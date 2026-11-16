Séminaire de la jeune recherche en animation (Imanima)

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Abstract
Le séminaire du regroupement de chercheur·es Imanima vise à promouvoir le travail de doctorant·es et jeunes docteur·es étudiant le cinéma d’animation, en soulignant à la fois la multiplicité des approches possibles et la diversité de ce champ d’images en termes de circuits de production, de techniques et de propositions esthétiques.
Announcement
Présentation
Initié par trois jeunes chercheur·es en études cinématographiques, Imanima a été pensé comme un archipel des recherches francophones sur le cinéma d’animation. Il s’agit de faire un état des lieux de la recherche universitaire autour du cinéma d’animation, mais également de contribuer à nourrir cette production.
Son séminaire vise à promouvoir le travail de doctorant·es et jeunes docteur·es étudiant le cinéma d’animation, en soulignant à la fois la multiplicité des approches possibles et la diversité de ce champ d’images en termes de circuits de production, de techniques et de propositions esthétiques.
Programme
Lundi 30 novembre 2026 de 18h à 19h
- « Souplesse et souffrance. La Seconde Guerre Mondiale en cartoon » - Baptiste Mesot, doctorant en cinéma, Université de Lausanne
Lundi 14 décembre 2026 de 18h à 19h
- « Exposer le cinéma d’animation. Le Musée du cinéma d’animation à Annecy » - Yaël Ben Nun, docteure en cinéma, responsable des collections de cinéma d’animation au Musée-Château d’Annecy
Lundi 18 janvier 2027 de 18h à 19h
- « Un état des lieux de la recherche et du cinéma d’animation au Québec » - John Harbour, docteur en cinéma, Université de Laval
Lundi 8 février 2027 de 18h à 19h
- « Quelles données pour l’animation ? Enjeux épistémologiques d’une base de données des images animées » - Benjamin Méra, doctorant en cinéma, Université Paris Nanterre
Lundi 1er mars 2027 de 18h à 19h
- « De l’animation et jeux vidéo : technique, esthétique, histoire » - Antoine Rigaud, docteur en cinéma, Université Paris Nanterre
Lundi 19 avril 2027 de 18h à 19h
- « André Martin, institutions et marginalisation » - Nicolas Thys, doctorant en histoire, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, chargé de cours à l’Université Paris Nanterre
Lundi 3 mai 2027 de 18h à 19h
- « Le cinéma d’animation à l’Office national du film du Canada. Quelle place pour l’autoreprésentation autochtone au sein d’un cinéma étatique ? » - Salomé Beaurez-Roy, doctorante en Histoire de l’art et cinéma, Université de Lyon Saint-Étienne
Lundi 7 juin 2027 de 18h à 19h
- « Animatrice volume et chercheuse en animation ? Travail du concept par un parcours de l’entre-deux » - Marie Cattiaut, réalisatrice, chercheuse en cinéma, Université de Rennes 2
Informations utiles
- La seconde saison de ce séminaire de la jeune recherche en animation aura lieu du 30 novembre 2026 au 7 juin 2027 de 18h à 19h (UTC+2), à raison d’une séance mensuelle, dans la Bibliothèque de l’UFR de philosophie de l’Université Paris Nanterre et en ligne.
- L’accès est libre et gratuit, sans nécessité de réservation. Les étudiant·es y sont tout à fait bienvenu·es, notamment en Master. Ce rendez-vous leur permet de rencontrer des masterant·es et chercheur·es venu·es de différentes universités francophones.
- Attention : dans le contexte d’une forte mobilisation sociale en France, ces événements sont susceptibles de n’avoir lieu qu’en ligne. Les informations seront actualisées sur notre carnet de recherche et nos réseaux BlueSky, Facebook, Instagram, et LinkedIn.
- Écrivez-nous pour recevoir le lien de visioconférence et/ou rejoindre notre mailing list pour recevoir automatiquement un lien chaque mois : contact.imanima@gmail.com
- Toutes les informations sont relayées sur notre carnet de recherche : https ://anime.hypotheses.org
- Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux BlueSky, Facebook, Instagram, et LinkedIn.
Places
- Bâtiment Paul Ricoeur (L), Salle 319, Bibliothèque de l’UFR de philosophie (3e étage)
Nanterre, France (92)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Attached files
Keywords
- animation, images animées, cinéma d'animation, jeux vidéo
Contact(s)
- Elisa Carfantan
courriel : contact [dot] imanima [at] gmail [dot] com
Reference Urls
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Séminaire de la jeune recherche en animation (Imanima) », Seminar, Calenda, Published on Monday, November 16, 2026, https://doi.org/10.58079/174di