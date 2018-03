The great decors of the Church and State (1801-1905)

Summary

Cette huitième édition des Symposiums d'Histoire de l'Art de la Mairie du 11 proposera au public une présentation des moments clés et des chantiers notables du grand décor sacré et profane du XIXe siècle parisien, de la restauration des cultes par la Concordat de 1801 à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. La journée sera l'occasion de revenir sur les décors parisiens réalisés par des artistes célèbres, tels Eugène Delacroix ou Pierre Puvis de Chavannes. Mais il s'agira aussi de remettre à l'honneur des architectes, peintres, sculpteurs et décorateurs extrêmement renommés de leur vivant et parfois aujourd'hui injustement méconnus, tels Olivier Merson, Hippolyte Flandrin ou Charles Girault.