Announcement

Le prix est ouvert aux thèses de doctorat soutenues entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026.

Le prix Michael Werner est incompatible avec tout autre prix destiné à la publication de la thèse – dont l’obtention entraîne l’obligation de se retirer du concours.

Les candidat.e.s s’engagent à mener le travail de transformation de la thèse en livre dans un délai raisonnable.

Modalités de candidature

1/ Inscription au répertoire de la recherche du CIERA, en renseignant bien toutes les informations concernant la thèse (sujet, université/s de rattachement, directeur/s, année de soutenance)

2/ Envoi du dossier de candidature comportant les pièces suivantes (en un seul document, dans l’ordre indiqué ci-dessous, au format pdf uniquement) :

Une lettre de candidature d’une page présentant les évolutions à attendre entre la thèse et un projet de publication

Un curriculum vitae (trois pages maximum)

Un résumé de la thèse (15 000 signes maximum, espaces comprises)

Le rapport de soutenance de la thèse

Attention, aucun dossier incomplet ne pourra être traité !

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE

Connectez-vous ou créez votre compte sur le site du CIERA pour renouveler votre inscription pour l’année universitaire en cours. Complétez aussi vos coordonnées.

Complétez le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite sur le site du CIERA. Il vous sera demandé de mettre votre dossier de candidature sous format PDF en pièce jointe à ce formulaire.

NB : Pour vérifier que votre demande en ligne est complète ou pour modifier des informations, connectez-vous préalablement et cliquez sur Mes candidatures dans le menu utilisateur.

Les candidat.e.s retenu.e.s à l’issue du processus de pré-sélection devront fournir en outre un exemplaire électronique de la thèse de doctorat.

Calendrier

Ouverture des candidatures : 1er novembre 2026

Date limite de réception des candidatures : 1er février 2027 à 12h00 .

Communication des résultats de pré-sélection : fin mars 2027

Communication du/de la lauréat.e du Prix de thèse « Michael Werner » : juin 2027

Contact

Valentin Boyer

valentin.boyer@ciera.fr

Comité de sélection