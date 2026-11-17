Call for papersEurope
Abstract
L’objectif principal de cet atelier est d’informer et guider les (futur·e·s) organisateur·trice·s de manifestations scientifiques franco-allemandes ou internationales. Les questions abordées au cours de l’atelier s’articulent autour des thèmes suivants : recherche de financements, organisation logistique, communication, évaluation et valorisation.
Announcement
L'atelier aura lieu le 29 janvier 2027 à Paris.
INTÉRÊTS
- Acquérir et valoriser des compétences de gestion de projet
- Anticiper ou réaliser un projet de manifestation scientifique
- Connaître les programmes de financements en France et en Allemagne
MÉTHODE
La matinée, mêlant exposés et travaux pratiques, est consacrée à la recherche de financements. Des échanges en petits groupes ouvrent ensuite la voie à une discussion animée par deux postdoctorant·e·s sur les démarches à adopter pour organiser une manifestation scientifique de manière efficace.
Modalités de participation
- Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue (niveau B1 minimum). Vous n'avez pas un niveau B1 en allemand ? Renseignez-vous auprès de carmen.mahler@ciera.fr sur les possibilités de participation à cet atelier.
- Les candidat.e.s s'engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès des écoles doctorales.
- Les jeunes chercheur.e.s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l'année en cours.
- Les personnes intéressées devront candidater en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site du CIERA. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV et une lettre de motivation présentant, le cas échéant, un projet de manifestation (ou une idée de projet) (une page maximum).
Frais de déplacement
Les frais de transport seront remboursés aux participant.e.s sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant d’ailleurs.
Les frais de repas (pauses déjeuner et café) seront pris en charge pour l'ensemble du groupe.
Contact
Carmen Mahler
carmen.mahler@ciera.fr
Comité de sélection
Nathalie Faure, Carmen Mahler, Alix Winter
Places
- Paris, France (75)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- recherche, colloque, organisation, rencontre, manifestation, financement, allemagne, suisse, autriche, formation doctorale
Contact(s)
- Carmen Mahler
courriel : carmen [dot] mahler [at] ciera [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Organiser une rencontre scientifique : kit evenementiel et bonnes pratiques », Call for papers, Calenda, Published on Tuesday, November 17, 2026, https://doi.org/10.58079/174r7