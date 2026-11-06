Announcement

Présentation

Organisée dans le cadre du projet SPHYNX par l’ENS Paris-Saclay et l’Université Paris-Panthéon-Assas, cette conférence propose d’explorer les formes et les pratiques contemporaines de la censure artistique, en croisant les perspectives juridiques et les expériences françaises et italiennes.

Elle part d’un constat : la censure n’a pas disparu, elle s’est transformée. Si, au XXe siècle, les rapports entre art et pouvoir se traduisaient notamment par des interdictions, des contrôles et des mesures autoritaires, les restrictions à la liberté de création empruntent aujourd’hui des voies souvent plus indirectes et moins visibles. Elles peuvent notamment s’exercer à travers les mécanismes de financement de la culture, les commandes publiques et privées, l’attribution de prix et de distinctions artistiques, ou encore les modalités de régulation et de contrôle des expressions artistiques sur les plateformes numériques.

Dans cette perspective, la conférence entend mettre en dialogue les cadres juridiques français et italien, afin d’interroger les transformations contemporaines des rapports entre liberté artistique, pouvoirs publics et acteurs privés.

L’expérience italienne sera abordée à partir de la publication récente de l’ouvrage Libertà dell’arte e libertà nell’arte (Il Mulino, 2026), codirigé par Andrea Averardi et Federico Caporale.

En s’appuyant sur le cadre constitutionnel italien, cet ouvrage met en lumière les formes contemporaines d’influence et de conditionnement, publics comme privés, qui s’exercent sur la création artistique et la production culturelle. L’analyse porte sur une diversité de secteurs — cinéma et audiovisuel, spectacle vivant, musique, littérature, art contemporain et architecture — et s’intéresse également à des phénomènes transversaux, tels que l’attribution de prix culturels et la régulation des contenus artistiques sur les plateformes numériques.

La perspective française sera quant à elle envisagée à la fois sous l’angle du cadre normatif et à travers l’analyse de situations concrètes. Les réflexions s’appuieront notamment sur l’expérience de l’Observatoire de la liberté de création, ainsi que sur différents témoignages permettant d’éclairer les tensions contemporaines entre liberté d’expression et liberté de création, exigences juridiques et pressions sociales.

En confrontant ces deux expériences nationales, la conférence souhaite ouvrir un espace de réflexion et de dialogue sur les nouvelles frontières de la liberté artistique, sur les formes parfois diffuses de la censure contemporaine et sur le rôle du droit dans la protection de la liberté de création.

Programme

14h30-17h00 - Mot d’introduction

Laurent Pfister , professeur d’histoire du droit et des institutions, Université Paris-Panthéon-Assas

Interventions

Les formes de conditionnement de la liberté d’expression artistique par les pouvoirs publics et les acteurs privés en Italie

Andrea Averardi , professeur de droit administratif, IMT School for Advanced Studies

, professeur de droit administratif, IMT School for Advanced Studies Lucca Federico Caporale, professeur de droit administratif, Università degli studi dell’Aquila

L’observatoire de la liberté de création et les formes de la censure artistique en France

Agnès Tricoire, avocate spécialiste en propriété intellectuelle

Discutantes

Camille Broyelle , professeure de droit public, Université Paris-Panthéon-Assas

, professeure de droit public, Université Paris-Panthéon-Assas Anna Arzoumanov, maîtresse de conférences en langue et littérature françaises, Sorbonne Université

Ce cycle de conférences s’adressera à un large public de chercheurs, professionnels, étudiants et passionnés des enjeux entre le patrimoine et l’environnement.