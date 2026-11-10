Rencontre interdisciplinaire de la jeune recherche franco-allemande

Announcement

Date

21-22/01/2027 à Paris

Intérêts

Apprendre à se faire comprendre par des jeunes chercheur·e·s d’autres disciplines

Bénéficier d’un regard neuf sur son travail

Dégager ensemble des questions transversales, théoriques et méthodologiques

Méthode

L’atelier se déroule sur deux jours et permet à tou·te·s les participant·e·s d’endosser deux rôles : celui d’auteur·trice pour leur propre texte et celui de commentateur·trice pour le texte d’une autre personne. Les auteur·trice·s sont invité·e·s à présenter un projet en cours à la discussion. Les commentateur·trice·s s’engagent à présenter et discuter le texte d’un·e de leurs collègues. Chaque présentation sera suivie d’une discussion avec l’ensemble du groupe.

Modalités de participation

Le français et l’allemand sont les langues de travail. La discussion et l’échange sont constitutifs du séminaire. La maîtrise active des deux langues est donc attendue (niveau B1 minimum).

Les candidat·e·s s’engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès de leur université.

Les jeunes chercheur·e·s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l’année en cours.

Les personnes intéressées devront candidater en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site du CIERA. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV scientifique ainsi que le texte que le ou la candidat.e souhaite soumettre à la discussion (15 000-50 000 signes espaces compris)

Frais de déplacement

Les frais de transport seront remboursés aux participant.e.s qui ne résident pas à Paris sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant de l’étranger.

Le CIERA prendra en charge les frais de repas (pauses déjeuner et café) pour l'ensemble du groupe.

Comité de sélection

Viktoria Lühr, Nathalie Faure, Nicolas Hubé (CIERA)