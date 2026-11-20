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Argumentaire

Explorant l’étymologie de « saint », les auteurs de l’Encyclopedia Universalis concluent que « quand une réalité, un homme, un dieu sont déclarés saints, il s'agit moins d'une sainteté de séparation, d'interdiction que d'une sainteté intrinsèque, qui provoque la vénération spontanée ou requiert l'hommage cultuel. » Ils ajoutent que « la notion de sainteté se construit autour de « modèles » spirituels, qui dérivent d'une philosophie implicite, et autour de « modèles » idéologiques, qui sont le reflet d'un type de société. » La figure religieuse et morale du saint joue donc un rôle important dans une société à laquelle elle transmet un exemple de conduite religieuse et sociale. Mais la sainteté peut aussi s’appliquer à des lieux, souvent liés aux saints eux-mêmes, quand ils ont été ou sont en contact avec leur corps ou leurs actes. La diffusion en Afrique des religions monothéistes dès leur origine a donné lieu au fleurissement de nombreuses figures saintes, autant chrétiennes, que musulmanes, transformant par leur exemple les sociétés, ou reflétant le changement de ces dernières. En islamologie, la dichotomie entre une manifestation populaire de la sainteté et l'islam urbain des docteurs et des juristes, depuis remise en question, a contribué à rejeter les pratiques religieuses populaires dans le domaine de l’archaïque et à empêcher le développement de réflexions sur les liens entre valeurs religieuses et pratiques économiques. Pourtant, les phénomènes de charisme et de vénération des saints sont de puissants moteurs de changement social. Les dynamiques d’expansion de l’islam, qui impliquent des transformations des pratiques religieuses et économiques, en sont un exemple. Si l’islamologie a forgé la notion de sainteté à partir des catégories du christianisme, la définition du terme dans le christianisme africain médiéval et moderne est aussi l’objet de discussions. Le saint éthiopien orthodoxe médiéval n’est ainsi pas sanctifié par une autorité ecclésiastique, mais plutôt par la vénération populaire à travers la rédaction d’hagiographies et l’observation de pèlerinages. En se concentrant sur les différentes manifestations de la sainteté en Afrique médiévale et moderne, cette journée d’étude souhaite proposer une approche non-confessionnelle visant à faire émerger des dynamiques similaires et diverses sur les mondes ruraux africains anciens. Il s’agira d’explorer comment le caractère universaliste des religions du Livre fait émerger de nouvelles pratiques économiques des communautés de ces territoires. Dans cette tension entre local et universel, le saint agit comme une interface entre les communautés locales et l’idéal universaliste des religions.

Les communications pourront s’inscrire dans les axes suivants :

Fondations : la sainteté et l’expansion des territoires

Le genre hagiographique au Maghreb regorge de récits de vie de saints-fondateurs qui s’installent près d’une oasis et y attirent des fidèles. Ces installations vont souvent de pair avec l’importation de pratiques économiques, notamment l’élevage et la culture du palmier. Comme l’Occident médiéval a eu ses saints-défricheurs, les régions saharo-sahéliennes ont eu leurs marabouts-jardiniers (J.-L. Triaud), dont les récits d’installation permettent de repérer de vastes dynamiques de sédentarisation et de conversion au mode de vie oasien. Les communicants sont encouragés à présenter des exemples de ce phénomène ou d’autres comparables en analysant le rapport au territoire, à la population et au pouvoir en place. L’attention sera également portée sur les modes de légitimation de l’installation des saints ainsi que sur les modalités d’exercice de leur autorité sur un espace. On pourra aussi explorer dans cet axe la relation aux religions locales et traditionnelles préexistantes.

Institutionnalisation : former des communautés de fidèles

Les saints sont aussi des acteurs de changements profonds dans l’exercice de l’autorité religieuse. En s’efforçant d’emporter l’adhésion des fidèles, ils prennent un rôle d’agents d’acculturation qui peut passer par l’emploi des langues locales à des fins de prédication et d’enseignement. Nous nous intéresserons aux récits et aux documents de la pratique rapportant ces contacts linguistiques, tant dans l’espace saharo-sahélien que dans l’espace éthiopien ou sur les rivages de l’océan Indien. Ce rôle d’acculturation passe aussi par la promotion de pratiques validées par la religion, telle que la contractualisation des relations, l’emploi de l’écrit ou certaines pratiques agricoles. Il s’agira aussi de sortir d’une représentation diffusionniste qui oppose les missionnaires aux populations passives auxquelles ils prêchent. Pour cette raison, nous encourageons des propositions qui mettront en avant le rôle des populations locales dans l’élaboration de discours vernaculaires adaptés aux réalités locales. L’analyse de toute trace de réaction populaire, favorable ou non, à la promotion de certaines pratiques, notamment dans les discours hérésiologiques ou les textes narratifs sera également valorisée afin de tenter de comprendre les marges de manœuvre des différents acteurs dans l’élaboration de formes vernaculaires de religion. On pourra réfléchir ainsi au potentiel révolutionnaire porté par des figures comme Kimpa Vita au Kongo.

