Announcement

Argumentaire

Contexte et justification

Les villes côtières africaines constituent aujourd’hui des espaces stratégiques pour le développement économique, touristique, culturel et territorial du continent. Véritables interfaces entre les territoires terrestres et les espaces maritimes, elles concentrent une part importante des populations, des infrastructures, des activités portuaires, commerciales et touristiques, tout en abritant des patrimoines naturels, culturels et paysagers d’une grande richesse. Leur position géographique et la diversité de leurs ressources leur confèrent ainsi un potentiel considérable pour la construction de destinations touristiques attractives, compétitives et créatrices de valeur pour les territoires et les communautés locales.

Cependant, ces espaces connaissent des transformations rapides et sont confrontés à des vulnérabilités croissantes. L’urbanisation accélérée, la pression démographique et foncière, l’érosion côtière, les effets du changement climatique, la montée du niveau de la mer, la dégradation des écosystèmes, les difficultés de mobilité, la gestion des déchets ainsi que la fragilisation des patrimoines naturels et culturels constituent autant de défis susceptibles d’affecter durablement leur attractivité et leurs trajectoires de développement. À ces problématiques environnementales et territoriales s’ajoutent des enjeux institutionnels liés à la gouvernance des destinations, à la coordination des acteurs, à la planification touristique et à la participation effective des collectivités territoriales, des communautés locales et du secteur privé.

Dans ce contexte, le tourisme apparaît comme un levier stratégique de développement territorial, de diversification économique, de création d’emplois, de valorisation des patrimoines et d’inclusion des populations locales. Son développement dans les territoires côtiers africains ne peut toutefois plus être envisagé selon des modèles exclusivement fondés sur l’exploitation des ressources naturelles et l’accroissement des flux touristiques. Il doit désormais intégrer les impératifs de durabilité, de résilience territoriale, de préservation des écosystèmes, d’économie bleue, d’innovation et de gouvernance participative. Il devient ainsi nécessaire d’interroger les modèles de développement touristique capables de concilier attractivité économique, compétitivité des destinations, préservation des ressources et amélioration des conditions de vie des populations.

Parallèlement, les mutations technologiques et sociétales transforment profondément les pratiques touristiques et les modes de gestion des destinations. La transformation numérique, les données, l’intelligence artificielle, les nouvelles mobilités, les industries culturelles et créatives, la gastronomie, les produits du terroir et la nutrition ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception, la gestion, la promotion et la différenciation des destinations côtières africaines. Ces transformations posent également la question des compétences professionnelles, de la formation des acteurs et de la capacité des territoires à intégrer l’innovation dans leurs stratégies de développement.

Dès lors, la problématique centrale consiste à comprendre comment les villes côtières africaines peuvent mobiliser le tourisme, l’économie bleue, l’innovation et de nouveaux modèles de gouvernance afin de renforcer leur résilience territoriale et de construire des destinations compétitives, inclusives et durables. Cette interrogation conduit notamment à questionner les modèles de gouvernance touristique adaptés aux territoires littoraux africains, l’articulation entre tourisme et économie bleue, les stratégies de résilience face aux changements climatiques et aux risques environnementaux, ainsi que le rôle des collectivités territoriales, des populations locales, des entreprises et des investisseurs. Elle invite également à analyser la contribution du numérique, des données et de l’intelligence artificielle à la gestion des destinations, les mécanismes de préservation et de valorisation des patrimoines naturels et culturels, la place de la gastronomie, des produits du terroir et de la nutrition dans l’expérience touristique, ainsi que les compétences et dispositifs de formation nécessaires à l’émergence d’une nouvelle génération de professionnels du tourisme africain.

C’est pour contribuer à cette réflexion qu’EXCELL’SUP Côte d’Ivoire, en partenariat avec le Centre Mondial d’Excellence des Destinations (CED), la Mairie de Grand-Béréby, Côte d’Ivoire Tourisme et la SONAPIE, organise à Grand-Béréby la deuxième édition des Journées Scientifiques du Tourisme Urbain (JSTU 2027). Le choix de Grand-Béréby donne une dimension particulière à cette édition en permettant d’inscrire les réflexions scientifiques au cœur d’un territoire côtier disposant d’importantes ressources naturelles, culturelles et touristiques et directement concerné par les problématiques de développement, d’aménagement, de durabilité et de résilience des destinations littorales.

