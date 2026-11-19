Announcement

Il s'agit du volume numéro 6 relatif à l'appel à contributions de la revue internationale DUNYA.

Association des Chercheurs en Technologies Educatives, Langues, Cultures et Humanités (ACETELACH)

Éditeurs

Pr Julia Ndibnu-Messina Ethé, Université de Yaoundé I, Cameroun

Dr Sidi Mohamed Talbi, Université de Saïda Dr Moulay Tahar, Algérie

Argumentaire

Les mutations contemporaines des sociétés, marquées par l’intensification des mobilités, la diversification des pratiques linguistiques et culturelles, les transformations des systèmes éducatifs et l’essor des technologies numériques, invitent à renouveler les approches scientifiques des langues, des cultures, de l’éducation et des humanités. Ces évolutions soulèvent des questions fondamentales relatives à la production et à la transmission des savoirs, à la diversité linguistique et culturelle, à l’innovation pédagogique ainsi qu’aux rapports entre sociétés, technologies et connaissances (UNESCO, 2021 ; OECD, 2020).

C’est dans cette perspective que s’inscrit le volume Varia de la revue internationale DUNYA, portée par l’Association des Chercheurs en Technologies Educatives, Langues, Cultures et Humanités (ACETELACH). Le choix d’un volume Varia répond à la volonté de valoriser la diversité des objets de recherche et de promouvoir une réflexion interdisciplinaire sur les problématiques actuelles des sciences humaines et sociales. Les contributions pourront porter sur les dynamiques linguistiques et socioculturelles, les pratiques éducatives, les innovations technopédagogiques, les productions littéraires, les patrimoines ainsi que les transformations induites par l’intelligence artificielle et les humanités numériques.

Une attention particulière pourra être accordée aux sociétés africaines et aux espaces francophones, sans exclusive géographique ni linguistique. Ces contextes offrent des terrains privilégiés pour analyser les réalités du plurilinguisme, les politiques éducatives, les processus de construction identitaire, la transmission des savoirs endogènes et les modalités d’appropriation des innovations technologiques. Les recherches comparatives et les perspectives internationales sont également encouragées (Ndibnu Messina Ethé, 2013 ; Ali-Bencherif, 2019 ; Deutschmann et al., 2024 ; Mba & Piebop, 2022 ; Daouaga Samari, 2023).

Dans le domaine de l’éducation, les contributions pourront interroger les politiques de formation, les pratiques didactiques, l’évaluation des apprentissages et les transformations des métiers de l’enseignement. En matière de technologies, elles pourront examiner les usages pédagogiques du numérique et de l’intelligence artificielle, leurs potentialités, leurs limites et leurs implications éthiques (UNESCO, 2023). Les études consacrées aux langues, aux littératures et aux cultures pourront, quant à elles, explorer les phénomènes de contact linguistique, les représentations sociales, les expressions artistiques et les enjeux de préservation et de valorisation des patrimoines (Eloundou et al., 2022). Les contributions établissant un dialogue entre la psychologie cognitives et la didactique des langues sont toutefois acceptées (Roussel, 2022).

L’appel s’ouvre également à la neurodidactique, entendue ici comme un champ interdisciplinaire qui met en dialogue les connaissances issues des neurosciences cognitives et de la didactique, afin d’éclairer les processus d’enseignement-apprentissage des langues. L’attention, la mémoire, les émotions, la consolidation des acquis, la charge cognitive et les effets de la pratique distribuée constituent autant de dimensions susceptibles d’être étudiées dans des situations pédagogiques concrètes. Les travaux attendus pourront notamment examiner la manière dont ces connaissances éclairent la conception des activités langagières, la différenciation pédagogique, la rétroaction, l’évaluation et la formation des enseignants (Howard-Jones, 2014 ; Rollin, 2024 ; Roussel, 2022 ; Dehaene, 2018 ; Djebbari & Dellalou, 2023 ; Mba & Piebop, 2022).

Il faut toutefois noter que les résultats des neurosciences ne se transposent pas mécaniquement en prescriptions pédagogiques et doivent être interprétés à la lumière de données empiriques, de cadres théoriques explicites et des contextes sociolinguistiques. Les recherches menées en Afrique rappellent notamment que les conditions linguistiques d’apprentissage, la place des langues premières et les réalités institutionnelles influencent les possibilités d’appropriation des savoirs (Deutschmann et al., 2024). Des travaux consacrés à l’approche « esprit, cerveau et éducation » dans un programme d’alphabétisation pour adultes au Malawi illustrent également l’intérêt d’articuler données scientifiques et réalités de terrain (Rogers et al., 2025).

