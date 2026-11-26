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Abstract
Touche-à-tout prodigieux, Jacques Prévert (1900-1977) a écrit des centaines de chansons, ou plutôt de textes en attente de musique : le titre de son recueil le plus célèbre, Paroles (1946), peut d’ailleurs se comprendre comme la première moitié du couple « Paroles & Musique », et nombre des textes qui s’y trouvent sont effectivement devenus des chansons — forme d’art populaire par excellence, qui ne pouvait que convenir à cet auteur qui a toujours cherché à s’adresser au plus grand nombre.
Announcement
Argumentaire
À l’occasion des cinquante ans de la disparition de Jacques Prévert, Le Hall de la Chanson, Centre National du Patrimoine de la Chanson, organise un « festi–colloque », format mixte mêlant conférences, tables rondes et évènements artistiques, autour des chansons dont il est l’auteur.
Touche-à-tout prodigieux, Jacques Prévert (1900-1977) a écrit des centaines de chansons, ou plutôt de textes en attente de musique : le titre de son recueil le plus célèbre, Paroles (1946), peut d’ailleurs se comprendre comme la première moitié du couple « Paroles & Musique », et nombre des textes qui s’y trouvent sont effectivement devenus des chansons — forme d’art populaire par excellence, qui ne pouvait que convenir à cet auteur qui a toujours cherché à s’adresser au plus grand nombre.
Des chœurs parlés du Groupe Octobre aux chansons des films dont il fut le dialoguiste, c’est l’ensemble de l’œuvre de Prévert mise en musique qui sera abordée au cours de ces trois journées. Les contributions peuvent se situer dans des perspectives aussi bien historiques, littéraires, théâtrales, musicologiques ou cinématographiques, en s’inscrivant dans trois grands axes :
- les chansons de Prévert entre les arts (théâtre, mimodrame, danse, poésie, scénario, collages…) ;
- les musiciens & musiciennes : des premières collaborations — Christiane Verger, Henri Crolla, Joseph Kosma… — jusqu’à nos jours ;
- les interprètes des chansons : de Marianne Oswald à Feu ! Chatterton, en passant par Cora Vaucaire, Yves Montand, Juliette Gréco, Jean Guidoni et autres.
Au-delà des « tubes » (« Les Feuilles mortes », « En sortant de l’école », « Barbara »…), un intérêt particulier sera porté aux communications portant sur les chansons moins connues de Prévert.
Les trois journées seront accueillies dans des établissements partenaires du Hall de la Chanson pour cet évènement : la BNF, la SACEM et la Maison de la Poésie.
Modalités de contribution
- Date limite : 15 décembre 2026
- Adresse d’envoi : sacha. todorov@posteo. net
Nombre de signes maximal : communication de 20-25 minutes
Éléments attendus : résumé de la communication, axe(s) envisagé(s), chansons de Prévert abordées
Comité scientifique
- Eugénie Bachelot-Prévert : peintre et plasticienne, présidente des associations Fatras et Chez Jacques Prévert
- Danièle Gasiglia-Laster : critique littéraire, directrice de la publication du recueil posthume de Jacques Prévert La Cinquième Saison (Gallimard, 1984) et de ses Œuvres complètes (Pléiade, 1992-1996) ; autrice de la biographie Jacques Prévert, celui qui rouge de cœur (Séguier, 1994)
- Serge Hureau : professeur, metteur en scène, directeur du Hall de la Chanson
- Olivier Hussenet : docteur en anthropologie culturelle à l’EHESS, professeur et metteur en scène, directeur adjoint du Hall de la Chanson
- Sacha Todorov : docteur SACRe, intervenant au Hall de la Chanson
Places
- BNF - 5 rue Vivienne
Paris, France (75002)
- SACEM - 225 avenue Charles de Gaulle
Neuilly-sur-Seine, France (92200)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- Prévert, chansons
Contact(s)
- Sacha Todorov
courriel : sacha [dot] todorov [at] posteo [dot] net
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« "C'est une chanson…" Festi-colloque Prévert », Call for papers, Calenda, Published on Thursday, November 26, 2026, https://calenda.org/1446177