Les JSTU 2027 ambitionnent ainsi de constituer une plateforme internationale et pluridisciplinaire de production, de confrontation et de circulation des connaissances sur les transformations des territoires touristiques côtiers africains. Elles réuniront chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, professionnels du tourisme et de l’hospitalité, collectivités territoriales, décideurs publics, organisations internationales, acteurs communautaires, investisseurs et entrepreneurs afin de favoriser le dialogue entre la recherche scientifique, les politiques publiques et les pratiques professionnelles.

Au-delà de la réflexion académique, les JSTU 2027 entendent contribuer à l’identification de solutions concrètes et reproductibles pour les destinations africaines. Elles visent notamment à analyser les dynamiques contemporaines du tourisme dans les villes côtières, à interroger les politiques publiques et les modèles de gouvernance des destinations littorales, à approfondir les relations entre tourisme et économie bleue, à étudier les stratégies de résilience territoriale face aux changements climatiques, à examiner les transformations induites par le numérique, les données et l’intelligence artificielle, à analyser les processus de patrimonialisation et de valorisation des ressources culturelles et naturelles, à renforcer la participation des communautés locales et à mettre en lumière les innovations et bonnes pratiques territoriales.

Enfin, cette deuxième édition entend renforcer durablement le dialogue entre le monde scientifique, les collectivités territoriales, les professionnels, les organisations internationales et les investisseurs, tout en favorisant progressivement la constitution d’un réseau scientifique africain consacré à l’étude et au développement durable des destinations côtières. Les travaux et échanges devront ainsi permettre de produire des connaissances scientifiques, de documenter des expériences territoriales, de favoriser les coopérations et de formuler des recommandations susceptibles d’éclairer les politiques publiques, les stratégies territoriales et les décisions des acteurs privés en faveur de destinations côtières africaines plus résilientes, innovantes, inclusives, compétitives et durables.

Méthodologie

Le colloque se déroulera sous forme de sessions plénières, de tables rondes et d’ateliers interactifs en présentiel. Des Experts, des socioprofessionnels, des Chercheurs, des EnseignantChercheurs, des représentants des institutions touristiques, des acteurs touristiques et des membres de la société civile seront invités au partage d’expériences et de perspectives. Les activités se dérouleront sur le site de la Mairie de Grand Bereby.

Axes de réflexion

4. AXES THÉMATIQUES

Les propositions pourront s’inscrire dans l’un des huit axes suivants. Les thématiques indiquées sont indicatives et non exhaustives.

AXE 1 : Gouvernance, politiques publiques et développement territorial

Cet axe interroge les modèles institutionnels et organisationnels permettant de mieux planifier et gouverner le développement touristique des territoires côtiers. Les contributions pourront notamment porter sur les politiques publiques du tourisme, la gouvernance territoriale et gouvernance des destinations, la décentralisation et développement touristique local, le rôle des communes, régions et collectivités territoriales, les organismes de gestion des destinations et offices de tourisme, la planification et aménagement touristique, la coopération public-privé, la participation citoyenne et gouvernance communautaire, les investissements touristiques et attractivité territoriale, les financement du développement touristique, la coopération interterritoriale et transfrontalière et l’observation et évaluation des politiques touristiques.

AXE 2 : Innovation, numérique et intelligence territoriale

Cet axe analyse les transformations des destinations sous l’effet des technologies et de la révolution numérique. Les communications pourront traiter des destinations touristiques intelligentes, l’intelligence artificielle appliquée au tourisme, le Big Data et données touristiques, les systèmes d’information touristique, les plateformes numériques, le e-tourisme et m-tourisme, la réalité virtuelle et augmentée, l’innovation dans l’expérience visiteur, le marketing digital des destinations, la réputation numérique, l’observation touristique et intelligence territoriale et l’innovation entrepreneuriale et start-up touristiques.

AXE 3 : Économie bleue et tourisme durable

Cet axe vise à analyser les possibilités d’articulation entre développement touristique, exploitation responsable des ressources marines et préservation des écosystèmes. Les propositions peuvent notamment porter sur l’économie bleue et développement territorial, le tourisme maritime et côtier, le nautisme et loisirs aquatiques, la pêche, les communautés littorales et tourisme, la valorisation touristique des ressources marines, l’écotourisme côtier, les aires marines protégées, la biodiversité marine, la conservation des écosystèmes, le tourisme responsable, l’entrepreneuriat bleu et les chaînes de valeur de l’économie bleue.

