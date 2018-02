Le rayonnement des arts au Moyen Âge

Annonce

Paris, 19-21 mars 2019

Argumentaire

Le manuscrit Paris, BnF, latin 1139 est un manuscrit composite, aux origines mal connues, conservé dans les collections de l’abbaye de Saint-Martial de Limoges dès le milieu du xiiie siècle. Issu de l’une des plus prestigieuses bibliothèques médiévales, il est l’un des premiers témoins d’une nouvelle manière de chanter la louange divine. Ces créations ne rompent pas avec les traditions antérieures mais prolongent des pratiques existantes.

La partie la plus importante et la plus ancienne (fin xie-début xiie siècle) comprend de nombreux chants festifs : tropes, chansons versifiées (versus et Benedicamus domino appelés nova cantica), épîtres farcies et jeux liturgiques (f. 32r-117r). S’y ajoutent aussi des offices votifs de la Vierge, notés au xiiie siècle (f. 119r-148r), un prosaire complet de la fin du xiie siècle (f. 149r-228v) et des extraits de deux autres prosaires du xiiie siècle (f. 2r-20v). Tout au long du manuscrit figurent également des indications relatives à la liturgie et la vie de l’abbaye (inventaire des ornements de l’autel, liste des livres de la bibliothèque, etc.).

Ce recueil factice permet ainsi d’appréhender deux siècles de répertoires chantés et de pratiques liturgiques touchant aux évolutions des célébrations et de leurs marges. Cette anthologie hétéroclite est révélatrice de l’élan créateur et des échanges culturels qui gravitent autour de Saint-Martial dans le contexte plus large de la France méridionale et de contrées plus lointaines.

Ce manuscrit est un livre exceptionnel qui a très tôt suscité l’intérêt des chercheurs :

Il est l’un des plus anciens témoins des polyphonies aquitaines.

Il s’agit de la plus ancienne grande collection de chants festifs de nouvelle facture.

Il comprend plusieurs jeux liturgiques, notamment le Sponsus dont il est l'unique témoin.

Il s’inscrit à la croisée des répertoires latins et vernaculaires.

Le notateur de la partie la plus ancienne a fait usage d’une note en forme de losange afin d’indiquer le demi-ton. Cette particularité notationnelle a été rapidement abandonnée dans le sud de la France mais très largement adoptée dans l’ouest de la péninsule Ibérique, tout particulièrement au Portugal.

L’inventaire de la partie la plus ancienne a été dressé par Hans Spanke (1931) et Judith M. Marshall lui a entièrement consacré sa thèse (1961), essentiellement analytique. Jacques Chailley (1952), Sarah Fuller (1969) et Leo Treitler (1978) ont également intégré ce manuscrit à leurs études du répertoire aquitain. Il apparaît que de nombreux chants de latin 1139 comportent des concordances avec des sources du sud de la France mais aussi avec les offices festifs de la Circoncision de Beauvais, Sens et du Puy (Wulf Arlt, 1970, 2000) ainsi qu’avec d’autres répertoires plus éloignés géographiquement.

Ce colloque s’adresse aux chercheurs issus de différentes disciplines (histoire, histoire de l’art, histoire de la littérature, musicologie, philologie, paléographie, etc.) afin d’appréhender ce manuscrit complexe dans toutes ses dimensions. Cette rencontre sera l’occasion de combler les pans laissés vierges par l’historiographie, notamment quant aux parties les plus récentes du manuscrit. Il s’agira à la fois de s’attacher au manuscrit lui-même mais surtout de l’inscrire dans une production plus large, à commencer par celle de l’abbaye Saint-Martial de Limoges et dans des réseaux de création et de diffusion dépassant le territoire du Limousin. L’originalité de ce colloque réside ainsi dans la mise en évidence des circulations des pratiques artistiques et intellectuelles. Dans cette perspective, le manuscrit latin 1139 servira de point de départ à une étude renouvelée de la création au sein du Midi et son rayonnement dans l’espace et le temps mais il n’en sera pas l’unique objet.

