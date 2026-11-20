Announcement

Argumentaire

Dès le XXe siècle, nombreux sont les philosophes qui ont cherché à transformer le discours philosophique dit scolastique en un discours renouvelé s’inscrivant dans la réalité et le quotidien de l’humanité. Ainsi, le désir d’engagement des philosophes nous a éloignés de la philosophie visant à développer des concepts relevant plus du monde des idées que du monde sensible. Dans ce sens, la philosophie n’est plus seulement pratiquée par les philosophes, mais aussi par les auteurs qui ont introduit de nombreux concepts philosophiques dans leurs écritures au vu du champ fertile que représente la littérature. Nous assistons dès lors à la création d’un monde multimodal par des auteurs qui ont investi plusieurs disciplines dans la réécriture du monde et de l’univers et ont donné à la philosophie un champ d’expérimentation infiniment grand pour marcher sur les pas des philosophes du XXe siècle.

Moult auteurs d’Orient et d’Occident ont participé à cette remise en question des codes scripturaux de la littérature. C’est suivant cette démarche d’expérimentation des concepts philosophiques jusqu’alors théorique qu’est née une littérature qui traverse champs disciplinaires, cultures et schèmes de pensée universelle. La littérature maghrébine n’est pas en reste puisque des auteurs comme Abdelfattah Kilito et Abdelkebir Khatibi participent à cet essor de la philosophie parfois sciemment et parfois inconsciemment. C’est pourquoi nous nous interrogeons sur le fonctionnement et la présence des concepts philosophiques dans les œuvres des auteurs maghrébins sans pour autant se limiter à une simple identification. Autrement dit, il s’agit de considérer le texte littéraire maghrébin comme un espace produisant sa propre pensée. C’est au travers des personnages, des récits, des paroles et des silences, des intertextualités que la littérature peut élaborer des formes de la connaissance et des catégories par lesquels l’homme contemple son existence et celle du monde.

La langue, le sacré, la spiritualité et la transcendance, l’héritage philosophique et intellectuel arabo-andalou, antique ou islamique, l’identité et l’altérité pour n’en citer d’autres sont tant de questions qui traversent les œuvres des auteurs maghrébins et font l’objet de réflexions qui méritent notre attention.

Ce numéro a pour ambition d’amener chercheuses et chercheurs, doctorantes et doctorants à explorer les différentes formes de pensée philosophique à l’œuvre dans les productions littéraires maghrébines de tous genres suivant des approches novatrices à cheval entre littérature et philosophie qui envisagent le texte littéraire comme un espace de questionnement, d’expérimentation et de production du sens.

Axes thématiques

Les propositions pourront notamment s’inscrire dans les axes suivants :

Axe 1 – Littérature et philosophie

Axe 2 – Sujet, identité et altérité

Axe 3 – Mémoire, histoire et temps

Axe 4 – Héritages philosophiques et circulations des idées

Axe 5 – Sacré, spiritualité et transcendance

Axe 6 – Éthique, politique et monde contemporain

Modalités de soumission

Les chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et postdoctorants sont invités à soumettre une proposition comprenant:

– le titre provisoire de l’article ;

– un résumé de 300 à 500 mots ;

– cinq mots-clés ;

– une courte notice bio-bibliographique ;

– l’affiliation institutionnelle de l’auteur ; (Université, faculté, ville, Pays)

– son adresse électronique.

Les propositions seront examinées par le comité scientifique du numéro.

Les contributions retenues feront ensuite l’objet d’une évaluation scientifique en double aveugle, conformément aux procédures éditoriales de la revue Vision et Paradigmes.

Les articles pourront être proposés en français, arabe ou anglais, langues acceptées par la revue.

Les propositions doivent être envoyées à m.fathi@uca.ac.ma et à elfathi_omar@hotmail.fr avant le 15 décembre 2026.

Calendrier prévisionnel

Réception des propositions (300 à 500 mots) : 15 décembre 2026

Notification aux auteurs : 21 décembre 2026

Réception des articles complets : 18 février 2027

Évaluation scientifique : 18 février – 21 mars 2027

Remise des versions définitives : 8 avril 2027

Publication du numéro : avril 2027

Coordination scientifique