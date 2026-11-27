Announcement

Sixième conférence internationale du WHISC - Les 17-18-19 Novembre 2027 à l’Université de Caen Normandie

Argumentaire

Depuis plusieurs décennies, les recherches ont profondément renouvelé l’histoire de la Résistance. Longtemps centrée sur les organisations, les chefs de réseaux ou les actions armées, elle s’est progressivement ouverte à la diversité des formes d’engagement, des actrices et des acteurs, ainsi que des territoires. Dans ce mouvement, amorcé dans les années 1990 par des travaux pionniers puis prolongé par l’histoire sociale de la Résistance, l’histoire de la violence de guerre et celle de la déportation, les femmes ne sont plus seulement apparues comme des figures longtemps oubliées : leur étude conduit à repenser les pratiques mêmes de la résistance, les modalités de l’action clandestine, les formes de solidarité, les rapports au pouvoir, à la violence, au risque, ainsi que les processus de mémoire et de transmission.

Qu’elles aient participé aux réseaux de renseignement, assuré des missions de liaison, diffusé la presse clandestine, organisé des filières d’évasion, porté secours aux personnes persécutées, pris part aux mouvements de résistance ou résisté dans les prisons, les lieux d’internement ou les camps, les femmes ont occupé une place essentielle dans les multiples résistances à l’occupation allemande et au régime de Vichy. Elles en ont aussi payé le prix. Largement épargnées par les fusillades d’otages, elles représentent près de 15 % des personnes déportées depuis la France pour faits de résistance et sans doute 12 à 15 % des civils traduits devant les tribunaux militaires allemands, soit une proportion très proche de celle qu’on leur attribue habituellement au sein de la Résistance. Policière, judiciaire, administrative ou extrajudiciaire, allemande comme française, la répression qui les frappe n’en demeure pas moins profondément genrée : qualifications pénales, verdicts, économie des peines, mais aussi dévalorisation et dépolitisation fréquentes de leur engagement portent l’empreinte des normes de genre de l’époque. Pourtant, leurs parcours, la diversité de leurs expériences, les spécificités de leurs engagements comme de la répression qu’elles ont subie demeurent encore insuffisamment explorés.

Cette conférence entend contribuer à ce renouvellement historiographique en réunissant des chercheuses et des chercheurs dont les travaux interrogent les résistances féminines dans toute leur diversité. Elle invite à dépasser une approche uniquement descriptive des parcours pour réfléchir aux questions que ceux-ci posent à l’histoire de la Résistance : comment le genre influe-t-il sur les formes de l’engagement ? Quelles ressources, quelles contraintes ou quels espaces d’action spécifiques les femmes ont-elles rencontrés ? Comment articuler les résistances civiles, politiques, humanitaires, culturelles ou armées ? Dans quelle mesure les normes de genre ont-elles façonné la manière dont les appareils répressifs ont désigné, qualifié et sanctionné les résistantes ? Comment penser ensemble les expériences de la clandestinité, de la répression, de l’internement, de la déportation et de l’après-guerre ?

Organisée à Caen, la conférence accordera une attention particulière à la Normandie. Région littorale soumise à un régime d’occupation singulier (zone côtière interdite, fortification du littoral), foyer de résistances diverses, puis théâtre du Débarquement et des combats de l’été 1944, elle offre un observatoire privilégié des engagements féminins et de leur répression. Elle dispose en outre de ressources archivistiques de premier plan, qu’il s’agisse des Archives départementales du Calvados ou de la Division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la Défense, implantée à Caen. Les propositions portant sur d’autres territoires, ou adoptant une perspective nationale, comparée ou transnationale, sont également les bienvenues.

Le comité scientifique encourage les approches pluridisciplinaires croisant histoire, études de genre, sociologie, science politique, littérature, philosophie, histoire culturelle, études mémorielles ou humanités numériques. Les propositions pourront s’appuyer sur des archives publiques et privées, des témoignages, des correspondances, des récits de vie, des productions artistiques ou toute autre source permettant d’enrichir la connaissance des résistances féminines. À l’heure où disparaissent les dernières témoins, où se constituent de vastes corpus de récits de vie (bases EGO 39-45, Matrice) et où se prépare, au Fort de Romainville, le Mémorial national des femmes en résistance et en déportation, la réflexion sur ces sources et sur leurs usages revêt une acuité particulière.

Les propositions pourront notamment explorer les thèmes suivants :

les femmes dans les réseaux, mouvements et organisations de résistance ;

les pratiques clandestines, les missions de renseignement, de liaison et de propagande ;

les solidarités, les actions de sauvetage et les formes d’entraide ;

les différentes formes de répression (policière, judiciaire, administrative, extrajudiciaire ; allemande comme française) et leurs dimensions genrées : arrestations, interrogatoires, procès, condamnations, exécutions ;

les expériences de l’internement, de la déportation et de la captivité, ainsi que les résistances qui s’y déploient ;

les engagements politiques, sociaux, confessionnels ou professionnels des résistantes ;

le genre comme catégorie d’analyse de la Résistance ;

les biographies, trajectoires et engagements collectifs ;

la reconnaissance des résistantes, les mémoires de la Résistance féminine, leurs représentations et leurs usages publics ;

les approches comparées, transnationales ou connectées.

La conférence est ouverte aux chercheuses et chercheurs confirmés comme en début de carrière, aux doctorantes et doctorants, aux étudiantes et étudiants de master, ainsi qu’aux professionnelles et professionnels des musées, des archives, des bibliothèques et des institutions patrimoniales.

Soumission des propositions

Les propositions de communication devront être adressées à chantal.meyer-plantureux@unicaen.fr et dragana.stojanovic@ifdt.bg.ac.rs.

avant le 10 février 2027.

Chaque dossier comprendra un titre, un résumé de 250 à 300 mots (en français ou en anglais) et une courte notice biographique (150 mots maximum). Nous communiquerons la liste des propositions retenues le 10 mars 2027.

Aides à la mobilité

Les modalités d’attribution des aides financières seront communiquées ultérieurement.

Comité Scientifique