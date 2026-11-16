La distanciation dans les arts

Announcement

Tunis, 16 et 17 Avril 2027

Argumentaire

La notion de distanciation dans les arts interroge la manière dont l'artiste, le spectateur ou l'œuvre elle-même rompent avec l'illusion, l'immersion naïve ou la pure identification affective. Historiquement théorisée dans le théâtre par Bertolt Brecht (Verfremdungseffekt), cette posture qui implique à la fois l’artiste (modalités de rupture avec l’illusion) et le spectateur (modalités d’investissements affectifs et/ou intellectuels) s'étend à l'ensemble des champs artistiques (Théâtre, arts plastiques, littérature, cinéma, performance, musique, etc.)

Dans toutes les formes de création artistique − il serait oiseux de les répertorier toutes à l’aune du paradigme d’interrogation de l’œuvre qui fait l’objet de cet argumentaire, à savoir : la distanciation − il y a lieu de voir, au regard des diversités de style, si la distanciation rejoint la notion d’écart par rapport à la réalité ou si elle instaure une nouvelle relation à l’œuvre quelle qu’elle soit. Recouvre-t-elle uniquement la posture de l’artiste dans le processus de création de l’œuvre en train de se faire (Distance réflexive et/ou gestuelle (observation de rituels chez certains artistes), rôles des pauses, du repentir, du regard en arrière, etc.) Autrement dit : la distanciation consisterait, entre autres, dans la distance physique que l’artiste prend par rapport au sujet qu’il traite, ou à créer une distance intellectuelle, visuelle ou symbolique entre le réel, sa représentation et le regard du spectateur/lecteur que l’artiste (plasticien, dramaturge, musicien, romancier, cinéaste) supplante pendant l’acte de création. Cette notion, au regard de ce "spectacteur" résiderait alors dans les types de distance (ou – à l’opposé- d’implication dans l’œuvre) qu’il met en place pour ne pas tomber dans l’épanchement affectif (ironie, autodérision et méta-création comme rapports ludiques à l’œuvre) ?

Au regard de quelques théoriciens Le rôle de la distanciation permettrait entre autres de renouveler le regard porté sur le réel, de libérer l’œuvre de la simple imitation, de susciter la réflexion et l’interprétation, voire de questionner les conventions artistiques et sociales, et puis, surtout, de faire participer intellectuellement le spectateur à la construction du sens.

Dans les œuvres littéraires, la distanciation suppose que l’écrivain ou le poète rompt avec l’« illusion référentielle » et freine l’empathie émotionnelle. Le « Nouveau Roman », par exemple, ne fait pas exception à cette règle implicite : l’œuvre littéraire y est présentée comme une construction artificielle et imaginaire ; le lecteur n’est donc pas invité à s’identifier aux personnages. (Voir, à cet égard, les romans de Michel Butor, d’Alain Robbe-Grillet et d’autres auteurs).

Le concept de distanciation désigne souvent une rupture entre le texte et le lecteur; ce dernier adopte une posture consciente de détachement vis-à-vis de l'écrit, évitant ainsi toute identification aux personnages. Pour qu'un texte puisse ouvrir la voie à des interprétations libres et plurielles, il doit jouir d'une certaine autonomie — tant par rapport à son auteur que par rapport aux circonstances de sa création. Ce qui exclut les genres marqués par la subjectivité, tels que les autobiographies, les monologues ou les journaux intimes. En revanche, pour les partisans d'une littérature engagée dans les enjeux politiques et sociaux, cette distanciation est jugée vaine ; s'éloigner du réel réduirait l'œuvre littéraire à un simple exercice d'écriture superficiel. À l'opposé, le romancier français Émile Zola, par exemple, considère le texte comme une « arme de combat », tandis que le philosophe Brice Parain affirme que « les mots sont des pistolets chargés ».

