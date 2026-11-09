HomeOndas de choque coloniales en las artes y la literatura de los territorios africanos del Estado español (Canarias, Ceuta, Melilla)

Ondas de choque coloniales en las artes y la literatura de los territorios africanos del Estado español (Canarias, Ceuta, Melilla)

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Abstract

Esta jornada tiene como objetivo reflexionar sobre la presencia de la herencia colonial, en las artes y la literatura del siglo XXI, en los territorios africanos de Canarias, Ceuta y Melilla. ¿Cómo las obras pueden ser espacios en los que reverbera el choque colonial y desde los que sus autores y autoras piensan y experimentan el presente? También se contemplarán los vacíos y las dificultades que enfrentan las creaciones para pensar la vigencia hoy día del colonialismo, dentro del Estado español. Entre otras temáticas interesantes de estas creaciones, se incluyen la memoria de la historia colonial (conquista, esclavitud, etc), las lenguas en contacto y sus jerarquías, los conflictos identitarios, sean íntimos o colectivos, las fronteras como zonas donde rigen colonialidad y colonialismo, el tratamiento colonial de las poblaciones, los discursos y las desigualdades derivadas de la situación colonial de estos territorios del Estado español, etc.

Announcement

Organización

  • Claire Laguian y Pascale Thibaudeau (LER, Université Paris 8)

Programa

09H15 Acogida de participantes

09H30 Apertura de la jornada: Mercedes Yusta Rodrigo, directora del Laboratoire d’Études Romanes

09H45 Mesa 1 - Territorios y herencias coloniales

Moderación: Mercedes Yusta Rodrigo (Université Paris 8)

  • Antonio Rodríguez Cruz (Université Paris 8) Supervivencias guanches: Canarias y la herida colonial
  • Elsa Tyszler (Université Paris 8) Ceuta y Melilla, fronteras raciales de ayer y de hoy. Seis siglos de continuidad colonial en el norte de África

11h00 Pausa

11H15 Mesa 2 - Presencias e invisibilizaciones coloniales en la literatura

Moderación: Claire Laguian (Université Paris 8)

  • Nayra Pérez Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
  • Las islas negras de Alexis Ravelo: huellas de colonialidad en el noir canario
  • Antonio Abad (escritor) Visión y literatura de nuestra presencia en África

12H30 Almuerzo

14H00 Mesa 3 - Prácticas visuales de denuncia de la colonialidad

Moderación: Pascale Thibaudeau (Université Paris 8)

  • Lilia Ana Ramos Martín (fotógrafa) Deconstruir la mirada: memoria, identidad y territorio frente a la colonialidad en la fotografía canaria
  • Alicia Fernández García (Université Paris 8) Iconografía, nacionalismo y contestación en el espacio urbano ceutí

15H15 Pausa

15H30 Mesa 4 - La huella colonial negra y esclavista en Canarias

Moderación: Renée-Clémentine Lucien (Sorbonne Université)

  • Gloria Godínez (artista e investigadora) Me duele tanta azúcar: Reflexiones desde Canarias sobre Antígona Negra, una pieza escénica en español/wolof
  • Macarena Nieves Cáceres (artista y poeta) inexorablenegrura. De la indocumentada necesidad de ser negra Diálogo con Claire Laguian (Université Paris 8) y performance

16H45 Cierre de la jornada

Places

  • https://visio.numerique.gouv.fr/vog-avuf-vkb - 7E Bd Jourdan, Cité Internationale Universitaire
    Paris, France (75)

Event attendance modalities

Hybrid event (on site and online)


Attached files

Keywords

  • colonialismo, memoria colonial, identidad cultural, literatura poscolonial, representación visual

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Ondas de choque coloniales en las artes y la literatura de los territorios africanos del Estado español (Canarias, Ceuta, Melilla) », Study days, Calenda, Published on Monday, November 09, 2026, https://doi.org/10.58079/172zd

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