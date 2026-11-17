Scholarship, prize and job offerEurope
Abstract
Le CIERA décerne tous les deux ans un prix de thèse destiné à distinguer un travail doctoral parmi les recherches universitaires en lien avec le monde germanophone.
Sont éligibles les thèses de doctorat rédigées en français et issues de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, en lien avec l’espace germanophone.
Le prix prend la forme d’une publication de la thèse primée dans la série Dialogiques du CIERA au sein de la collection Bibliothèque allemande des Éditions de la Maison des sciences de l’homme. Les frais de composition, d’édition et de promotion de l’ouvrage sont entièrement pris en charge par l’éditeur et le CIERA. Ce dernier assure un suivi auprès de l’auteur.e pour la transformation du travail de doctorat en livre destiné à être publié.
Announcement
Le prix est ouvert aux thèses de doctorat soutenues entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026.
Le prix Michael Werner est incompatible avec tout autre prix destiné à la publication de la thèse – dont l’obtention entraîne l’obligation de se retirer du concours.
Les candidat.e.s s’engagent à mener le travail de transformation de la thèse en livre dans un délai raisonnable.
Modalités de candidature
1/ Inscription au répertoire de la recherche du CIERA, en renseignant bien toutes les informations concernant la thèse (sujet, université/s de rattachement, directeur/s, année de soutenance)
2/ Envoi du dossier de candidature comportant les pièces suivantes (en un seul document, dans l’ordre indiqué ci-dessous, au format pdf uniquement) :
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Une lettre de candidature d’une page présentant les évolutions à attendre entre la thèse et un projet de publication
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Un curriculum vitae (trois pages maximum)
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Un résumé de la thèse (15 000 signes maximum, espaces comprises)
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Le rapport de soutenance de la thèse
Attention, aucun dossier incomplet ne pourra être traité !
Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.
EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE
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Connectez-vous ou créez votre compte sur le site du CIERA pour renouveler votre inscription pour l’année universitaire en cours. Complétez aussi vos coordonnées.
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Complétez le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite sur le site du CIERA. Il vous sera demandé de mettre votre dossier de candidature sous format PDF en pièce jointe à ce formulaire.
NB : Pour vérifier que votre demande en ligne est complète ou pour modifier des informations, connectez-vous préalablement et cliquez sur Mes candidatures dans le menu utilisateur.
Les candidat.e.s retenu.e.s à l’issue du processus de pré-sélection devront fournir en outre un exemplaire électronique de la thèse de doctorat.
Calendrier
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Ouverture des candidatures : 1er novembre 2026
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Date limite de réception des candidatures : 1er février 2027 à 12h00.
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Communication des résultats de pré-sélection : fin mars 2027
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Communication du/de la lauréat.e du Prix de thèse « Michael Werner » : juin 2027
Contact
Valentin Boyer
valentin.boyer@ciera.fr
Comité de sélection
- Stefanie Averbeck-Lietz, professeure des universités, Universität Greifswald, membre du conseil scientifique du CIERA
- Falk Bretschneider, directeur d’études, FMSH
- Danielle Brugière-Zeiss, maîtresse de conférences, Sorbonne Université
- Mandana Covindassamy, maîtresse de conférences, École normale supérieur-PSL, directrice adjointe du CIERA
- Marta Craveri, directrice Recherche & International, FMSH
- Cécile Cuny, professeure des universités, Université de Strasbourg
- Mathilde Darley, chargée de recherche CNRS, Iris / EHESS
- Nathalie Faure, secrétaire générale du CIERA
- Karim Fertikh, maître de conférences, Université de Strasbourg, directeur adjoint du CIERA
- Nicolas Hubé, professeur des universités, Université de Lorraine, directeur du CIERA
- Sébastien Schick, maître de conférences, Paris 1 – Panthéon Sorbonne
- Ayşe Yuva, maîtresse de conférences, Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Keywords
- prix, récompense, thèse, germanique, allemagne, suisse, autriche, publication
Contact(s)
- Valentin Boyer
courriel : valentin [dot] boyer [at] ciera [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Prix de thèse « Michael Werner » 2027 », Scholarship, prize and job offer, Calenda, Published on Tuesday, November 17, 2026, https://doi.org/10.58079/174r8