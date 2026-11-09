Announcement

Argumentaire

Il y a vingt ans, l’approche par compétences (APC) entrait dans l’école algérienne avec une promesse simple et ambitieuse : faire de l’élève non plus un récepteur de savoirs, mais un acteur capable de mobiliser ce qu’il apprend pour comprendre, agir et résoudre des problèmes de la vie réelle. Deux générations de réformes plus tard, l’heure est au bilan, un bilan qui ne peut se faire sans écouter ceux qui font vivre cette approche au quotidien.

Dans les salles de classe, les voix ne s’accordent pas, des enseignants engagés racontent des séances où, pour la première fois, un élève hésitant a pris la parole, mené un projet ou trouvé seule la solution d’une situation-problème. D’autres confient leur fatigue : programmes denses, effectifs chargés, temps contraint, évaluations qui peinent à mesurer ce que l’on prétend enseigner. Du côté des apprenants, certains y trouvent du sens, d’autres se demandent encore à quoi servent ces compétences au moment de l’examen. Cette pluralité de ressentis n’est pas un échec, elle révèle une réforme vivante, qui continue de se construire au contact du terrain.

L’APC a été pensée dans un monde où l’information restait rare et où l’enseignant en était le principal passeur. Ce monde n’existe plus, aujourd’hui, les élèves arrivent en classe avec un smartphone, des vidéos explicatives, des applications d’apprentissage et, de plus en plus, des assistants d’intelligence artificielle capables de résumer un texte, de proposer un plan ou de corriger une rédaction en quelques secondes. Ces outils interrogent l’APC même dans ses fondements de deux manières opposées. D’une part, ils peuvent la renforcer ; un enseignant qui dispose d’outils numériques peut mieux différencier ses activités, proposer des situations-problèmes plus authentiques, suivre les progrès de chacun, donner un retour rapide et personnalisé. La classe inversée, l’apprentissage hybride, les projets collaboratifs en ligne ou les plateformes de ressources rejoignent l’esprit de l’APC : placer l’élève au centre et le rendre actif. De l’autre part, ils peuvent aussi la fragiliser. Quand une machine produit en un clic le texte demandé, que reste-t-il de la compétence évaluée ? Comment distinguer ce que l’élève sait faire de ce que l’outil a fait pour lui ? Les devoirs à la maison, les productions écrites, les exercices de recherche : tout appelle à être repensé. La compétence ne se mesure plus seulement au résultat, mais au cheminement, à la capacité de questionner, de vérifier, de justifier.

Entre promesse et vertige, la question n’est donc plus de savoir s’il faut intégrer ces technologies, mais comment le faire pour qu’elles servent l’apprentissage plutôt qu’elles ne le remplacent.

Ce séminaire invite enseignants, formateurs, inspecteurs et chercheurs à examiner la trajectoire de l’APC sous trois angles :

Les techniques et outils mobilisés : quelles pratiques de classe incarnent réellement l’APC aujourd’hui, et quelle place y prennent déjà les outils numériques ?

L’efficacité du déploiement sur le terrain : qu’a-t-on gagné, pour les élèves comme pour les enseignants ? Qu’est-ce qui résiste ?

Les difficultés structurelles et didactiques : formation initiale et continue, évaluation, effectifs, inégalités d’équipement, rapport au numérique, mais aussi cette difficulté ordinaire de passer des textes officiels à la réalité d’une classe de trente élèves.

Des questions demeurent au cœur de la recherche en didactique :

Comment mesurer l’écart entre les fondements théoriques de l’APC et les pratiques enseignantes réelles ?

Et, dans un environnement bouleversé par le numérique et l’intelligence artificielle, faut-il maintenir le modèle actuel, le réformer ou l’innover en profondeur ?

Quelles pratiques nouvelles peuvent donner un second souffle à l’acte d’enseigner et d’apprendre, sans perdre de vue ce qui fait l’essence de l’école : la rencontre entre un enseignant et des élèves ?

Ce séminaire n’a pas vocation à juger, mais à comprendre, partager et construire, nous espérons des communications qui partent du réel : des expériences de classe, des enquêtes, des dispositifs testés, y compris des essais imparfaits, car c’est souvent d’eux que naissent les meilleures idées car au fond, quelle que soit la technologie, la réussite de l’APC dépendra toujours de la même chose : des enseignants formés, soutenus et reconnus, et des élèves qui trouvent du sens à ce qu’ils apprennent.

Modalités de contribution

Calendrier

09/11/2026 : 10/12/2026 : Soumission des propositions

: Soumission des propositions 31/12/2026 : notifications des résultats aux participants

20/01/2027 : publication du programme

1 et 2/02/2027 : tenue du colloque

Modalités de soumission :

Les résumés d’environ 500 mots, un titre provisoire, rédigés en français, avec une problématique et les hypothèses de travail ainsi que la méthodologie envisagée et les résultats attendus, 5 mots-clés et une bibliographie succincte.

Les résumés devront s’inscrire dans l’un des axes proposés dans les trois angles susmentionnés et envoyés à cette adresse émail : apcfle@ens-ouargla.dz

Langue du séminaire : français

Remarque : Les frais de déplacement et de l’hébergement sont à la charge des participants.

Évaluation

Après examen en double aveugle, celles retenues seront publiées dans un ouvrage collectif

Président du colloque

Pr. Fouzi BENBRAHIM, directeur de l’ENS Ouargla

Dr. Ahmed ZERGOUNE, ENS Ouargla

Comité scientifique

Président du comité : Pr. Salem FERHAT, ENS Ouargla

Pr. Foudil DAHOU, Université de Ouargla

Pr. Abdelouahab DAKHIA, Université de Biskra

Pr. Salah KHENNOUR, Université de Ouargla

Pr. Dalila ABADI, Université de Ouargla

Pr. Asma AMARNI, Université de Ouargla

Pr. Mohamed DRIDI, Université de Ouargla

Pr. Abderrahim HAMLAOUI, Université de Ouargla

Pr. Tarek BENZEROUAL, Université de Batna

Pr. Khaled GUERID, Université de Biskra

Pr. Salim KHIDER, Université de Biskra

Pr. Mounir DAKHIA, Université de Biskra

Dr. Laila DALLA, Université de Franche-Comté, Besançon

Pr. Nadjiba BENAZZOUZ, Université de Biskra

Pr. Sihem GUETTAFI, Université de Biskra

Pr. Chafika FEMMAM, Université de Ouargla

Dr. Sami CHAIB, ENS Ouargla

Dr. Nourelhouda DELHOUM, Université de Ouargla

Dr. Hafida KASMI, Université de Ouargla

Dr. Sarra KHOUILED, ENS Ouargla

Dr. Lazher FELIACHI, ENS Ouargla

Dr. Mohamed BEBOUKHA, Université de Ouargla

Dr. Louiza HACHANI, Université de Ouargla

Dr. Smail KHEDEMALLAH, Université de Ouargla

Dr. Rafik LIMANE, ENS Ouargla

Dr. Said MESSATI, Université de Ouargla

Dr. Mounir MILOUDI, Université d’El Oued

Comité d’organisation

Président du comité : Dr. Salah BOUCHRIT, ENS Ouargla

Dr. Fatiha ZAIDI, ENS Ouargla

Dr. Noura HADJI, ENS Ouargla

Dr. Lamia SMAIL, ENS Ouargla

Dr. Mabrouk MERCHICHE, ENS Ouargla

Bibliographie indicative

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