Axes thématiques

Les communications pourront porter sur les thématiques suivantes (liste non limitative) :

Transferts : comparaison de Paris, BnF, latin 1139 avec d’autres sources

questions paléographiques musicales et textuelles ; utilisation des spécificités de la notation neumatique du manuscrit dans d’autres traditions (péninsule Ibérique notamment) ;

caractéristiques stylistiques musicales et littéraires de son répertoire ;

approches codicologiques, présentation, mise en page et décoration du manuscrit en lien avec un corpus plus large.

Diffusion : Saint-Martial de Limoges comme foyer musical et artistique

la position de Saint-Martial par rapport à la diffusion des répertoires ou des pratiques artistiques du Limousin vers d’autres régions ;

l’abbaye comme centre de création et/ou de réception d’un répertoire exogène ;

la circulation des manuscrits à la bibliothèque de Saint-Martial ;

la liturgie et la vie communautaire de l’abbaye à travers les répertoires et les ajouts non musicaux dans latin 1139.

Circulation : devenir et réception des répertoires notés dans Paris, BnF, latin 1139

mise en perspective des réseaux de diffusion des répertoires notés dans latin 1139 : manuscrits normano-siciliens, offices de la Circoncision, manuscrits germaniques dont les Carmina Burana, Cantatoria de Prague du xiv e siècle, etc. ;

siècle, etc. ; relations entre les répertoires de latin 1139 et les sources parisiennes des xii e et xiii e siècles (nova cantica, proses) ;

et xiii siècles (nova cantica, proses) ; prise en compte de la dimension matérielle complexe du manuscrit comme témoignage des usages des livres et des répertoires : transformations, recompositions en fonction de nouveaux besoins ;

échanges et interférences entre les répertoires latins (versus, tropes, épîtres, etc.) et vernaculaires.

Les communications feront l’objet d’une publication après examen des articles.

Comité scientifique

Maria Alessandra Bilotta (IEM-FCSH/NOVA, Lisbonne)

Océane Boudeau (CESEM-FCSH/NOVA, Lisbonne ; EPHE/SAPRAT, Paris)

François Bougard (CNRS, IRHT, Paris)

Pascale Bourgain (Centre Mabillon/École nationale des Chartes, Paris)

Christelle Cazaux-Kowalski (FHNW / Musik Akademie Basel, Schola Cantorum Basiliensis)

Christelle Chaillou (CNRS, CESCM, Poitiers)

Marie-Noël Colette (EPHE/SAPRAT, Paris)

Gilbert Dahan (EPHE/LEM, Paris)

Charlotte Denoël (Centre Mabillon/École nationale des Chartes, Paris)

Manuel Pedro Ferreira (CESEM-FCSH/NOVA, Lisbonne)

Andreas Haug (Universität Würzburg)

Katarina Livljanić (Université Paris-Sorbonne, IReMus)

Guy Lobrichon (CIHAM UMR 5648 - Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse)

Christian Meyer (CNRS, CESR, Tours)

Susan Rankin (University of Cambridge)

Anne-Zoé Rillon-Marne (UCO, Angers ; CESCM, Poitiers)

Comité d’organisation

Océane Boudeau (CESEM-FCSH/NOVA, Lisbonne ; EPHE / SAPRAT, Paris)

Anne-Zoé Rillon-Marne (UCO, Angers ; CESCM, Poitiers)

Le colloque aura lieu les 19-21 mars 2019 à la Bibliothèque nationale de France (58, rue de Richelieu, 75002 Paris), à l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (40, avenue d’Iéna, 75116 Paris) et à la Fondation Calouste Gulbenkian - Délégation en France (39, bd de La Tour-Maubourg, 75007 Paris).

Calendrier

date limite pour l’envoi des propositions de communication (titre et résumé : 300 mots environ) à l’adresse info@colloque1139.fr : 31 mai 2018

réponse du comité scientifique : 30 juin 2018

colloque : 19-21 mars 2019

date de remise des articles pour publication : 30 septembre 2019

Les déjeuners seront pris en charge. Le remboursement des frais d’hébergement et de déplacement sera discuté au cas par cas en fonction des budgets obtenus.