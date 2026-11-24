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Récit transgénérationnel : regards croisés sur la pratique des différentes générations d’artistes Vietnamiens en France
Abstract
Chaque génération réinterprète une mémoire collective, qu'elle soit vécue ou héritée, selon ses propres filtres sociopolitiques, culturels et temporels. À l’intersection de ces trajectoires individuelles et collectives, la journée d’étude examinera comment ces différentes temporalités et postures géopolitiques se croisent, faisant de la création artistique contemporaine le carrefour de récits à la fois intimement personnels et collectivement singuliers.
Announcement
Présentation
Cette journée d’étude propose un espace d'échange et de dialogue interdisciplinaire entre chercheurs, artistes et curateurs autour des pratiques de plusieurs générations d’artistes d’origine vietnamienne en France. Elle s’articule autour de trois vagues majeures : les artistes ayant immigré en France pendant ou immédiatement après la guerre du Vietnam (avant les années 2000), les descendants de cette diaspora établis sur le territoire français, et enfin, les jeunes artistes vietnamiens installés plus récemment en France.
Chaque génération réinterprète une mémoire collective, qu'elle soit vécue ou héritée, selon ses propres filtres sociopolitiques, culturels et temporels. À l’intersection de ces trajectoires individuelles et collectives, la journée d’étude examinera comment ces différentes temporalités et postures géopolitiques se croisent, faisant de la création artistique contemporaine le carrefour de récits à la fois intimement personnels et collectivement singuliers.
Programme
Matinée — Présentations orales et table ronde
Salle de thèse, Espace Rabelais
- 09 H 30 - Accueil des participants et introduction de la journée d’étude
- 10 H 00 - « Mémoire de l'histoire, trauma de la guerre » Trần Trọng Vũ, artiste
- 10 H 30 - « Le récit des jeunes artistes émergents » Hang Hang, artiste-scénographe
- 11 H 00 - Représenter le Vietnam depuis la diaspora : retour sur le cycle d’expositions Đoàn tụ Éléonore Hải Vân Tran, Camille Minh-Lan Gouin et Margot Huynh Mai Nguyen, commissaires de l’exposition
- 11 H 30 - Table ronde, discussions et session de questions-réponses avec le public
Modération : Thy Nguyen
12 H 00 - Pause déjeuner
Après-midi — Performance et workshop
Galerie Essais 0.15
- 14 H 00 - Performance « Carried territory » Quỳnh Lâm, artiste et chercheuse
- 15 H 00 - Workshop artistique participatif ouvert au public Animation : Thy Nguyen
- 16 H 00 - Clôture de la journée d’étude
Détail des interventions et biographies des intervenants
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Mémoire de l'histoire, trauma de la guerre
Intervenant : Trần Trọng Vũ
Résumé de l'intervention : Après les premiers maîtres de l’École des Beaux-Arts d’Indochine des années 1930-1940 (tels que Lê Văn Đệ, Lê Phổ, Mai Trung Thứ), Trần Trọng Vũ fait partie de la première génération d’artistes à quitter le Vietnam pour étudier l’art en France à la fin des années 1980, en pleine période du Đổi Mới (Renouveau). Son intervention explorera la manière dont ses oeuvres transposent les bouleversements historiques et les observations sociales à travers un langage satirique unique, qui déstabilise les concepts visuels traditionnels par le jeu des formats et des matériaux.
Biographie : Né et ayant grandi à Hanoï, Trần Trọng Vũ est diplômé de l’Université des Beaux-Arts du Vietnam, où il a enseigné de 1982 à 1989. Lauréat d’une bourse pour étudier à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1989, il vit et travaille depuis lors entre la France et le Vietnam. Son travail mêle histoire personnelle, mémoire familiale et traumatismes collectifs à travers des dispositifs plastiques qui interrogent le scepticisme de l'observateur.
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Le récit sous le regard des jeunes artistes émergents
Intervenante : Hang Hang
Résumé de l'intervention : À travers une approche croisant l’art contemporain et la scénographie, Hằng Hằng abordera l’utilisation du geste archéologique sur les archives familiales, les micro-récits et les zones d’opacité culturelle. Il s’agira d’analyser comment la jeune génération d’artistes réinvestit la mémoire sensible, le sacré et le quotidien pour pallier l’impossibilité de la traduction textuelle de l’histoire.
Biographie : Née en 1995 au Vietnam et diplômée en France, Hằng Hằng est une artiste interdisciplinaire et scénographe travaillant entre Paris et Hanoï. Sa pratique explore la mémoire sensible et les matériaux situés à travers des récits hybrides mêlant performance, installation, son et image. Titulaire d’un Master en Scénographie de l’École des Arts Décoratifs – PSL, elle a remporté le prestigieux Dogma Prize en 2025. Son travail a été exposé à la Triennale de Setouchi (Japon), à la Documenta 15 (Kassel) avec Nhà Sàn Collective, ainsi qu’à POUSH et aux Laboratoires d’Aubervilliers. Elle est également la fondatrice de Phú Lãng Sa Collective, une communauté des jeunes artistes vietnamiens émergents basés en Europe.
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Représenter le Vietnam depuis la diaspora : retour sur le cycle d’expositions Đoàn tụ
Intervenantes : Éléonore Hải Vân Tran, Camille Minh-Lan Gouin et Margot Huynh Mai Nguyen
Résumé de l'intervention : Cette communication croisée propose un retour critique sur la conception d’une série d’expositions collectives, réunissant plusieurs artistes de la diaspora vietnamienne : Đoàn tụ. Les eaux d’où l’on vient (Espace Saint-Rémi, Bordeaux, 26/02-22/03/2026), Đoàn tụ. D’un port à l’autre (PAC Le Lieu, Marseille, 27/08-13/09/2026) et Đoàn tụ - Mémoires vietnamiennes (Galerie Bao, Paris, 10/09-03/10/2026). Les trois curatrices analyseront la manière dont s’articulent, s’imbriquent ou se fracturent les récits mémoriels des différentes vagues migratoires (rapatriés d’Indochine, boat-people, migrants économiques récents), et comment l’art permet de réhabiter le Vietnam, qu’il soit fantasmé ou oublié.
