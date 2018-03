Annonce

Présentation

Les journées archéologiques de la région Centre-Val de Loire se tiendront les vendredi 23 et samedi 24 mars 2018, de 9 h 00 à 18 h 00, au Prieuré Saint-Cosme à La Riche (Indre-et-Loire).

Ces journées à vocation scientifique, ont lieu annuellement depuis 1972 et se tiennent dans une ville différente chaque année, en fonction de l’actualité, pour couvrir l’ensemble des départements de la région.

Ces journées sont organisées par la Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire (Service régional de l’archéologie), en collaboration avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), l’Université François Rabelais de Tours, et l'UMR CITERES - Laboratoire Archéologie et Territoires et le service archéologique du Département d’Indre-et-Loire.

Ouvertes à tous, elles rassemblent les archéologues professionnels et amateurs intervenants sur la région et un large public. Elles sont l'occasion de présenter les acquis récents de la recherche archéologique programmée et préventive dans la région.

Elles permettent des échanges entre les archéologues des collectivités territoriales, du CNRS, des universités, de l'Inrap et des autres opérateurs, du ministère de la culture et les associations archéologiques, qui ont toujours joué un rôle important aux côtés des professionnels.

Programme

Vendredi 23 mars

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture des journées par Mme Céline Ballesteros , vice-présidente du Conseil départemental chargée de la politique culturelle

, vice-présidente du Conseil départemental chargée de la politique culturelle 9h45 Introduction. S Révillion, C. Verjux (SRA)

(SRA) 10h00 Prieuré Saint-Cosme à La Riche (de l’Antiquité au 18e siècle). B. Dufaÿ (CD37)

(CD37) 10h15 Le site de Marmoutier (Tours) : bilan des recherches 2015-2017. E. Lorans (umr 7324 citeres-lat), T. Creissen (Éveha, umr 7324 citeres-lat)

(umr 7324 citeres-lat), (Éveha, umr 7324 citeres-lat) 10h30 Bilan des fouilles programmées sur la Butte de César (Amboise, oppidum gaulois) J.-M. Laruaz (CD37)

(CD37) 10h45 Témoins d'activités de métallurgie du fer et du bronze, rue du Petit Bonheur, à Amboise (37). B. Jagou, A. Couderc, F. Couvin, D. Lusson (Inrap) et J.-M. Laruaz (CD37)

11h00 Discussion - Pause

11h15 Recherches sur le site de Germigny-des-Prés (Loiret). L. Van Wersch (Université catholique de Louvain)

(Université catholique de Louvain) 11h30 Le PCR Épaves et naufrages - bilan et nouvelles perspectives. V. Serna (MC, lamop umr 3589 )

(MC, lamop umr 3589 ) 11h45 Une zone de production de fer des VIe-Ve s. av. J.-C. utilisant des fours à usages multiples à Meunet-Planches (Indre). N. Dieudonné-Glad (Univ. de Poitiers, herma)

(Univ. de Poitiers, herma) 12h00-14h00 Déjeuner

14h00 Mise en place d'un PCR pour l'étude des peintures murales romaines de Chartres-Autricum. Bilan de l'année 2017 et objectifs pour la période 2018-2020. R. Huchin (ville de Chartres, umr 8546 aoroc)

14h15 Actualité de la recherche des fouilles programmées dans le quartier de Saint-Martin-au-Val à Chartres. B. Bazin, É. Portat (Direction de l'archéologie, ville de Chartres)

14h30 Chartres, Brossolette M. Lefils (Archeodunum)

(Archeodunum) 14h45 Chartres, place Drouaise M. Lefils (Archeodunum)

(Archeodunum) 15h00 L'occupation gallo-romaine des "Nonains" à Auneau (Eure-et-Loir).A. Hersant (Acheodunum)

15h15 Discussion - Pause

15h45 L'opération de fouilles préventives menée en 2016 à l'abbaye de Noirlac (bâtiment logistique et réseaux afférents), I. Pignot, M. Vantomme (Éveha)

(Éveha) 16h00 Bruère-Allichamps (Cher) abbaye de Noirlac, jardin Gilles Clément, diagnostic 2017. P. Poulle (Inrap)

16h15 Inventaire des charpentes médiévales de la région Centre-Val de Loire réalisé dans le cadre du programme CharpCentre. F. Epaud (umr 7324 citeres-lat)

(umr 7324 citeres-lat) 16h00-17h00 Discussion – Conclusion

Samedi 24 mars

9h00 Accueil des participants

9h30 Une carrière de silex et des ateliers de taille néolithique en vallée du Loir à Lisle «_les Sablons_» (Loir-et-Cher). H. Lethrosne, O. Dupart, C. Recq.

9h45 Les occupations néolithiques à Noyers-sur-Cher «_le Busa_»(Loir-et-Cher), premiers résultats. H. Lethrosne, R. Picavet et C. Recq.

10h00 Fours et structures de combustion néolithiques en région Centre. Bilan des découvertes, éléments synthétiques et perspectives. Frédéric Dupont (ville de Chartres)

(ville de Chartres) 10h15 Montierchaume (Indre) La Malterie : bilan de la première fouille médiévale de 2014. M. Munos, G Ro y (Inrap)

y (Inrap) 10h30 Habitat et fortifications sur l’oppidum de Chateaumeillant (Cher). S. Krausz (Univ. de Bordeaux Montaigne-Ausonius, umr 5607)

10h45 Discussion - Pause

11h15 Les fouilles des pentes Séraucourt, à Bourges. M. Fondrillon (Bourges Plus, umr 7324 citeres-lat)

(Bourges Plus, umr 7324 citeres-lat) 11h30 Bourges (Cher) 12 rue Béthune-Charost. A. Nadeau

11h45 Argentomagus (Indre) Les Mersans, le bâtiment de commerce 2 dans son contexte viaire. A. Levasseur

12h00-14h00 Déjeuner

14h00 Orléans (Loiret) fouille du Lycée Saint-Euverte : évolution d’un quartier commerçant cossu du Haut-Empire vers une nécropole tardo-antique et un cimetière du haut Moyen Âge. J. Courtois (samo)

14h15 Étude de la céramique du site «_ ZAC Portes du Loiret_» à Saran (45). C. Lejault (CD45)

(CD45) 14h30 La Chaussée Saint-Victor Parc des châteaux. G. Poitevin et F. Cherdo (Inrap)

et (Inrap) 14h45 PCR Orléans (Loiret) Cathédrale Sainte-Croix . P. Martin (ea 7421 luhcie / umr 7302 cescm)

15h00 Discussion - Pause

15h30 Lieux de production et processus de fabrication des sarcophages de pierre au cours du haut Moyen Âge en région Centre-Val de Loire. D. Morleghem (umr 7324 citeres-lat)

(umr 7324 citeres-lat) 15h45 Les remparts de la citadelle de Loches (Indre-et-Loire). P. Papin, S. Riou (CD37)

(CD37) 16h00 Recherches sur l'architecture à poteaux inclinés sur le territoire turon, à la fin de l'âge du Fer/début gallo-romain. G. Robert (Inrap, umr 7324 citeres-lat)

16h15-17h00 Discussion - Conclusion