Dans le contexte algérien, plusieurs recherches explorent déjà les liens entre neurosciences, apprentissage des langues et pratiques didactiques, notamment autour de la langue de spécialité, de l’enseignement du FLE et des dimensions affectives de l’apprentissage (Marfouq & Brija, 2021 ; Mouazer, 2022 ; Boutaleb, 2022 ; Khellafi & Beghdadi, 2025). Le volume entend ainsi encourager des contributions situées, critiques et interdisciplinaires, susceptibles de documenter les apports possibles de la neurodidactique sans réduire la complexité de l’apprentissage des langues à des explications exclusivement cérébrales (Talbi & Khelif, 2019 ; Ait Ammar, 2025 ; Bouzeria, 2025).

À travers ce volume, DUNYA entend contribuer à la circulation des connaissances et à la visibilité des recherches menées dans des contextes scientifiques diversifiés. Les contributions attendues devront témoigner de la rigueur de la démarche scientifique, de la pertinence du cadre théorique et de l’originalité de l’analyse, qu’elles relèvent d’approches empiriques, théoriques, critiques, comparatives ou méthodologiques. Axes indicatifs

Axe 1. Langues, plurilinguisme et politiques linguistiques

Didactique des langues et des cultures ;

Bilinguisme, plurilinguisme et éducation multilingue ;

Contacts de langues, variations linguistiques et pratiques sociolangagières ;

Politiques linguistiques, aménagement linguistique et droits linguistiques ;

Description, documentation et valorisation des langues.

Axe 2. Éducation, formation professionnelles et innovations pédagogiques

Politiques éducatives, curricula et réformes des systèmes de formation ;

Formation initiale et continue des enseignants ;

Pratiques didactiques et ingénierie pédagogique ;

Contextes professionnels et enseignement/apprentissage du FOS/FOU ;

Éducation inclusive, équité et développement professionnel.

Axe 3. Technologies éducatives, intelligence artificielle et humanités numériques

Intelligence artificielle et transformation des pratiques éducatives ;

Ressources pédagogiques numériques et environnements d’apprentissage ;

Usages du numérique dans l’enseignement des langues ;

Humanités numériques, corpus, archives et médiation des savoirs ;

Éthique, accessibilité, gouvernance des données et fractures numériques.

Axe 4. Cultures, littératures et patrimoines

Littératures, écritures contemporaines et expressions artistiques ;

Patrimoines linguistiques, culturels et mémoriels ;

Traditions orales, récits et transmission des savoirs endogènes ;

Interculturalité, identités, mobilités et dynamiques culturelles ;

Patrimonialisation, médiation culturelle et dispositifs numériques.

Axe 5. Sciences humaines et sociales, communication et sociétés contemporaines

Discours, médias et pratiques communicationnelles ;

Représentations sociales, imaginaires et construction des identités ;

Langage, pouvoir, citoyenneté et transformations sociales ;

Méthodologies de recherche et renouvellement des approches épistémologiques.

Axe 6. Neurodidactique et sciences cognitives dans l’enseignement-apprentissage des langues

Attention, mémoire, émotions et autres processus cognitifs impliqués dans l’apprentissage des langues ;

Charge cognitive, motivation, inhibition, différenciation et diversité des apprentissages ;

Neurodidactique, plurilinguisme et contextes éducatifs africains ;

Formation des enseignants, neuromythes, éthique et transposition critique des résultats scientifiques.

Modalités de soumission

Date limite de soumission des manuscrits : 15 janvier 2027

Retours d’expertise : 20 mars 2027

Publication : 15 mai 2027

Adresse électronique : acetelach@gmail.com

Longueur attendue des manuscrits : 10 pages, bibliographie incluse, police Times News Roman 11, interligne 1. Résumés en français, en anglais et langue maternelle (si possible), 150 mots maximum, 5 mots clés maximum, références avec APA 7e édition, marges de 2,5 partout.

Présentation de l’article : Titres et intertitres en chiffres arabe avec maximum 3 sous-titres.

