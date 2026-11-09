Abstract

Esta jornada tiene como objetivo reflexionar sobre la presencia de la herencia colonial, en las artes y la literatura del siglo XXI, en los territorios africanos de Canarias, Ceuta y Melilla. ¿Cómo las obras pueden ser espacios en los que reverbera el choque colonial y desde los que sus autores y autoras piensan y experimentan el presente? También se contemplarán los vacíos y las dificultades que enfrentan las creaciones para pensar la vigencia hoy día del colonialismo, dentro del Estado español. Entre otras temáticas interesantes de estas creaciones, se incluyen la memoria de la historia colonial (conquista, esclavitud, etc), las lenguas en contacto y sus jerarquías, los conflictos identitarios, sean íntimos o colectivos, las fronteras como zonas donde rigen colonialidad y colonialismo, el tratamiento colonial de las poblaciones, los discursos y las desigualdades derivadas de la situación colonial de estos territorios del Estado español, etc.