Les bibliothèques face à leur héritage colonial

Announcement

Présentation

L’histoire de leurs collections n’est pas un sujet nouveau pour les institutions culturelles qui s’attachent à la documenter avec soin. Pour autant, la recherche de provenance a pris ces dernières années une importance particulière, des musées aux archives en passant par les bibliothèques, afin de rendre accessible ces données historiques au plus grand nombre, chercheurs et grand public. Il s’agit également de comprendre les contextes dans lesquels sont entrés des fonds à des époques spécifiques, marquées par la guerre ou la colonisation.

Si la Seconde Guerre mondiale est l’objet de plusieurs programmes de recherche, liés à des enjeux de réparation et restitution des spoliations nazies, le travail sur la période coloniale française reste encore à développer et consolider. Le rapport Sarr-Savoy de 2018 sur la restitution du patrimoine culturel africain, tout comme la loi du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, ont contribué à dynamiser l’étude des collections issues de ce contexte colonial français, en particulier dans les musées.

Cette séance reviendra sur les enjeux que représentent ces fonds pour les bibliothèques qui les conservent, tout en les replaçant dans une perspective plus large, avec des retours d’expérience côté musée et archive, mais aussi une ouverture sur la question émergente de la décolonisation des savoirs et des collections.

En partenariat avec l’École nationale des chartes (ENC) et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib)

Programme

14h - Ouverture

Par Jean-Charles Bédague, directeur des collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France, Olivier Poncet, directeur de l’École nationale des chartes, et un.e représentant.e de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques

14h30 - Bibliothèques coloniales : état de la recherche

Par Cécile Capot, directrice adjointe de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, membre du Centre Jean-Mabillon, et Emmanuelle Chapron, professeur d’histoire moderne, Aix Marseille Université, directrice d’études cumulante, École pratique des hautes études-PSL

15h - Penser au-delà de la restitution des patrimoines spoliés : faire du patrimoine écrit un bien commun

Par Vincent Négri, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique, École normale supérieure Paris-Saclay

15h30 - Le dépôt légal colonial dans les archives de la Bibliothèque nationale de France

Par Aurélie Outtrabady, Mission pour la gestion de la production documentaire et des archives, BnF

Pause 16h-16h15

16h15 - Retours d’expériences croisés autour de la décolonisation des collections en bibliothèque, archive, musée

Table ronde modérée par D r Raphaëlle Bats , URFIST Bordeaux-Nouvelle Aquitaine, université de Bordeaux, laboratoire MICA

, URFIST Bordeaux-Nouvelle Aquitaine, université de Bordeaux, laboratoire MICA Avec Audrey Bangou, adjointe à la directrice du département Ressources et Données, Humathèque Condorcet, Anne Barbier Sainte Marie, documentaliste chargée des ressources électroniques et instructrice en bibliothèque, Knowledge Hub, Audencia, Romain Joulia, directeur des Archives nationales d’outre-mer, et Lucile Paraponaris, chargée de recherches de provenance au musée de l’Armée

17h40 - Conclusion

Par Nicolas Beaupré, professeur en histoire contemporaine, Enssib, Centre Gabriel Naudé, chercheur associé à la BnF

Informations pratiques