Announcement

Journées d’étude. 25 et 26 mars 2027, Marseille

Cet appel s’adresse aux artistes, chercheur.euses, travailleur.euses culturelles, collectifs militants avec des pratiques de recherche-création...

Argumentaire

De nombreuses pratiques artistiques contemporaines sont traversées par les questions écologiques et la crise climatique actuelle. Ces questions irriguent l’art depuis le début de l’écologie politique dans les années 1970. À cette période, le Land Art cherche à sortir des galeries et à aller dans la nature ; l’Art environnemental se préoccupe de la question écologique de plus près1. Ces préoccupations se sont perpétuées et sont devenues centrales aujourd’hui. Le nombre d’expositions y étant consacrées en est un bon indicateur (Fragile Ecologies, The Greenhouse Effect, Beyond Green, Réclamer la terre).

Récemment, la notion d’extractivisme a émergé dans les échanges académiques et artistiques, et a permis aux artistes de s’intéresser à des aspects spécifiques de la situation environnementale actuelle. Son acception classique2 – « modèle d’accumulation fondé sur la surexploitation de ressources naturelles en grande partie non renouvelables3 » – a donné lieu à de nombreuses conférences et productions artistiques4. Un certain nombre d’artistes, en premier lieu d’Amérique du Sud, témoignent, dénoncent, interrogent l’extractivisme sur leur continent (on peut notamment penser à Regina José Galindo5 ou Xavier Ribas6). Du côté de la recherche, une équipe en Espagne, IGA (Interculturality, Globalisation, Art) a récemment entamé des travaux sur l’art et l’extractivisme7.

Parallèlement des théoriciens proposent une extension de la notion. En effet, Sandro Mezzadra et Brett Neilson avancent, dans « On the multiple frontiers of extraction : excavating contemporary capitalist », la chose suivante : « L’extractivisme identifie une économie politique fondée sur le retrait de valeur sans dépôt correspondant : les ressources sont retirées de la Terre, les profits du travail et les données commercialisables des plantes, des corps et des systèmes d’information8 ». On pourrait retenir de cette définition que cette action se caractérise par une forme de vol, dans de multiples domaines. Et ce vol est répété jusqu’à épuisement de la ressource. Selon d’autres auteurs, s’ajouterait encore : les comportements9 (extraction des actions sur Internet pour construire des modèles comportementaux et élaborer des modèles prédictifs ensuite commercialisables) et les émotions10 (également dans le but d’élaborer des modèles prédictifs et d’améliorer la productivité).

Avec cette définition étendue de l’extractivisme, on peut considérer telles un certain nombre de pratiques des mondes de l’art et de la recherche, et ce, à de multiples niveaux : institutions (galeries, musées), productions (matériaux, quantité...), personne (artistes et chercheurs), publics… Sans détailler l’ensemble des points, on pourrait rapprocher le « retrait de la valeur sans dépôt correspondant » du travail gratuit avec la promesse d’un travail rémunéré futur. C’est une pratique très courante11 dans les domaines de l’art et de la recherche. Par ailleurs, le statut de l’artiste-auteur pousse à la productivité effrénée et, de manière indirecte, à de l’extractivisme. Ou encore, de nombreuses études12 indiquent que les galeries et centres d’art ne se soucient pas, ou très peu, de leur impact écologique, ni de l’usage qu’ils font de ressources épuisables. Même si certains musées nationaux commencent à mettre en place des mesures, ce n’est pas le cas de la majorité13.

Vers un art post-extractiviste depuis les Nords

Ces journées d’étude s’intéresseront moins à l’exploration définitionnelle de l’extractivisme et ses mises en œuvre qu’à son dépassement potentiel. Nous appellerons ce dépassement post-extractivisme à la suite d’Eduardo Gudynas, penseur uruguayen.

