Lire est aussi un art vivant : lectures de Robert Filliou

Study daysModern
Abstract
Cette journée d’étude partira de l’ouvrage Enseigner et apprendre, arts vivants (1968) pour explorer les manières de lire auxquelles il invite. Entre la première de couverture qui précise que le livre aura également pour auteur le lecteur « s’il le désire », et la quatrième qui annonce que « des espaces d’écriture sont mis à la disposition du lecteur. D’autres versions comprendront les compléments et les modifications suggérés par les co-auteurs », c’est non seulement une lecture hospitalière mais aussi un mode d’édition ouvertet processuel que décline Robert Filliou (1926-1987) à travers cette figure du·de la lecteur·ice comme auteur·ice.`
Announcement
Cette journée d’études est organisée à l’occasion de la réédition d’Enseigner et apprendre, arts vivants (1968) aux Éditions Incertain Sens, en lien avec l'exposition "Je meurs trop - 100 ans avec Robert Filliou" (Rétrospective des imprimés, multiples et dispositifs) présentée à la bibliothèque de l'ESAM.
Programme
- 9h30 > Accueil
- 10h > Laurence Corbel : Lectures mind-openers
- 10h30 > Frédéric Vincent : Plonger dans les lectures de Filliou de sa jeunesse à sa vie d’artiste
- 11h00 > Sophie Cras : Une économie chuchotée de l’art
- 11h30 > Emma Gazano : Robert Filliou : lire sans les yeux, sans la voix, sans le langage
- 12h00 > Discussion
12h30 -14h30 > Pause déjeuner
- 14h30 > Jérôme Dupeyrat : Filliou et Freinet : une lecture croisée
- 15h > Cécile Mahiou : Lire Enseigner et apprendre, arts vivants à partir du « refus de parvenir »
- 15h30 > Aurélie Noury : La réédition comme relecture des publications d’artistes (bibliothèque de l’ésam)
16h15 > Pause-café
- 16h30 > Marielle Pelissero : Traduire l’air du temps
- 17h > Emma Gazano et Cécile Mahiou : Présentation du numéro de la revue Proteus — Cahiers des théories de l’art dédié à Robert Filliou
- 17h15 > Discussion
- 18h > Lectures : Poème collectif, Idiot-ci Idiot-là, Mister Blue, etc.
Places
- 17 Cr Caffarelli
Caen, France (14)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- art, éducation, économie de l'art, utopie, livre d'artiste, édition, traduction
Contact(s)
- Aurélie Noury
courriel : a [dot] noury [at] esam-c2 [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Lire est aussi un art vivant : lectures de Robert Filliou », Study days, Calenda, Published on Monday, November 09, 2026, https://doi.org/10.58079/172zf