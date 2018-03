Résumé

Le programme de recherche Passages et frontières en Aquitaine (XIXe-XXIe siècle) vise non pas à proposer une histoire au long cours de l’immigration en Aquitaine, mais à centrer la réflexion sur des aspects jusqu’à ce jour relativement peu explorés, plus particulièrement les lieux de transit et les expériences migratoires. Ce colloque, dont il est l'un des aboutissements, s'inscrit dans le cadre d’une collaboration originale entre chercheurs universitaires français et espagnols, le musée d'Aquitaine et le Réseau aquitain pour l’histoire et la mémoire de l’immigration (Rahmi).