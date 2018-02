Annonce

Présentation

La XVIe Journée d'archivistique d'Angers est organisée par les étudiants du Master 2 Archives de l'université d'Angers. Elle propose à toute personne intéressée par le domaine des archives d'échanger et de participer à des réflexions innovantes autour du thème « Archives et déontologie : mode ou nécessité ? ».

Journée d'étude encadrée par les enseignants de la formation Archives de l'université d'Angers, mais à la réalisation 100% estudiantine, la Journée d'archivistique d'Angers est chaque année un moment original, propice aux échanges fructueux et aux réflexions innovantes. Sur une problématique actuelle du milieu des archives, la XVIe Journée d'archivistique d'Angers entend développer un discours susceptible d'intéresser les professionnels d'horizons variés, les chercheurs, les étudiants et même plus largement le public amateur d'archives.

Misant sur un thème d'actualité de plus en plus débattu au sein de la fonction publique et connu du grand public avec les fameux "lanceurs d'arlerte", la XVIe Journée d'archivistique d'Angers souhaite donner un coup de projecteur sur les actuels enjeux de déontologie dans les métiers des archives. Faisant écho à la journée de 2003, dont le thème portait sur la déontologie et l'accès aux archives, cette journée d'étude permettra d'explorer les débats que cette notion suscite dans les métiers de la culture et particulièrement dans ceux des archives.

Programme

Vendredi 16 février 2018 8h30 à 17h30 :

Université d'Angers-Maison de la recherche Germaine-Tillion (MRGT) 5 bis, boulevard Lavoisier

8 h 30 : Accueil du public

9 h 00 : Ouverture

Cyril Fleurant, doyen de l’UFR des lettres, langues, et sciences humaines à l’université d’Angers, et Gwendoline Guihard, vice-présidente de l’Aedaa

9 h 20 : Introduction

Damien Hamard, responsable de l'accès aux documents administratifs (Prada) à l’université d’Angers

I - La déontologie au prisme juridique : Émergence et incidences

Présidence de séance : Cristiana Pavie, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Angers

9 h 40 : Droit et déontologie : une frontière invisible ?

Jean-François Kerléo, maître de conférences de droit public à l'université Jean-Moulin de Lyon 3

10 h 00 : La déontologie : d’une obligation générale du fonctionnaire à un code éthique pour certaines professions

Martine Long, maîtresse de conférences en droit public à l’université d’Angers

10 h 20 : Discussion libre

Pause de 15 minutes

II - La déontologie, quels problÈmes chez les archivistes aujourd'hui ?

Présidence de séance : Éric Pierre, maître de conférences en histoire contemporaine et directeur du domaine universitaire du Choletais

10 h 50 : L'archiviste entre droit, déontologie et éthique : l'exemple de la diffusion des archives

Bruno Ricard, sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives au Service interministériel des Archives de France (Siaf)

11 h 10 : L’archiviste entre respect du secret professionnel et conscience citoyenne

Laurent Ducol, directeur du GIE Saint-Gobain Archives

11 h 30 : Pourquoi la déontologie est-elle absente du discours des archivistes ? Retour sur trois enquêtes ethnologiques en archives publiques

Anne Both, docteur en anthropologie sociale et culturelle à l'université de Bordeaux 2

11 h 50 : Discussion libre

12 h 05 : Remise du prix Valérie-Poinsotte

Pause déjeuner (de 12 h 35 à 14 h 15)

III - Une ouverture sur le monde : la dÉontologie À travers différents pays

Présidence de séance : Florence Alibert, maîtresse de conférences en humanités numériques à l'université d'Angers

14 h 15 : La déontologie dans les revues d’archivistiques: une approche internationale

Étudiants du master 2 Archives de l’université d’Angers

14 h 35 : Codes de déontologies : évolutions dans la position du Conseil International des Archives

David A. Leitch, secrétaire général du Conseil International des Archives (ICA)

14 h 55 : Déontologie et coopération: le rôle du Bouclier Bleu (Titre provisoire)

Christophe Jacobs, ancien président du Comité français du Bouclier Bleu de 2009 à 2015

15 h 15 : Pourquoi un code de déontologie des archivistes en Suisse ?

Gilbert Coutaz, directeur des archives cantonales vaudoises

15 h 35 : Discussion libre

Pause de 15 minutes

IV - Quelle place pour la dÉontologie dans les autres professions patrimoniales ?

Présidence de séance : Véronique Sarrazin, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université d'Angers

16 h 05 : Le code de déontologie des musées, de la déontologie à l'éthique pour répondre à la diversité des cultures

Michel Van PraËt, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle de Paris

16 h 25 : Bibliothécaires, déontologie et éthique : pourquoi ?

Martine Itier-Cœur, membre du comité d’éthique et de déontologie de l’Association des Bibliothécaires de France (ABF)

16 h 45 : Déontologie en archéologie, du terrain aux archives de fouille

Alain Ferdière, maître de conférences honoraire en archéologie à l'université de Tours

17 h 05 : Discussion libre

17 h 20 : Conclusion

Xavier Laubie, conservateur du patrimoine, directeur du Service historique de la Défense de Brest

17 h 35 : Fin de la journée d’étude

Contact

La participation à cette journée d'étude se fait sur inscription libre et gratuite.

La participation à cette journée d'étude se fait sur inscription libre et gratuite. Pour cela n'hésitez pas à nous contacter :