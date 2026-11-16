Séminaire de la jeune recherche en animation (Imanima)

Announcement

Présentation

Initié par trois jeunes chercheur·es en études cinématographiques, Imanima a été pensé comme un archipel des recherches francophones sur le cinéma d’animation. Il s’agit de faire un état des lieux de la recherche universitaire autour du cinéma d’animation, mais également de contribuer à nourrir cette production.

Son séminaire vise à promouvoir le travail de doctorant·es et jeunes docteur·es étudiant le cinéma d’animation, en soulignant à la fois la multiplicité des approches possibles et la diversité de ce champ d’images en termes de circuits de production, de techniques et de propositions esthétiques.

Programme

Lundi 30 novembre 2026 de 18h à 19h

« Souplesse et souffrance. La Seconde Guerre Mondiale en cartoon » - Baptiste Mesot, doctorant en cinéma, Université de Lausanne

Lundi 14 décembre 2026 de 18h à 19h

« Exposer le cinéma d’animation. Le Musée du cinéma d’animation à Annecy » - Yaël Ben Nun, docteure en cinéma, responsable des collections de cinéma d’animation au Musée-Château d’Annecy

Lundi 18 janvier 2027 de 18h à 19h

« Un état des lieux de la recherche et du cinéma d’animation au Québec » - John Harbour, docteur en cinéma, Université de Laval

Lundi 8 février 2027 de 18h à 19h

« Quelles données pour l’animation ? Enjeux épistémologiques d’une base de données des images animées » - Benjamin Méra, doctorant en cinéma, Université Paris Nanterre

Lundi 1er mars 2027 de 18h à 19h

« De l’animation et jeux vidéo : technique, esthétique, histoire » - Antoine Rigaud, docteur en cinéma, Université Paris Nanterre

Lundi 19 avril 2027 de 18h à 19h

« André Martin, institutions et marginalisation » - Nicolas Thys, doctorant en histoire, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, chargé de cours à l’Université Paris Nanterre

Lundi 3 mai 2027 de 18h à 19h

« Le cinéma d’animation à l’Office national du film du Canada. Quelle place pour l’autoreprésentation autochtone au sein d’un cinéma étatique ? » - Salomé Beaurez-Roy, doctorante en Histoire de l’art et cinéma, Université de Lyon Saint-Étienne

Lundi 7 juin 2027 de 18h à 19h

« Animatrice volume et chercheuse en animation ? Travail du concept par un parcours de l’entre-deux » - Marie Cattiaut, réalisatrice, chercheuse en cinéma, Université de Rennes 2

Informations utiles