Announcement

Argumentaire

À l’occasion des cinquante ans de la disparition de Jacques Prévert, Le Hall de la Chanson, Centre National du Patrimoine de la Chanson, organise un « festi–colloque », format mixte mêlant conférences, tables rondes et évènements artistiques, autour des chansons dont il est l’auteur.

Touche-à-tout prodigieux, Jacques Prévert (1900-1977) a écrit des centaines de chansons, ou plutôt de textes en attente de musique : le titre de son recueil le plus célèbre, Paroles (1946), peut d’ailleurs se comprendre comme la première moitié du couple « Paroles & Musique », et nombre des textes qui s’y trouvent sont effectivement devenus des chansons — forme d’art populaire par excellence, qui ne pouvait que convenir à cet auteur qui a toujours cherché à s’adresser au plus grand nombre.

Des chœurs parlés du Groupe Octobre aux chansons des films dont il fut le dialoguiste, c’est l’ensemble de l’œuvre de Prévert mise en musique qui sera abordée au cours de ces trois journées. Les contributions peuvent se situer dans des perspectives aussi bien historiques, littéraires, théâtrales, musicologiques ou cinématographiques, en s’inscrivant dans trois grands axes :

les chansons de Prévert entre les arts (théâtre, mimodrame, danse, poésie, scénario, collages…) ;

les musiciens & musiciennes : des premières collaborations — Christiane Verger, Henri Crolla, Joseph Kosma… — jusqu’à nos jours ;

les interprètes des chansons : de Marianne Oswald à Feu ! Chatterton, en passant par Cora Vaucaire, Yves Montand, Juliette Gréco, Jean Guidoni et autres.

Au-delà des « tubes » (« Les Feuilles mortes », « En sortant de l’école », « Barbara »…), un intérêt particulier sera porté aux communications portant sur les chansons moins connues de Prévert.

Les trois journées seront accueillies dans des établissements partenaires du Hall de la Chanson pour cet évènement : la BNF, la SACEM et la Maison de la Poésie.

Modalités de contribution

Date limite : 15 décembre 2026

Adresse d’envoi : sacha. todorov@posteo. net

Nombre de signes maximal : communication de 20-25 minutes

Éléments attendus : résumé de la communication, axe(s) envisagé(s), chansons de Prévert abordées

Comité scientifique