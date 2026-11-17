Announcement

L'atelier aura lieu le 29 janvier 2027 à Paris.

INTÉRÊTS

Acquérir et valoriser des compétences de gestion de projet

Anticiper ou réaliser un projet de manifestation scientifique

Connaître les programmes de financements en France et en Allemagne

MÉTHODE

La matinée, mêlant exposés et travaux pratiques, est consacrée à la recherche de financements. Des échanges en petits groupes ouvrent ensuite la voie à une discussion animée par deux postdoctorant·e·s sur les démarches à adopter pour organiser une manifestation scientifique de manière efficace.

Modalités de participation

Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue (niveau B1 minimum). Vous n'avez pas un niveau B1 en allemand ? Renseignez-vous auprès de carmen.mahler@ciera.fr sur les possibilités de participation à cet atelier.

Les candidat.e.s s'engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès des écoles doctorales.

Les jeunes chercheur.e.s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l'année en cours.

Les personnes intéressées devront candidater en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site du CIERA. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV et une lettre de motivation présentant, le cas échéant, un projet de manifestation (ou une idée de projet) (une page maximum).

Frais de déplacement

Les frais de transport seront remboursés aux participant.e.s sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant d’ailleurs.

Les frais de repas (pauses déjeuner et café) seront pris en charge pour l'ensemble du groupe.

Contact

Carmen Mahler

carmen.mahler@ciera.fr

Comité de sélection

Nathalie Faure, Carmen Mahler, Alix Winter