AXE 4 : Résilience territoriale et transition écologique

Les contributions pourront analyser le changement climatique et tourisme, l’érosion côtière, la montée du niveau de la mer, les risques naturels, la vulnérabilité des destinations, l’adaptation climatique, la gestion des catastrophes, la transition écologique, la gestion durable des déchets, la gestion de l’eau et de l’énergie, la mobilité touristique durable, les infrastructures résilientes, les solutions fondées sur la nature et les stratégies de résilience des destinations.

AXE 5 : Patrimoine, culture et communautés locales

Cet axe s’intéresse notamment aux patrimoines culturels matériels et immatériels, à la patrimonialisation et mise en tourisme, au tourisme culturel, aux industries culturelles et créatives, aux festivals et événements, à l’artisanat, à l’identité territoriale, au mémoire et patrimoine, au tourisme communautaire, à la participation des communautés locales, à l’inclusion sociale, aux savoirs traditionnels et à la valorisation touristique des cultures locales.

AXE 6 : Formation, recherche et compétences du tourisme de demain

Les communications pourront aborder la formation aux métiers du tourisme et de l’hospitalité, la professionnalisation, l’alternance et formation immersive, la compétences professionnelles, l’employabilité des jeunes, la transformation des métiers, l’intelligence artificielle et compétences touristiques, la recherche en tourisme, l’innovation pédagogique, l’entrepreneuriat, la coopération université-entreprise, la prospective des métiers et la certification et reconnaissance des compétences.

AXE 7 : Gastronomie, nutrition et tourisme durable

Cet axe pourra accueillir des recherches relatives au tourisme gastronomique, au patrimoine alimentaire, aux cuisines africaines, aux produits du terroir, à l’alimentation locale, aux circuits courts, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et tourisme, à la gastronomie durable, à l’identité culinaire des destinations, à la restauration touristique, à la valorisation des producteurs locaux, à l’innovation culinaire et à la souveraineté alimentaire et développement touristique.

AXE 8 : Tourisme urbain, villes côtières intelligentes et attractivité des destinations

Cet axe pourra notamment traiter du tourisme urbain, de l’urbanisation et tourisme, des villes touristiques côtières, du smart cities et smart destinations, de la compétitivité touristique, de l’image et identité des destinations, du marketing territorial, du branding des destinations, de l’expérience touristique, de la qualité des services, de l’hospitalité territoriale, de la mobilité et accessibilité, des infrastructures touristiques et de la mesure de l’attractivité et de la performance des destinations.

APPROCHES DISCIPLINAIRES

Les JSTU privilégient une approche résolument interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Les propositions issues notamment des disciplines suivantes sont encouragées (tourisme, géographie, aménagement du territoire, urbanisme, économie, sciences de gestion, communication, sociologie, anthropologie, sciences politiques, droit, environnement, climatologie, patrimoine, histoire, architecture, transport, mobilité, marketing, sciences de l’information et de la communication, intelligence artificielle, sciences de l’alimentation et nutrition). Les recherches comparatives, interdisciplinaires, internationales et portant sur des études de cas africaines sont particulièrement encouragées.

Modalités de soumission des résumés

Les auteurs sont invités, dans un premier temps, à soumettre un résumé de 300 mots maximum, hors mots-clés et références bibliographiques, Arial Narrow, taille 12, interligne 1.5, 3 à 5 motsclés. Le résumé devra obligatoirement comporter : Titre de la communication, Nom(s) et prénom(s) de l’auteur ou des auteurs, Institution(s) de rattachement, Pays, Adresse électronique de l’auteur correspondant, Statut ou fonction ; Axe scientifique choisi numéro WhatsApp. Et le résumé doit comporter le Contexte et la problématique, les objectif(s) de la recherche , l’approche théorique ou conceptuelle, la méthodologie, les principaux résultats ou résultats attendus pour les recherches en cours, les apports scientifiques et/ou managériaux et cinq motsclés.

Les propositions de communication sont à envoyer au Secrétariat scientifique des JSTU 2027 E-mail : jstu@excellsup.ci en objet du courriel : JSTU 2027-Proposition de communication - Axe [numéro] - NOM Prénom, selon le calendrier ci-après.

