Study daysThought
Ondas de choque coloniales en las artes y la literatura de los territorios africanos del Estado español (Canarias, Ceuta, Melilla)
Abstract
Esta jornada tiene como objetivo reflexionar sobre la presencia de la herencia colonial, en las artes y la literatura del siglo XXI, en los territorios africanos de Canarias, Ceuta y Melilla. ¿Cómo las obras pueden ser espacios en los que reverbera el choque colonial y desde los que sus autores y autoras piensan y experimentan el presente? También se contemplarán los vacíos y las dificultades que enfrentan las creaciones para pensar la vigencia hoy día del colonialismo, dentro del Estado español. Entre otras temáticas interesantes de estas creaciones, se incluyen la memoria de la historia colonial (conquista, esclavitud, etc), las lenguas en contacto y sus jerarquías, los conflictos identitarios, sean íntimos o colectivos, las fronteras como zonas donde rigen colonialidad y colonialismo, el tratamiento colonial de las poblaciones, los discursos y las desigualdades derivadas de la situación colonial de estos territorios del Estado español, etc.
Announcement
Organización
- Claire Laguian y Pascale Thibaudeau (LER, Université Paris 8)
Programa
09H15 Acogida de participantes
09H30 Apertura de la jornada: Mercedes Yusta Rodrigo, directora del Laboratoire d’Études Romanes
09H45 Mesa 1 - Territorios y herencias coloniales
Moderación: Mercedes Yusta Rodrigo (Université Paris 8)
- Antonio Rodríguez Cruz (Université Paris 8) Supervivencias guanches: Canarias y la herida colonial
- Elsa Tyszler (Université Paris 8) Ceuta y Melilla, fronteras raciales de ayer y de hoy. Seis siglos de continuidad colonial en el norte de África
11h00 Pausa
11H15 Mesa 2 - Presencias e invisibilizaciones coloniales en la literatura
Moderación: Claire Laguian (Université Paris 8)
- Nayra Pérez Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
- Las islas negras de Alexis Ravelo: huellas de colonialidad en el noir canario
- Antonio Abad (escritor) Visión y literatura de nuestra presencia en África
12H30 Almuerzo
14H00 Mesa 3 - Prácticas visuales de denuncia de la colonialidad
Moderación: Pascale Thibaudeau (Université Paris 8)
- Lilia Ana Ramos Martín (fotógrafa) Deconstruir la mirada: memoria, identidad y territorio frente a la colonialidad en la fotografía canaria
- Alicia Fernández García (Université Paris 8) Iconografía, nacionalismo y contestación en el espacio urbano ceutí
15H15 Pausa
15H30 Mesa 4 - La huella colonial negra y esclavista en Canarias
Moderación: Renée-Clémentine Lucien (Sorbonne Université)
- Gloria Godínez (artista e investigadora) Me duele tanta azúcar: Reflexiones desde Canarias sobre Antígona Negra, una pieza escénica en español/wolof
- Macarena Nieves Cáceres (artista y poeta) inexorablenegrura. De la indocumentada necesidad de ser negra Diálogo con Claire Laguian (Université Paris 8) y performance
16H45 Cierre de la jornada
Places
- https://visio.numerique.gouv.fr/vog-avuf-vkb - 7E Bd Jourdan, Cité Internationale Universitaire
Paris, France (75)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Attached files
Keywords
- colonialismo, memoria colonial, identidad cultural, literatura poscolonial, representación visual
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Ondas de choque coloniales en las artes y la literatura de los territorios africanos del Estado español (Canarias, Ceuta, Melilla) », Study days, Calenda, Published on Monday, November 09, 2026, https://doi.org/10.58079/172zd