube du XXIᵉ siècle, l’Afrique se trouve au cœur de transformations profondes qui interrogent ses trajectoires historiques, ses systèmes de connaissances, ses modèles politiques et ses formes d’organisation sociale. Entre héritages historiques, recompositions institutionnelles, dynamiques de circulation et aspirations à l’autonomie intellectuelle et politique, le continent constitue un espace de réflexion privilégié sur les mutations du monde contemporain.

Ce numéro entend contribuer à la production et à la diffusion de connaissances scientifiques sur l’Afrique, en accordant une attention particulière aux perspectives développées depuis le continent et à la diversité des expériences africaines. Il ambitionne également de favoriser le dialogue entre chercheurs, disciplines et traditions intellectuelles, tout en encourageant les approches critiques, comparatives et interdisciplinaires.

Dans le cadre de cet appel destiné aux sciences humaines et sociales, les contributions sont particulièrement attendues autour des trois axes suivants.

Axe 1 – Épistémologies, Histoires, Patrimoines et Production des Connaissances

Cet axe interroge la rupture avec les savoirs hégémoniques. Il explore la décolonisation de la recherche et la relecture des récits historiques (empires, sultanats) comme actes de souveraineté intellectuelle. Les contributions pourront notamment porter sur :Épistémologies africaines et justice cognitive :

Épistémologies africaines et justice cognitive: Déconstruction des savoirs hégémoniques, décolonisation de la recherche, relecture des récits historiques globaux et théories critiques du Sud.

Trajectoires historiques, mémoires et sources : historiographie africaine, relecture des sources (manuscrits, traditions orales, archéologie), étude des empires, royaumes et sultanats précoloniaux, processus coloniaux et construction des États-nations.

Patrimoines, langues et archives : Préservation du patrimoine matériel et immatériel, muséographie, restitution des biens culturels, politiques de sauvegarde des langues africaines et numérisation des archives.

Savoirs endogènes et science ouverte : Transmission et valorisation des connaissances traditionnelles, propriété intellectuelle et science ouverte (Open Science).

Enseignement supérieur, recherche et créativité : Défis du financement de la recherche, innovation scientifique sur le continent, essor des industries culturelles et créatives (ICC), arts, littératures et dynamiques identitaires à l'ère de la mondialisation.

Axe 2 – Ruptures Politiques, Gouvernance et Intégration Transfrontalière.

Cet axe analyse les transformations de l'État et des nouveaux modèles de coopération (ZLECAf, panafricanisme) qui rompent avec le multilatéralisme classique. Analyse de la sécurité maritime et gestion des « espaces de liaison » (droit de la mer, économie bleue) pour dépasser les frontières terrestres.

Modèles de gouvernance : institutions politiques, consolidation démocratique, lutte contre la corruption et évaluation des politiques publiques.

Intégration et panafricanisme : Nouveaux paradigmes de la coopération interafricaine, rôle de la ZLECAf et réévaluation du multilatéralisme.

Géopolitique et sécurité : Diplomatie, conflits transfrontaliers, flux migratoires, droits humains, gestion des crises humanitaires et gouvernance des espaces océaniques africains (économie bleue).

Droit de la mer et enjeux géostratégiques : Sécurité maritime, piraterie, délimitation des frontières maritimes et gouvernance des espaces océaniques africains

Axe transversal – Africa Without Borders : circulations, connexions et dynamiques transnationales

Cet axe invite à repenser l’Afrique comme un espace de circulations, d’interconnexions et de recompositions permanentes, où les frontières géographiques s’effacent progressivement au profit de dynamiques globales et de nouveaux récits pour les futurs mondiaux. Les contributions pourront notamment porter sur les thématiques suivantes:

Vers les États-Unis d’Afrique : Intégration politique, fédéralisme, souveraineté continentale, libre circulation et perspectives institutionnelles de l'unité africaine.

Géopolitique des réseaux et des alliances : Nouvelles coopérations politiques, économiques, diplomatiques et sécuritaires ; intégration régionale et repositionnement stratégique de l’Afrique dans la gouvernance mondiale.

Flux et circulations transnationales : Mobilités humaines, diasporas, circulation des savoirs (Afrique-Diaspora), des capitaux, des ressources stratégiques, des innovations et des technologies.

Recompositions institutionnelles et panafricanisme : Évolution des organisations régionales, coopération transfrontalière, gouvernance maritime commune et nouveaux mécanismes de solidarité africaine.á

Nouveaux récits et imaginaires de l’Afrique : Production alternative des savoirs, déconstruction des représentations dominantes, diplomatie culturelle et émergence d'une Afrique pensée comme un espace ouvert et sans frontières.

Note complémentaire

Le numéro général couvre également d’autres dimensions majeures des transformations africaines, notamment :

Axe 3 – Souveraineté numérique, innovation économique et transitions énergétiques ;

Axe 4 – Résilience écologique et ruptures face aux défis climatiques ;

Axe 5 – Innovations de santé et souveraineté thérapeutique.

Modalités de contribution

Les auteurs sont invités à consulter les consignes de soumission et les recommandations aux auteurs disponibles sur le site de la revue.

Soumission des manuscrits.

Langues de publication : français et anglais.

Date limite de soumission : 26 novembre 2026.

Procédure d’évaluation : évaluation en aveugle par les pairs.

Publication : en libre accès (Open Access) ; aucun frais de soumission ou de publication (APC-free).

Plus d’informations: editorial@awbjournal.org

Comité scientifique

Dr Nadjloudine Abdel Fatah

Dr Sawadogo Abdoul Maguidou

Dr Alimou Camara

Dre Bouramdane Ayat-Allah

Pr Ahlem Soussi Ben Salah

Pr Sanaba Boumbaly

Pr Dipama Samiratou

Pr Idriss Dagal

Dre Andilyat Mohamed

Dr Assad Souleyman Doutoum

Dr Reggemore Marongedze

Dr Kassim Mohamed Aboudou

Dr Kouamé Charles Landry Koffi

Dr Mohamed Yusuf Adan

Dr Mondoha Maoulida

Pr Sophie Nanyonga

Dr Abdal Kasule

Dr Abdallatif Mahamat Yacoub

Dr Adam Mahamat Ali Ahmat

Pr Seydi Ababacar Dieng

Dr Daniel Kubelwa

Dr Samuel Maxime Coly

Dre Hawa Kasule

Dr Nourdine Ibrahim

Liste des évaluateurs