Certains théoriciens soutiennent que la distanciation permet, entre autres, d’offrir un regard renouvelé sur la réalité ; elle libère l’œuvre — qu’il s’agisse d’une peinture, d’une installation, d’un film ou d’une représentation théâtrale — de la simple imitation, suscite la réflexion et l’interprétation, voire remet en question les conventions artistiques et sociales. Surtout, elle interpelle et engage le récepteur, sur le plan intellectuel, dans la construction du sens.

Bref, cette notion, adoptée par certains critiques d’art comme paradigme d’analyse, observée par les artistes eux-mêmes par souci d’objectivisation, décriée par d’autres qui y voient une instrumentation idéologique ou absentisée totalement dans les nouveaux médias où la frontière entre le réel et le virtuel est souvent gommée, recouvre des dimensions encore inexplorées. Ceci légitime plusieurs interrogations pouvant constituer de véritables champs d’investigation à même d’enrichir le débat sur cette notion considérée à l’aune de la création artistique et de sa réception :

Pistes d’investigation

L’artiste parsème-t-il, dans les plis ou la texture de l’œuvre, les signes déclencheurs de ces intentions attribuées à l’effet de la distanciation ?

La distanciation dans le hic et nunc de la création met-elle fin au mythe de l’inspiration et fait-elle de l’acte de création un acte contrôlé par la pensée au détriment du sentiment, de l’intuition et de l’imprévu dans l’art ?

L’ immersion et la distanciation dans l’art peuvent-elles cohabiter ensemble?

distanciation La réalité virtuelle (VR) et les casques d'immersion permettent-ils une distance réflexive ou enferment-ils dans un solipsisme émotionnel ?

Les réseaux sociaux et les scénographies connectées ; le deuxième écran dans la salle : l'usage du smartphone du spectateur durant la représentation (notifications, applications dédiées) laissent-ils une place à la distanciation, à une plage de liberté pour le spectacteur ?

Du spectateur passif au « spectateur-utilisateur » : la figure du Spectateur émancipé (Jacques Rancière) révisée par les dispositifs interactifs et participatifs (ex. dispositifs de Rimini Protokoll) ménage-t-elle une plage pour la distanciation ?

Comment détecter à la lumière de la distanciation les enjeux éthiques et politiques de la scène connectée ? (Critique de la société de surveillance et de l'exploitation des données à travers le théâtre numérique , le risque de la fascination technologique quand l'effet visuel prend le dessus sur le fond politique brechtien).

le risque de la fascination technologique quand l'effet visuel prend le dessus sur le fond politique brechtien). Distanciation et illusion référentielle dans l’œuvre littéraire : réflexion sur l’acte d’écrire, sur les effets de distanciation et sur la réception de l’écrit.

Modalités de contribution

03 janvier 2027 : dernier délai pour envoyer une proposition de communication (intitulé et résumé (300 mots/Format WORD) + CV sommaire) aux adresses électroniques suivantes : jeptavcolloque@gmail.com ; olfa.bouassida@gmail.com

: dernier délai pour envoyer une proposition de communication (intitulé et résumé (300 mots/Format WORD) + CV sommaire) aux adresses électroniques suivantes : 25 janvier 2027 : dépouillement et sélection des communications par le comité scientifique.

12 avril 2027 : dernier délai pour envoyer le texte complet de la publication. (Format WORD).

Frais de participation

Frais de participation pour les intervenants étrangers (hébergement (3 nuitées)+ restauration + kit du colloque + pauses-cafés + souscription à la publication des Actes du colloque au cas où la communication serait retenue par le comité de lecture): 250 Euros

Frais de participation pour les Tunisiens (kit du colloque + pauses-cafés + souscription à la publication des Actes du colloque au cas où la communication serait retenue par le comité de lecture): 200 DT

Comité scientifique

Dr. Hafedh Djedidi, Professeur émérite de l’Enseignement supérieur en études théâtrales et arts du spectacle, Université de Sousse.

Dr. Faten Chouba Skhiri, Professeur de l’Enseignement supérieur en arts plastiques, Université de Sousse.

Dr. Fetah Ben Ameur : Professeur de l’Enseignement supérieur en théories de l’art, Université de Sfax.

