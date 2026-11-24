Announcement

Présentation

Cette journée d’étude propose un espace d'échange et de dialogue interdisciplinaire entre chercheurs, artistes et curateurs autour des pratiques de plusieurs générations d’artistes d’origine vietnamienne en France. Elle s’articule autour de trois vagues majeures : les artistes ayant immigré en France pendant ou immédiatement après la guerre du Vietnam (avant les années 2000), les descendants de cette diaspora établis sur le territoire français, et enfin, les jeunes artistes vietnamiens installés plus récemment en France.

Chaque génération réinterprète une mémoire collective, qu'elle soit vécue ou héritée, selon ses propres filtres sociopolitiques, culturels et temporels. À l’intersection de ces trajectoires individuelles et collectives, la journée d’étude examinera comment ces différentes temporalités et postures géopolitiques se croisent, faisant de la création artistique contemporaine le carrefour de récits à la fois intimement personnels et collectivement singuliers.

Programme

Matinée — Présentations orales et table ronde

Salle de thèse, Espace Rabelais

09 H 30 - Accueil des participants et introduction de la journée d’étude

10 H 00 - « Mémoire de l'histoire, trauma de la guerre » Trần Trọng Vũ , artiste

, artiste 10 H 30 - « Le récit des jeunes artistes émergents » Hang Hang , artiste-scénographe

, artiste-scénographe 11 H 00 - Représenter le Vietnam depuis la diaspora : retour sur le cycle d’expositions Đoàn tụ Éléonore Hải Vân Tran , Camille Minh-Lan Gouin et Margot Huynh Mai Nguyen, commissaires de l’exposition

, Camille Minh-Lan Gouin et Margot Huynh Mai Nguyen, commissaires de l’exposition 11 H 30 - Table ronde, discussions et session de questions-réponses avec le public

Modération : Thy Nguyen

12 H 00 - Pause déjeuner

Après-midi — Performance et workshop

Galerie Essais 0.15

14 H 00 - Performance « Carried territory » Quỳnh Lâm , artiste et chercheuse

, artiste et chercheuse 15 H 00 - Workshop artistique participatif ouvert au public Animation : Thy Nguyen

16 H 00 - Clôture de la journée d’étude

Détail des interventions et biographies des intervenants

Mémoire de l'histoire, trauma de la guerre

Intervenant : Trần Trọng Vũ

Résumé de l'intervention : Après les premiers maîtres de l’École des Beaux-Arts d’Indochine des années 1930-1940 (tels que Lê Văn Đệ, Lê Phổ, Mai Trung Thứ), Trần Trọng Vũ fait partie de la première génération d’artistes à quitter le Vietnam pour étudier l’art en France à la fin des années 1980, en pleine période du Đổi Mới (Renouveau). Son intervention explorera la manière dont ses oeuvres transposent les bouleversements historiques et les observations sociales à travers un langage satirique unique, qui déstabilise les concepts visuels traditionnels par le jeu des formats et des matériaux.

Biographie : Né et ayant grandi à Hanoï, Trần Trọng Vũ est diplômé de l’Université des Beaux-Arts du Vietnam, où il a enseigné de 1982 à 1989. Lauréat d’une bourse pour étudier à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1989, il vit et travaille depuis lors entre la France et le Vietnam. Son travail mêle histoire personnelle, mémoire familiale et traumatismes collectifs à travers des dispositifs plastiques qui interrogent le scepticisme de l'observateur.

Site web

Le récit sous le regard des jeunes artistes émergents

Intervenante : Hang Hang

Résumé de l'intervention : À travers une approche croisant l’art contemporain et la scénographie, Hằng Hằng abordera l’utilisation du geste archéologique sur les archives familiales, les micro-récits et les zones d’opacité culturelle. Il s’agira d’analyser comment la jeune génération d’artistes réinvestit la mémoire sensible, le sacré et le quotidien pour pallier l’impossibilité de la traduction textuelle de l’histoire.

Biographie : Née en 1995 au Vietnam et diplômée en France, Hằng Hằng est une artiste interdisciplinaire et scénographe travaillant entre Paris et Hanoï. Sa pratique explore la mémoire sensible et les matériaux situés à travers des récits hybrides mêlant performance, installation, son et image. Titulaire d’un Master en Scénographie de l’École des Arts Décoratifs – PSL, elle a remporté le prestigieux Dogma Prize en 2025. Son travail a été exposé à la Triennale de Setouchi (Japon), à la Documenta 15 (Kassel) avec Nhà Sàn Collective, ainsi qu’à POUSH et aux Laboratoires d’Aubervilliers. Elle est également la fondatrice de Phú Lãng Sa Collective, une communauté des jeunes artistes vietnamiens émergents basés en Europe.

Site web

Représenter le Vietnam depuis la diaspora : retour sur le cycle d’expositions Đoàn tụ

Intervenantes : Éléonore Hải Vân Tran, Camille Minh-Lan Gouin et Margot Huynh Mai Nguyen

Résumé de l'intervention : Cette communication croisée propose un retour critique sur la conception d’une série d’expositions collectives, réunissant plusieurs artistes de la diaspora vietnamienne : Đoàn tụ. Les eaux d’où l’on vient (Espace Saint-Rémi, Bordeaux, 26/02-22/03/2026), Đoàn tụ. D’un port à l’autre (PAC Le Lieu, Marseille, 27/08-13/09/2026) et Đoàn tụ - Mémoires vietnamiennes (Galerie Bao, Paris, 10/09-03/10/2026). Les trois curatrices analyseront la manière dont s’articulent, s’imbriquent ou se fracturent les récits mémoriels des différentes vagues migratoires (rapatriés d’Indochine, boat-people, migrants économiques récents), et comment l’art permet de réhabiter le Vietnam, qu’il soit fantasmé ou oublié.