Références indicatives

Ait Ammar, C. (2025). Le rôle des neurosciences dans l’enseignement-apprentissage du FLE en voie d’une formation professionnelle universitaire. Multilinguales, 13(1), 442–482. https://asjp.cerist.dz/en/article/271919

Ali-Bencherif, M.-Z. (2019). L’enseignement des langues en Algérie à l’épreuve du plurilinguisme :

Quelles stratégies adopter ? ÉLLiC, 3(1), 31–42. https://doi.org/10.46325/ellic.v3i1.40

Boutaleb, D. (2022). Neurosciences affectives : langage et apprentissage. Passerelle, 11(1), 230– 246. https://asjp.cerist.dz/en/article/212337

Bouzeria, I. (2025). Neuropédagogie et technologies adaptatives dans l’enseignement des langues en Algérie : Vers une approche personnalisée pour un apprentissage inclusif et efficace. Multilinguales, 13(1), 273–311. https://asjp.cerist.dz/en/article/271914 Daouaga Samari, G. (2023). Les pratiques d’enseignement des langues nationales au Cameroun : entre banalisation et généralisation abusive de savoirs enseignés. JEYNITAARE. Revue panafricaine de linguistique pour le développement, 2(1). https://doi.org/10.46711/jeynitaare.2023.2.1.2

Dehaene, S. (2018). Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines. Odile Jacob.

Deutschmann, M., Zelime, J., Barrett, A. M., Sane, E., & Ismail, M. J. (2024). Towards models of language supportive pedagogy in Sub-Saharan Africa: Comparing and analysing curricula and practice. European Educational Research Journal, 23(6), 839-855. https://doi.org/10.1177/14749041241272676

Djebbari, I., & Dellalou, N. (2023). La neurodidactique de l’écrit, peut-elle résoudre les problèmes de rédaction pour des apprenants novices ? ALTRALANG Journal, 5(1), 164–175. https://doi.org/10.52919/altralang.v5i01.268

Eloundou, V., Mba, G., & Maguiabou Yamdjeu, A. (2022). L’enseignement-apprentissage des langues nationales à l’épreuve de la diversité sociolinguistique : le poids des représentations sociales. MASHAMBA. Linguistique, littérature, didactique en Afrique des Grands Lacs, 2(1). https://doi.org/10.46711/mashamba.2022.2.1.11

Howard-Jones, P.-A. (2014). Neuroscience and education: Myths and messages. Nature Reviews Neuroscience, 15, 817–824. https://doi.org/10.1038/nrn3817

Khellafi, R., & Beghdadi, H. (2025). Neurosciences, intelligence artificielle et didactique du français : vers une optimisation des processus d’apprentissage dans un contexte algérien numérique. Multilinguales, 13(1), 240–272. https://asjp.cerist.dz/en/article/271913

Marfouq, A., & Brija, A. (2021). Quelques aspects de l’approche neurocognitive dans l’apprentissage de la langue de spécialité. Revue algérienne des lettres, 5(1), 6–15. https://asjp.cerist.dz/en/article/160626

Mba, G., & Piebop, C.-M.-G. (2022). Paramètres psychopédagogiques à l’épreuve de l’enseignement des langues maternelles au Cameroun : quels impacts et quels rendements ? MASHAMBA. Linguistique, littérature, didactique en Afrique des Grands Lacs, 2(1). https://doi.org/10.46711/mashamba.2022.2.1.10

Mouazer, M. (2022). Les représentations des enseignants et les effets du développement neuroscientifique sur la motivation des apprenants. Passerelle, 1(11), 179-197. https://asjp.cerist.dz/en/article/212333

Ndibnu Messina Ethé, J. (2013). Compétences initiales et transmission des langues secondes et étrangères au Cameroun. Multilinguales, 1(1), 105–119. https://doi.org/10.4000/multilinguales.3199

OCDE. (2020). Back to the future of education: Four OECD scenarios for schooling. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/178ef527-en

Rogers, C.-J., Knowland, V.-C.-P., Vitikainen, A., Gondwe, P., & Thomas, M. S.-C. (2025). The application of a mind, brain and education approach to the Literacy for Women in Africa programme and recommendations for practitioners. International Review of Education, 71, 35–

53. https://doi.org/10.1007/s11159-024-10095-5

Rollin, M. (2024). Enseigner les langues avec l’apport des sciences cognitives de Heather Hilton. Mélanges CRAPEL, 44(2), 178-181. https://hal.science/hal-04386237v1/document

Roussel, S. (2022). Enjeux et les limites d’un dialogue entre la psychologie cognitive et la didactique des langues. Éducation et didactique, 16(2), 35–51. https://doi.org/10.4000/educationdidactique.10254

Talbi, S.-M. & Khelif, K. (2019). La lecture au carrefour des neurosciences. Passerelle, 1(8), 98105. https://asjp.cerist.dz/en/article/110816

UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707

UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723