Ce dernier a défini cette notion en 2013, dans « Transitions to post-extractivism : directions, options, areas of action14 ». Dans ce texte, il propose de remplacer le terme de développement, lié à l’extractivisme, par le Buen Vivir, chemin vers le post-extractivisme15. Pour résumer, le Buen Vivir vise un bien-être plus large que matériel qui inclut le spirituel, le collectif et le non-humain. Cette conception mènerait à une pratique de l’extraction post-extractiviste : une extraction s’interrogeant sur sa nécessité à échelle locale, en respectant le vivant humain et le non-humain (zéro extinction, zéro pauvreté). Ainsi, l’extraction se transformerait en un prélèvement de ce qui est nécessaire uniquement, et ce, en mesurant l’impact engendré.

Ces journées d’étude souhaitent placer cette notion au coeur des reflexions, en se donnant deux objectifs principaux : 1) Élargir le concept de post-extractivisme à l’art, comme cela a été fait pour celui d’extractivisme. 2) L’adapter au contexte des Nords, à la France dans un premier temps (il ne s’agira pas de considérer ce qui a été fait d’éléments extraits ailleurs, dans les Suds, mais bien directement sur place, dans les Nords, et plus particulièrement en France).

On considérera, de manière provisoire et approximative, que la notion d’ « art post-extractiviste » se caractérise comme un ailleurs, un horizon vers le dépassement des pratiques extractivistes, que les pratiques artistiques associées peuvent être considérées comme des propositions sur un « après ». Cela permettra de construire cette notion à partir des expérimentations artistiques et non en amont.

Dans ces journées d’étude, l’approche encouragée sera celle de la recherche-création – qui conjoint théorie et pratique – et les champs mis en œuvre seront : la production artistique, la recherche et l’enseignement. La recherche-création permettra de dépasser ce à quoi s’arrête trop souvent la recherche seule : à l’analyse d’une situation. Ainsi, les propositions s’appuieront bien entendu sur les constats et analyses de situations extractivistes en art, mais proposeront également un après, des alternatives ; en d’autres termes, idéalement, les propositions conjoindront analyse et production, avec tous les degrés d’avancement possibles pour les projets présentés.

Pistes possibles sans être exhaustif, voici quelques pistes de réflexion possibles :

Les penseurs des Suds

Les penseurs précurseurs du post-extractivisme (Amérique du Sud) et leur héritage.

Les artistes depuis les Nords

Penser et contrecarrer l’extension de l’extractivisme dans les Nords (méga-bassines, agro-industrie, mines lithium, mines sables…) ;

Repenser la position de l’artiste face à ses pairs (abandonner la position de l’artiste héro ou de l’artiste en concurrence avec tous les autres) ;

Interroger le lieu d’exposition, voire la notion d’exposition même ;

Conception de récits de futurs post-extractivistes et matérialisation plastique de ces derniers ;

Productions aux services d’un projet (l’artiste et la commande/la demande) ;

D’autres économies (subventions, ventes d’œuvres, revenu universel…) ;

Penser la production et son contexte (matériaux, intermédiaires…).

Les publics, la relation avec elleux

Repenser la position de l’artiste avec le public (faire groupes, collectifs, faire ensemble) ;

Enseignement, transmission… ;

Souci de la réciprocité (ne pas être dans une logique d’exploitation du public) ;

Les structures (institutions des mondes de l’art et universitaires)

Musées/Galeries/centre d’art (interrogation sur les modalités de production d’expositions) ;

Universités (sortie du productivisme académique) ;

Espaces, cadres de recherche-création (recherche-création collective, enjeux du résultat, de la diffusion, des attentes...) ;

Financements et modèles économiques (que faire quand les financements publics diminuent ?).

Transpositions de modalités de travail des Suds aux Nords (par exemple ruangrupa Documenta 15, Kassel)

Modalités de contribution

Les propositions sont à envoyer avant le 20 décembre 2026 à damien.beyrouthy@univ-amu.fr

Les évaluations des propositions seront transmises aux auteur.ice.s le 8 janvier 2027 au plus tard.

Les journées d’étude auront lieu à Marseille (campus Saint-Charles, bâtiment Turbulence) les 25 et 26 mars 2027.

Les propositions peuvent être des communications universitaires classiques de 20 minutes aussi bien que des créations artistiques, tant qu’elles peuvent avoir lieu dans une salle de conférence.