Commémorations : lieux de mémoire et espaces de médiation sociale

Concernant les espaces urbains du monde musulman, des études récentes (Aillet et Tuil Leonetti, 2015, Bargaoui, 1997) ont mis en lumière la construction de lieux de mémoire associés aux saints, ainsi que leur entretien par des pratiques rituelles et par la constitution d’un patrimoine de l’institution, qui n’est pas sans rappeler le patrimoine des monastères. Nous proposons d’appliquer à d’autres espaces marginaux de l’Afrique les pistes ouvertes par ces études: d’une part, étudier comment les communautés investissent dans des sanctuaires, et d’autre part, comment des sanctuaires génèrent leurs propres communautés unies par la pratique et par l’usage de ressources. L’investissement des communautés rurales dans les sanctuaires manifeste leur fonction d’espaces de médiation sociale (Bargaoui 1997). Nous encourageons donc les participants à explorer les dons de waqf ou ḥabūs dans le monde musulman, ou sur les tenures foncières (gwəlt) dans le monachisme éthiopien. On pourra aussi examiner les pratiques autour des sanctuaires, comme les rituels de sanctification (ziyāra) qui matérialisent une appartenance commune, mais aussi d’autres stratégies mémorielles, qui donnent à voir les pratiques quotidiennes et ordinaires de la sainteté et permettent de comprendre comment l’espace sacré devient un espace de médiation sociale (S. Bargaoui).

Le cadre proposé englobe l’Afrique islamique et chrétienne, du xiie au xixe siècle. Le développement du soufisme et la seconde expansion de l’islam, à partir du xiie siècle, initient des transformations des pratiques religieuses et économiques. On considère que celles-ci peuvent être observées jusqu’au xixe siècle, où de nouvelles formes de globalisation, notamment à travers l’arrivée des puissances occidentales et les bouleversements qu’elles apportent dans le paysage religieux, remettant en question le rôle des saints dans les paysages sociaux à l’échelle locale. Nous encourageons les propositions sur divers espaces africains, aussi bien du Mali, que de la côte swahilie, du Kongo ou du Bénin.

Si les sources littéraires semblent être d’abord concernées, nous encourageons les archéologues à présenter leurs travaux. Cette rencontre souhaite ainsi partir des marges pour examiner les innovations religieuses et économiques sur le temps long. Elle envisage de penser à nouveaux frais les rapports de plusieurs sociétés africaines aux espaces marginaux qu’elles habitent, cultivent et gouvernent, dans le cadre d’une géographie historique prenant la sainteté comme pivot structurant ces rapports. Elle invite à réfléchir aux stratégies d’adaptation, de médiation et de recompositions sociales qui s’opèrent dans ces espaces sous l’impulsion d’élites religieuses reflétant un modèle de société validé par un idéal universaliste.

Modalités de contribution

Les propositions de communications de 400 mots maximum sont à envoyer aux trois adresses des organisateur.ices et attendues pour le 20 décembre.

j.okecki@univ-lyon2.fr / Maxine.Huguet@etu.univ-paris1.fr / Imane.El-Khettabi@etu.univ-paris1.fr

Une fois la proposition retenue, chaque participant.e est invité.e à solliciter ses institutions de rattachement pour couvrir les frais de déplacement et d’hébergement. Dans le cas où cette demande est refusée, merci d’en faire part le plus tôt possible au comité d’organisation.

Comité scientifique

Denise Aigle

Hadrien Collet

Anaïs Wion

Date et lieu prévus

Le 28 avril 2027 à Lyon (MSH Lyon St-Etienne)

Institutions partenaires

Insitut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman (IISMM), UMR5648 CIHAM, UMR8167 Orient & Méditerranée

Bibliographie indicative

Adankpo, Olivia. « La terre des moines : Revendications foncières, conceptions territoriales et construction patrimoniale au monastère de Dabra Māryām (région du Sarāʾē, Éthiopie, XVe siècle) », Hypothèses, Editions de la Sorbonne, 18, 2015, p. 213-224.

Aillet, Cyrille. Tuil Leonetti, Bulle (dir.), Dynamiques religieuses et territoires du sacré au Maghreb médiéval. Éléments d’enquête. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 2015.

Amri, Nelly. « Zāwiya et territoire en Ifrīqiya au XIIIe - XVe siècles » dans : De la Geniere, Juliette, Vauchez, André, Leclant, Julien (éds.) : Les sanctuaires et leur rayonnement en Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque moderne. Cahiers de la villa Kerylos, N°21, Diffusions Boccard, Paris, 2010.

Amri, Nelly, al-walāya wa-l-muǧtamaʿ. Musāhimāṭ fī tārīḫ Ifrīqiyā al-dīnī wa-l-iǧtimāʿī fī al-ʿahd al-ḥafṣī. Latrache, Tunis, 2006.

Bargaoui, Sami. « L’évolution d’un espace de médiation sociale : la zāwiya Ṣāḥbīyya à Kairouan », Studia Islamica, n°86, 1997, pp.103-132.

Derat, Marie-Laure. Modèles de sainteté et idéologie monastique à Dabra Libanos (XVe-XVIe siècles) in: "Saints, biographies and history in Africa/ Saints, biographies et histoire en Afrique/ Heilige, biographien und geschichte in Afrika"/ed.Bertrand Hirsch et Manfred Kropp. Peter Lang, 2003.

Scheele, Judith. “Traders, saints, and irrigation: reflexions on Saharan connectivity.” The journal of African history, Vol.51, 2010 /3, pp.281-300.

Van Staevel, Jean-Pierre. « Introduction », dans J.P. Van Staevel (dir.), Sociétés de montagne et réforme religieuse en terre d’islam, dossier de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 135 (2014)

Warscheid, Ismail. « La pratique du ṣulḥ dans les oasis du grand Touat : justice consensuelle et juridiction islamique dans une société saharienne du XVIIIe siècle » dans : Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 140 (2016), pp.143-164.

Wion, Anaïs. « Abba Lǝbsä Krǝstos of Gonǧ-Ṣǝlalo: Sources for discussing religious identities in Goǧǧam (Early Seventeenth Century, Ethiopia) », Aethiopistische Forschungen, 83, 2017, p. 493-523.