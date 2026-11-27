Announcement

Présentation

Le Canon littéraire, un ensemble en 3 volumes dirigé par Guillaume Bridet et Jacques Poirier, est actuellement la synthèse la plus ambitieuse qui ait été publiée sur cette question dans l’espace francophone.

Pour marquer l’événement, l’ouvrage fera l’objet d’une soirée le mardi 8 décembre 2026 à 18h30 dans la salle de lecture de la Bibliothèque nordique à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, au 6 rue Valette, dans le cinquième arrondissement de Paris.

En ouverture, Guillaume Bridet et Jacques Poirier présenteront ce travail de longue haleine, dont les enjeux sont d’importance, puisque le canon littéraire, héritier d’une longue histoire qui remonte à l’Antiquité et revenue sur le devant de la scène aux États-Unis à la faveur d’une polémique contemporaine, touche à la double question de la valeur et de la mémoire. Sarga Moussa et Marie Vrinat-Nikolov échangeront ensuite autour du tome I, consacré aux relations entre le canon, la langue et la nation. Chaque nation trouve en effet dans ses grands auteurs une façon de se légitimer et d’affirmer son prestige, tandis que seules quelques langues possèdent un pouvoir planétaire de canonisation. Cela crée un évident déséquilibre. En principe, le canon devrait faire consensus, mais au long du XXᵉ siècle un certain conservatisme a pu lui être reproché. Le tome II, qui sera pris en charge par Thibaut Casagrande et Anne Tomiche, est consacré aux remises en cause dont le canon a été l’objet et aux propositions de contre-canons, de la part des communistes à une époque, plus récemment des mouvements féministes, postcoloniaux et décoloniaux. Reste le cas particulier de la littérature française, qui est l’objet du tome III présenté par Stéphane Zékian et Laurence Giavarini. La France a entretenu avec ses écrivains une relation particulière à l’origine de toute une mythologie qui en ferait par excellence « le pays de la littérature ». C’est ce qui explique sans doute une grande tiédeur face au terme de canon littéraire, entré tardivement dans l’usage comme équivalent modernisé du terme de classique.

Les débats s’annoncent passionnants ; venez nombreuses et nombreux entendre tonner le(s) canon(s) de la littérature !

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