Toute proposition reçue fera l’objet d’un accusé de réception.

Lancement officiel de l’appel à communications novembre 2026

Période de soumission des résumés (Réception)15 au 30 janvier 2027

Notification aux auteurs 01 au 10 février 2027

Date limite de réception des textes complets ou des présentations 25 au 30 mars 2027

Journées Scientifiques du Tourisme Urbain Du 20 au 24 avril 2027

Frais de participation

Enseignants-chercheurs, chercheurs, Docteur : .......................... 120.000 FCFA (183 €.)

Masters, Doctorants : ................................................................... 100.000 FCFA (153€.)

Socio-Professionnels : ................................................................. 120.000 FCFA (183 €.)

Institutions : ................................................................................ 150.000 FCFA (229 €.)

Les communications en co-autorat sont admises. Toutefois, chaque co-auteur est tenu de s’acquitter individuellement des droits de participation ou de communication applicables, conformément aux conditions d’inscription aux JSTU 2027.

Nota Bene :

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux conférences, panels, communications scientifiques, ateliers et activités programmées dans le cadre des JSTU 2027, le kit officiel du participant ou communicant, les pause-café, les déjeuners, la participation au circuit immersif scientifique et touristique de découverte de Grand-Béréby et de ses environs, conformément au programme officiel, l’accès aux Actes scientifiques des JSTU 2027, selon le format de publication retenu par le Comité scientifique, une attestation officielle de communication pour les auteurs ayant effectivement présenté leur travail, une attestation officielle de participation pour les participants noncommunicants et la participation au dîner de gala officiel des JSTU 2027.

Les frais sont payables par voie de transfert d’argent auprès de : AWADJRO Alloue Laurent Serge + 225 07 09 88 20 53 (Orange Money/Wave) / 05 05 88 71 77 (MTN Money/Wave) / Western Union, Money Gram, du 01 au 20 février 2027 (délai de rigueur)

Confirmer son envoi par un message sms ou par une capture d’écran.

Organisation

Les différents Comités sont constitués des équipes des structures porteuses du projet : EXCELL’SUP, la Revue Mémoires et CED.

Coordonnateurs / porteurs du colloque

Dr DJADOU Tanoh Pascald, EXCELL’SUP et INSAAC Abidjan, Côte d’Ivoire

Dr ESSE Kotchi Habib, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d’Ivoire

Dr BEDARD François, Centre Mondial d’Excellence des Destinations, Université du Québec, Canada

Comité scientifique

Prof ABOLOU Camille Roger, Université Alasane OUATTARA de Bouaké, Côte d’Ivoire

Prof IRIÉ Bi Gohy Mathias, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Prof Mamadou Aguibou DIALLO, Université Assane Seck Ziguinchor Sénégal.

Prof PAPÉ Adoux Marc, Université de Pennsylvanie, USA

Prof KOUASSI Kouakou Siméon, Université de San Pedro, Côte d’Ivoire

Prof OUALAI Jean-Claude, Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d’Ivoire

Prof SAAFA Larbi, EST Essaoura, Université Cadi Ayyad, Maroc

Prof AOUARSAFI Nabil, Université Hassan 1er, Maroc

Prof EL HOUSNI Khalid, Université Cadi Ayyad, Maroc

Prof WAHIBA Moubchir, ENS Marrakech, Université Cadi Ayyad, Maroc

Prof PIROU Jérôme, ESTHUA, Université d’Angers, France

Prof NOUREDDINE Selmi, Doha Institute for Graduate Studies, Tunisie

Prof AZZA Temessek Behi, IHEC Carthage, Tunisie

Prof AKASSI Animan Clément, Howard University, US

Dr (MC) ADOU Kouadio Antoine, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

Dr (MC) SILUE Gnénénélougo, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

Dr (MC) BEUGRE Zouankouan Stéphane, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

Dr (MC) BONY Yao Charles, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

Dr (MC) FANNY Yacouba, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

Dr (MC) PENAN Yehan Landry, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

Dr (MC) COULIBALY Lassina, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

Dr (MC) FANNY Losseni, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

Dr Safiatou KEBE, Université cheikh Anta DIOP Dakar, Sénégal

Comité d’organisation