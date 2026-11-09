Study daysHistory
Les bibliothèques face à leur héritage colonial
Cycle « Les ateliers du livre » de la BnF
Abstract
La BnF propose un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son actualité. La demi-journée d’étude de cet automne 2026 questionnera le regard que portent les bibliothèques sur leurs fonds issus de l’histoire coloniale française : comment appréhender ces collections et leur histoire ? Comment prendre en compte les réflexions et pratiques émergentes de décolonisation des collections ?
Announcement
Présentation
L’histoire de leurs collections n’est pas un sujet nouveau pour les institutions culturelles qui s’attachent à la documenter avec soin. Pour autant, la recherche de provenance a pris ces dernières années une importance particulière, des musées aux archives en passant par les bibliothèques, afin de rendre accessible ces données historiques au plus grand nombre, chercheurs et grand public. Il s’agit également de comprendre les contextes dans lesquels sont entrés des fonds à des époques spécifiques, marquées par la guerre ou la colonisation.
Si la Seconde Guerre mondiale est l’objet de plusieurs programmes de recherche, liés à des enjeux de réparation et restitution des spoliations nazies, le travail sur la période coloniale française reste encore à développer et consolider. Le rapport Sarr-Savoy de 2018 sur la restitution du patrimoine culturel africain, tout comme la loi du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, ont contribué à dynamiser l’étude des collections issues de ce contexte colonial français, en particulier dans les musées.
Cette séance reviendra sur les enjeux que représentent ces fonds pour les bibliothèques qui les conservent, tout en les replaçant dans une perspective plus large, avec des retours d’expérience côté musée et archive, mais aussi une ouverture sur la question émergente de la décolonisation des savoirs et des collections.
En partenariat avec l’École nationale des chartes (ENC) et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib)
Programme
14h - Ouverture
- Par Jean-Charles Bédague, directeur des collections et directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale de France, Olivier Poncet, directeur de l’École nationale des chartes, et un.e représentant.e de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
14h30 - Bibliothèques coloniales : état de la recherche
- Par Cécile Capot, directrice adjointe de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, membre du Centre Jean-Mabillon, et Emmanuelle Chapron, professeur d’histoire moderne, Aix Marseille Université, directrice d’études cumulante, École pratique des hautes études-PSL
15h - Penser au-delà de la restitution des patrimoines spoliés : faire du patrimoine écrit un bien commun
- Par Vincent Négri, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique, École normale supérieure Paris-Saclay
15h30 - Le dépôt légal colonial dans les archives de la Bibliothèque nationale de France
- Par Aurélie Outtrabady, Mission pour la gestion de la production documentaire et des archives, BnF
Pause 16h-16h15
16h15 - Retours d’expériences croisés autour de la décolonisation des collections en bibliothèque, archive, musée
- Table ronde modérée par Dr Raphaëlle Bats, URFIST Bordeaux-Nouvelle Aquitaine, université de Bordeaux, laboratoire MICA
- Avec Audrey Bangou, adjointe à la directrice du département Ressources et Données, Humathèque Condorcet, Anne Barbier Sainte Marie, documentaliste chargée des ressources électroniques et instructrice en bibliothèque, Knowledge Hub, Audencia, Romain Joulia, directeur des Archives nationales d’outre-mer, et Lucile Paraponaris, chargée de recherches de provenance au musée de l’Armée
17h40 - Conclusion
- Par Nicolas Beaupré, professeur en histoire contemporaine, Enssib, Centre Gabriel Naudé, chercheur associé à la BnF
Informations pratiques
- Mardi 24 novembre 2026, 14h-18h, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, petit auditorium, hall Est.
- Entrée gratuite. Réservation conseillée.
- Diffusion en direct sur la chaîne Youtube de la BnF et sur cette page le 24 novembre 2026 à partir de 14h.
- En savoir plus sur les Ateliers du livre de la BnF.
Places
- Petit auditorium - Hall Est - Quai François Mauriac
Paris, France (75013)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Keywords
- histoire du livre, histoire des bibliothèques, patrimoine, archive, musée, histoire coloniale, recherche de provenance, décolonisation
Contact(s)
- Caroline Hoinville
courriel : caroline [dot] hoinville [at] bnf [dot] fr
- Grégoire Vitrac
courriel : gregoire [dot] vitrac [at] bnf [dot] fr
- Lorelei Glasset
courriel : lorelei [dot] glasset [at] bnf [dot] fr
Reference Urls
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Les bibliothèques face à leur héritage colonial », Study days, Calenda, Published on Monday, November 09, 2026, https://calenda.org/1445314