Dr. Guy Freixe, Pr. des universités, Université de Franche Comté, France.

Dr. Ali Aoun, Maître de conférences en art, anthropologie et littérature (études comparées), Univ. de Tunis Al Manar.

Dr. Ferid Agueb, Maître de conférences en sciences culturelles (techniques d’animation et théâtre), Université de Sousse.

Dr. Zouhaier Ben Terdayet, Maître de conférences en sciences culturelles (théâtre et techniques d’animation),université de Gabes.

Dr. Ali Frioui, Maître de conférences en philosophie, Université de Tunis.

Dr. Amine Zouari, Maître de conférences en musicologie, Université de Sousse.

Dr. Nizar Trichili, Maître de conférences en théories de l’art, Université de Sfax.

Dr. Imen Douzi, HDR en théories de l’art, Université de Sousse.

Dr. Fatma Dammak, HDR en arts plastiques, Université de Sfax.

Dr. Sadok Zayene, HDR en théâtre et techniques d’animation, Université de Sousse.

Dr. Abdelhalim Messaoudi, Maître assistant en études théâtrales, Université de Tunis.

Dr. Hammadi Ouheibi, Maître assistant en études théâtrales, Université de Tunis.

Dr. Amel Ferji, Maître assistant en études théâtrales, Université de Tunis.

Dr. Naoufel Azara, Maître assistant en études théâtrales, Université de Tunis.

Comité d’organisation

Olfa Bouassida

Sadok Zayene

Abdelkarim Kraiem

Sonia Daou

Sonia May-Ines Aoun

Narjess Rourou

Soumaya Nagara.

Coordinateurs

Sadok Zayene - Olfa Bouassida

Organisation

Le Centre International de recherche et de documentation sur les Arts vivants -CIRDAV

L’Institut Supérieur des Arts Dramatiques de Tunis (Tunis – Tunisie)

L’Institut Supérieur des Beaux-arts (Sousse – Tunisie)

L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax (Sfax – Tunisie)

L’Institut Supérieur de Musique (Sousse – Tunisie)

Références bibliographiques

ALLEMAND, Roger-Michel, Le Nouveau Roman, Paris, Ellipses, 1996

AUMONT J., BERGALA A., MARIE M., et VENET M., Esthétique du film. Paris, Nathan, 1988

BRECHT Bertolt, La théorie dramatique. Sous la direction de Marielle Silhouette et Jean-Marie Valentin. Germanistique, Paris, Klincksieck, 2012

Écrits sur le théâtre. Édition établie sous la direction de Jean-Marie Valentin, avec la collaboration de Bernard Banoun, Jean-Louis Besson, André Combes, Jeanne Lorang, Francine Maier-Schaeffer et Marielle Silhouette. Bibliothèque de la Pléiade (Paris, Gallimard, 2000,

BOURDIEU Pierre, Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques, Paris, 1982.

DEGAINE André, Histoire du Théâtre, Paris, Nizet, 1993

DELEUZE Gilles, L'image-mouvement. Paris, Éditions de minuit, 1983

L'image-temps. Paris, Éditions de minuit, 1985

GUERRERO Gustavo, Poétique de la poésie lyrique, Paris, Seuil, « Poétique », 2000

ISHAGHPOUR Youssef, D'une image à l'autre. Paris, Denoël, 1982

METZ Christian, Le Signifiant imaginaire. Paris, U.G.E., coll. 10-18, 1977

RIBARD Dinah et SCHAPIRA, Nicolas, On ne peut pas tout réduire à des stratégies, Paris, 2013

RICARDOU Jean, Problèmes du nouveau roman, Paris, Seuil, 1967

ROUBINE Jean-Jacques, Introduction aux grandes théories du Théâtre, Bordas, 1990

SCHAEFFER Jean-Marie, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ? Paris, Seuil, « Poétique », 1989

WALTER Benjamin, Essais sur Brecht, trad. Philippe Ivernel, Paris, La Fabrique, 2003