Horizons courtisans. Le retour d'exil

Announcement

Présentation

Bussy-Rabutin, dont on fête le 400e anniversaire de la naissance, a été embastillé en 1665 et exilé l'année suivante pour avoir écrit l'Histoire amoureuse des Gaules, mais il est parvenu à revenir à la cour en 1682. Comment les exilés obtenaient-ils leur retour auprès de Louis XIV, quelles compétences mettaient-ils en avant, et dans quelles conditions étaient-ils accueillis à Versailles par le roi, ses ministres et ses courtisans ? Tels sont les Horizons courtisans que se propose d'explorer cette journée d'étude internationale organisée à l'auditorium du château de Versailles le samedi 24 mars 2018 par la Société des amis de Bussy-Rabutin, le Centre de recherche du château de Versailles et l'Université Bordeaux Montaigne (EA 4593 CLARE/CEREC).

Programme

Matin

9h15 Accueil

9h30 Introduction par Myriam Tsimbidy et Christophe Blanquie, université Bordeaux Montaigne (EA 4593 CLARE/CEREC) et Société des amis de Bussy-Rabutin

Présidence de séance : Mathieu Da Vinha, Centre de recherche du château de Versailles

9h50 Comment Louis XIV utilise-t-il l’exil dans sa politique de cour ?, Julian Swann , Birkbeck – université de Londres

, Birkbeck – université de Londres 10h20 La princesse des Ursins : retour d’exil et changement d’identité (1676-1686), Anne-Madeleine Goulet, Centre national de la recherche scientifique

10h50 Discussion

11h10 Pause

11h30 Un retour d’exil entre tradition et rupture au cœur du Grand Siècle : le cas de Gaspard de Chavagnac dans ses Mémoires, Fadi El Hage , université Paris-Est Créteil Val de Marne

, université Paris-Est Créteil Val de Marne 12h00 Se faire espion pour rentrer en grâce : les deux exils du marquis de Saissac en Angleterre , Emmanuel Lemmée, Sorbonne universités

Après-midi

Présidence de séance : Alain Viala, université d’Oxford

14h30 Bussy-Rabutin, été 1673 : une grâce inattendue, Daniel-Henri Vincen t, Société des amis de Bussy-Rabutin

t, Société des amis de Bussy-Rabutin 15h00 Paris-Quimper et retour : le jeu des retours d’exil dans les Lettres de Mme de Sévigné, Nicolas Garroté, université Paul-Valéry – Montpellier 3

15h30 Discussion

15h50 Pause

16h10 Mlle de La Force : le retour d’exil comme une stratégie littéraire, Maria Neklyundova , École de sciences humaines, Académie russe de l’économie nationale et du service public (Moscou)

, École de sciences humaines, Académie russe de l’économie nationale et du service public (Moscou) 16h40 Le curieux cas Lauzun, Claire Quaglia , université Paris Diderot – Paris 7

, université Paris Diderot – Paris 7 17h10 Écrire en exil : les Œuvres mêlées de Saint-Évremond, Marine Roussillon, université d’Artois

17h40 Discussion