Notes

1Bénédicte Ramade, Vers un art anthropocène : l’art écologique américain pour prototype, Dijon, Les Presses du réel, 2022 ; Nathalie Blanc et Julie Ramos, Écoplasties : art et environnement, Paris, Manuella ed, 2010.

2Benoit Monange et Fabrice Flipo, Extractivisme : logiques d’un système d’accaparement, Lormont, Le bord de l’eau, 2019 ; Damien Schrijen-Le Bruchec et Doris Buu-Sao, « Extractivisme », in Dictionnaire d’écologie politique, no 1, Presses de Sciences Po, 2025, p. 251‑258.

3Maristella Svampa, « Néo-« développementisme » extractiviste, gouvernements et mouvements sociaux en Amérique latine », Problèmes d’Amérique latine, 81-3, 1 septembre 2011, p. 101‑127.

4Acfas, « 402 - Extractivismes : processus, critiques et alternatives | Acfas », 8 mai 2023, https://www.acfas.ca/archives/evenements/congres/activites/73404 ; RAFID, « AAC Colloque APAD 2026 | Travail, extractivisme et résistances : mobilisations collectives et reconfigurations politiques dans les territoires sous pression ».

5L’artiste Regina José Galindo, dans Rios de gente, organise en 2022 une action collective à Ixcan (Guatemala) pour dénoncer l’accaparement de l’eau.

6Xavier Ribas, dans des installations photographiques complexes, s’interroge sur les structures extractivistes et leurs effets sur les humains et la terre (Xavier Ribas, « Dead Ice [Like air trapped in their lungs] », 2024). Des expositions et festivals abordent cette question en Amérique du Sud et en Europe (Libertad para el agua au Guatemala, Horizon and limit. Visions of the landscape en Espagne, etc.).

7Art, Globalisation, Interculturality, Department of Art History | Research Group. Universitat de Barcelona, https://artglobalizationinterculturality.com/ ; « Facing Extractivisms. Arts and Literatures. », Https://artglobalizationinterculturality.com/, https://artglobalizationinterculturality.com/conferences/facing-extractivisms-arts-and-literatures/.

8Sandro Mezzadra et Brett Neilson, « On the multiple frontiers of extraction : excavating contemporary capitalism », Cultural Studies, 31-2‑3, 4 mai 2017, p. 185‑204.

9Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir, traduit par Bee Formentelli et traduit par Anne-Sylvie Homassel, Paris, Éditions Zulma, 2020.

10Jan M. Padios, « Mining the mind : emotional extraction, productivity, and predictability in the twenty-first century. », Cultural Studies, 31-2/3, 1 mars 2017, p. 205‑231.

11Aurélien Catin, Notre condition : essai sur le salaire au travail artistique, Saint-Denis, Riot éditions, 2020 ; Maud Simonet, « Travail gratuit : la nouvelle exploitation ? », 2018, https://shs.cairn.info/travail-gratuit-la-nouvelle-exploitation--9782845976818.

12Julie’s Bicycle, « The Art of Zero » ; GCC, « Art Fair Toolkit » ; Artprice.com, « The Art Market 2020 ».

13Julie’s Bicycle, « The Art of Zero »..., op. cit.

14Eduardo Gudynas, « Transitions to post-extractivism : directions, options, areas of action », in Miriam Lang et Dunia Mokrani (éd.), Beyond Development : Alternative visions from Latin America ; Permanent Working Group on Alternatives to Development, Amsterdam, Transnational Institute, 2013, p. 165‑188.

15« Buen Vivir can be characterised by its critical approach to the ideology of progress and the expression of this in contemporary development as economic growth, the intense exploitation of Nature and the corresponding material interventions. Buen Vivir also seeks to ensure people’s quality of life, in a broad sense that goes beyond material well-being (to include spiritual wellbeing) and the individual (to include a sense of community), as well as beyond anthropocentrism (to include Nature). Under Buen Vivir, the values inherent in Nature are recognised, and therefore also the duty to maintain its integrity at both the local and the global level. This perspective aims to transcend the dualism that separates society from Nature, as well as breaking with the linear idea of history that assumes our countries must imitate the lifestyles and culture of the industrialised nations » E. Gudynas, « Transitions to post-extractivism »..., op. cit., p. 169