Du lundi 12 au jeudi 15 mars 2018 se tiendra la VIIIe semaine internationale de sociologie sur « l'Allemagne dans l'Europe ». Sept conférences de sociologues, de germanistes, d'une historienne, d'un anthropologue et d'une politiste éclaireront la position aujourd'hui centrale de l'Allemagne dans une Europe en mutation. Suivies de débats et de moments d'échanges conviviaux, ces interventions pluridisciplinaires et comparatistes invitent à mettre en perspective une Allemagne au coeur de multiples enjeux contemporains, politiques, économiques et sociaux de l'Europe. Cette manifestation est organisée par l'UFR de l'Université de Nantes et le Centre Nantais de Sociologie (UMR 6025), avec le soutien du Conseil Universitaire des Relations Internationales (CURI).

Lundi 12 mars

12 h 30. Ouverture par Carole Hirtzmann Schmitz, Annie Collovald, Corinne Delmas . Amphi F 001

. Amphi F 001 13 h - 15 h. Jérémie Gauthier, Police et minorités en France et en Allemagne. Amphi F 001

Mardi 13 mars

13 h - 15 h. Etienne Dubslaff , L'Allemagne dans l'Union européenne: Angela Merkel et les dernières élections allemandes. Amphi F 001

, L'Allemagne dans l'Union européenne: Angela Merkel et les dernières élections allemandes. Amphi F 001 15 h - 17 h. Bénédicte Terrisse, Ouvrier-écrivain, transfuge de classe, écrivain à second métier? Mises en fiction d'une trajectoire d'écrivain en RDA dans l'oeuvre de Wolfgang Hilbig (1941-2007). Salle F 003

Mercredi 14 mars

10 h - 12 h. Gerd Spittler , Plaidoyer pour une anthropologie du travail renouant avec une tradition allemande (Karl Marx, Karl Bücher, Max Weber) et ouverte à l'ethnographie comparative. Amphi F 001

, Plaidoyer pour une anthropologie du travail renouant avec une tradition allemande (Karl Marx, Karl Bücher, Max Weber) et ouverte à l'ethnographie comparative. Amphi F 001 13 h - 15 h. Gwenaëlle Perrier, Politiques de l'emploi et modèle allemand du travail au prisme du genre. Amphi F 001

Jeudi 15 mars