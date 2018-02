Annonce

Au fil du temps, le modèle muséal révolutionnaire a dû être réinventé en fonction des transformations du musée et de l’adoption du statut d’établissement public administratif accordé au cours des dernières décennies à certaines institutions culturelles (Centre d’art et de culture Georges Pompidou en 1977, musée du Louvre en 1992, Château de Versailles en 1995, le musée du Quai Branly en 2005 etc.). Ce statut d’EPA lui confère une autonomie administrative et financière par rapport au Ministère de la Culture. Si son identité repose toujours sur une mission de service public qui, historiquement, demeure l’essence même du projet institutionnel de « musée », de manière progressive, les charges de l’EPA ont été orientées sur des enjeux de performance, dans une logique de plus en plus gestionnaire. Toutefois, les impératifs de fonctionnement de l’institution muséale qui reposent en grande partie sur une logique statutaire, notamment concernant les ressources humaines, ont dû évoluer vers une logique de compétence « métiers ». Dorénavant, le musée est soumis à des objectifs mesurables et quantifiables. Ses mentalités évoluent encore et toujours, son vocabulaire aussi. Désormais, on évoque avec aisance l’image du musée, le leadership dont il sait faire preuve, mais aussi les nouvelles normes déontologiques qui s’en dégagent. Ainsi, ce lexique empreint d’une forme d’autorité se révèle comme un objet d’étude à part entière. Face à des stratégies de gouvernance de plus en plus visibles et assumées, comment les dirigeants du musée se positionnent-ils eux-mêmes dans l’exercice de leurs missions ? La création en 2012 du Louvre Lens a relancé le débat autour du statut d’un tel établissement (établissement public de coopération culturelle), unique en son genre, et relevant de la tutelle de plusieurs autorités. Quelle place l’action publique occupe-t-elle réellement au musée en tant que soft power décisif dans la réinvention perpétuelle de ses statuts ?

9h45 Thomas Hélie, Maître de conférences en sciences politiques, Université de Reims, Prodiges et vertiges de l’autonomie. Enjeux et usages du statut d’établissement public dans le champ muséal

10h15 Gilles Butaud Ancien administrateur général adjoint au Musée du Louvre, Responsable des ressources humaines, 1989-1996, La gouvernance du Louvre : de la dépendance à l’autonomie jusqu’aux années 90

14h Anne-Solène Rolland, Directrice de la recherche et des collections, Musée du Louvre, Gouvernance vs projet scientifique : archéologues et aquariologistes au prisme des modèles standard de la gouvernance muséale

14h30 Jérôme Bastianelli, Directeur général délégué, Musée du quai Branly, Spécificités de la gouvernance d'un établissement public administratif récemment créé

15h15 François Mairesse, Muséologue et économiste de la culture, Pr des universités, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Président du Comité international pour la Muséologie. Brève histoire de l'économie et de l'administration muséale

16h30 Yves Bergeron, Muséologue, Pr des universités, Histoire de l’art, Titulaire de la Chaire de recherche de l’UQAM sur la gouvernance des musées et le droit de la culture, Les enjeux de la gouvernance pour le musée du XXIe siècle en Amérique du Nord