Site web de l’exposition

Biographies

Éléonore Hải Vân Tran : Doctorante en histoire de l’art contemporain à l’Université Paris. Ses recherches portent sur l’usage de la photographie par les artistes de la diaspora vietnamienne comme matériau de reconstruction du passé. Elle collabore régulièrement avec des institutions en France et au Vietnam (INHA, Institut français de Hanoï, VCCA).

Doctorante en histoire de l’art contemporain à l’Université Paris. Ses recherches portent sur l’usage de la photographie par les artistes de la diaspora vietnamienne comme matériau de reconstruction du passé. Elle collabore régulièrement avec des institutions en France et au Vietnam (INHA, Institut français de Hanoï, VCCA). Camille Minh-Lan Gouin : Commissaire d’exposition, critique d’art et chercheuse indépendante. Influencée par les sciences sociales, elle explore les fictions sociétales et a été notamment commissaire associée au Frac Île-de-France. Elle est la cofondatrice de l'association Virages qui soutient les artistes émergents.

Commissaire d’exposition, critique d’art et chercheuse indépendante. Influencée par les sciences sociales, elle explore les fictions sociétales et a été notamment commissaire associée au Frac Île-de-France. Elle est la cofondatrice de l'association Virages qui soutient les artistes émergents. Margot Huynh Mai Nguyen : Travailleuse culturelle, commissaire d’exposition et critique d’art. Elle centre sa recherche sur la tradition orale, la poésie et les récits diasporiques. Elle collabore avec le podcast L’Esprit Critique sur Mediapart et a travaillé au sein du Musée d’Art Moderne de Paris.

Performance et installation : « Carried territory »

Artiste : Quỳnh Lâm

Description de l'intervention : Incarnant la récente vague d’artistes vietnamiens installés en France, Quỳnh Lâm propose une performance réactivée pour cette journée d’étude, s’inscrivant dans le prolongement de son projet initialement intitulé « The Price of Humanity », présenté à la A.I Gallery (Cromwell Place, London Gallery Weekend, 2022). En matérialisant le dialogue entre déplacement personnel et mémoire collective, cette performance offre un regard intime sur l’expérience diasporique de cette troisième génération, invitant à une réflexion sur l’identité, l’héritage transmis et les réalités socio-politiques des femmes immigrées.

Biographie : Quỳnh Lâm est une artiste contemporaine vietnamienne dont la pratique s’éploie à la croisée de la recherche archivistique, de la matière écologique, du paysage architectural et de la mémoire incarnée. À travers des installations in-situ, des performances, des vidéos et des projets fondés sur la recherche, son travail examine la manière dont la mémoire personnelle croise l’histoire collective et l’héritage spatial, émergeant fréquemment à partir de sites historiques.

Formée à la fois à l’art et à l’architecture, Quỳnh Lâm est diplômée en architecture d’intérieur de l’Université d’Architecture de Ho Chi Minh-Ville avant d’obtenir son Master (MFA) aux États-Unis en tant que boursière Fulbright.

Ses oeuvres ont été exposées et présentées lors de performances à l’échelle internationale en Asie du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis, à travers des expositions, des résidences et des plateformes institutionnelles.

Parmi ses expositions marquantes figurent notamment The Factory Contemporary Arts Centre (Ho Chi Minh-Ville), le Vincom Center for Contemporary Art (Hanoï), Art Formosa (Taïwan), Mana Contemporary (Chicago) en partenariat avec le CADAF, le Stamford Arts Centre (Singapour), le Museum of Contemporary Art de Nashville, Art Space Tetra (Fukuoka), Art Center Ongoing (Tokyo), le Museo Palazzo Costanzi (Trieste), la Fondazione Friuli (Udine), le Museo Civico di Casa Maccari (Gradisca), la Fondation Fiminco (Romainville x Paris), la Fondazione Merz (Turin) ou encore la Galeria Dínamo × ESAP (Porto). Ses performances ont été présentées dans divers lieux et événements, notamment lors du London Gallery Weekend (Cromwell Place), de la Berlin Art Week (ifa Gallery), du Taipei Arts Festival & ADAM Gathering (Taipei Performing Arts Center), d’Asia NOW - Paris Asian Art Fair (Musée de la Monnaie de Paris), de Made in Asia (DRAC Occitanie - Toulouse) et à CAC (Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras).

Site web

Workshop participative : Récit inventé, imaginé, réinterprété

Animatrice : Pham Bao Thy Nguyen, Université de Lorraine, Crem

Description : Ce workshop invite le public à créer des oeuvres plastiques, textuelles ou sonores, ou à s’engager dans des improvisations musicales et théâtrales, individuellement ou en groupe. À partir d’objets culturels collectés par l’animatrice lors de son séjour au Vietnam, les participants sont amenés à imaginer et à mettre en récit l’histoire de ces artefacts. À travers cette expérience, le public est invité à découvrir la culture vietnamienne et à exprimer, par le biais de la création artistique, ses propres réflexions en écho aux problématiques et aux échanges soulevés par les intervenants durant la matinée.