Biographies
- Éléonore Hải Vân Tran : Doctorante en histoire de l’art contemporain à l’Université Paris. Ses recherches portent sur l’usage de la photographie par les artistes de la diaspora vietnamienne comme matériau de reconstruction du passé. Elle collabore régulièrement avec des institutions en France et au Vietnam (INHA, Institut français de Hanoï, VCCA).
- Camille Minh-Lan Gouin : Commissaire d’exposition, critique d’art et chercheuse indépendante. Influencée par les sciences sociales, elle explore les fictions sociétales et a été notamment commissaire associée au Frac Île-de-France. Elle est la cofondatrice de l'association Virages qui soutient les artistes émergents.
- Margot Huynh Mai Nguyen : Travailleuse culturelle, commissaire d’exposition et critique d’art. Elle centre sa recherche sur la tradition orale, la poésie et les récits diasporiques. Elle collabore avec le podcast L’Esprit Critique sur Mediapart et a travaillé au sein du Musée d’Art Moderne de Paris.
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Performance et installation : « Carried territory »
Artiste : Quỳnh Lâm
- Description de l'intervention : Incarnant la récente vague d’artistes vietnamiens installés en France, Quỳnh Lâm propose une performance réactivée pour cette journée d’étude, s’inscrivant dans le prolongement de son projet initialement intitulé « The Price of Humanity », présenté à la A.I Gallery (Cromwell Place, London Gallery Weekend, 2022). En matérialisant le dialogue entre déplacement personnel et mémoire collective, cette performance offre un regard intime sur l’expérience diasporique de cette troisième génération, invitant à une réflexion sur l’identité, l’héritage transmis et les réalités socio-politiques des femmes immigrées.
- Biographie : Quỳnh Lâm est une artiste contemporaine vietnamienne dont la pratique s’éploie à la croisée de la recherche archivistique, de la matière écologique, du paysage architectural et de la mémoire incarnée. À travers des installations in-situ, des performances, des vidéos et des projets fondés sur la recherche, son travail examine la manière dont la mémoire personnelle croise l’histoire collective et l’héritage spatial, émergeant fréquemment à partir de sites historiques.
Formée à la fois à l’art et à l’architecture, Quỳnh Lâm est diplômée en architecture d’intérieur de l’Université d’Architecture de Ho Chi Minh-Ville avant d’obtenir son Master (MFA) aux États-Unis en tant que boursière Fulbright.
Ses oeuvres ont été exposées et présentées lors de performances à l’échelle internationale en Asie du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis, à travers des expositions, des résidences et des plateformes institutionnelles.
Parmi ses expositions marquantes figurent notamment The Factory Contemporary Arts Centre (Ho Chi Minh-Ville), le Vincom Center for Contemporary Art (Hanoï), Art Formosa (Taïwan), Mana Contemporary (Chicago) en partenariat avec le CADAF, le Stamford Arts Centre (Singapour), le Museum of Contemporary Art de Nashville, Art Space Tetra (Fukuoka), Art Center Ongoing (Tokyo), le Museo Palazzo Costanzi (Trieste), la Fondazione Friuli (Udine), le Museo Civico di Casa Maccari (Gradisca), la Fondation Fiminco (Romainville x Paris), la Fondazione Merz (Turin) ou encore la Galeria Dínamo × ESAP (Porto). Ses performances ont été présentées dans divers lieux et événements, notamment lors du London Gallery Weekend (Cromwell Place), de la Berlin Art Week (ifa Gallery), du Taipei Arts Festival & ADAM Gathering (Taipei Performing Arts Center), d’Asia NOW - Paris Asian Art Fair (Musée de la Monnaie de Paris), de Made in Asia (DRAC Occitanie - Toulouse) et à CAC (Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras).
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Workshop participative : Récit inventé, imaginé, réinterprété
Animatrice : Pham Bao Thy Nguyen, Université de Lorraine, Crem
Description : Ce workshop invite le public à créer des oeuvres plastiques, textuelles ou sonores, ou à s’engager dans des improvisations musicales et théâtrales, individuellement ou en groupe. À partir d’objets culturels collectés par l’animatrice lors de son séjour au Vietnam, les participants sont amenés à imaginer et à mettre en récit l’histoire de ces artefacts. À travers cette expérience, le public est invité à découvrir la culture vietnamienne et à exprimer, par le biais de la création artistique, ses propres réflexions en écho aux problématiques et aux échanges soulevés par les intervenants durant la matinée.
Places
- Salle des thèse (Espace Rabelais) et Galerie 0.15 // Essais Dynamiques - Île de Saulcy
Metz, France (35200)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Keywords
- art contemporain, transmission, récit, Vietnam, mémoire, migrations, identité, création artistique, diaspora vietnamienne, mémoire transgénérationnelle, traumatisme
Contact(s)
- Pham Bao Thy NGUYEN
courriel : pham-bao-thy [dot] nguyen [at] univ-lorraine [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Récit transgénérationnel : regards croisés sur la pratique des différentes générations d’artistes Vietnamiens en France », Study days, Calenda, Published on Monday, November 23, 2026, https://doi.org/10.58079/175sg