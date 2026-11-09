Lire est aussi un art vivant : lectures de Robert Filliou

Abstract

Cette journée d’étude partira de l’ouvrage Enseigner et apprendre, arts vivants (1968) pour explorer les manières de lire auxquelles il invite. Entre la première de couverture qui précise que le livre aura également pour auteur le lecteur « s’il le désire », et la quatrième qui annonce que « des espaces d’écriture sont mis à la disposition du lecteur. D’autres versions comprendront les compléments et les modifications suggérés par les co-auteurs », c’est non seulement une lecture hospitalière mais aussi un mode d’édition ouvertet processuel que décline Robert Filliou (1926-1987) à travers cette figure du·de la lecteur·ice comme auteur·ice.`