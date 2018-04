Announcement

Programme

Colloque « Iran : entre héritages pluriséculaires et réalités contemporaines »

MMSH Aix-en-Provence, 27-28 mars 2018

Mardi 27 mars 2018

9h15 : Sylvie Daviet (professeur, vice-présidente d’AMU en charge des relations internationales) et Sophie Bouffier (professeur, directrice de la MMSH/USR 3125)

9h : accueil des participants

En présence de Jamal Kamyab, attaché culturel d’Iran à Paris.

Introduction

9h30 : Caroline Renard, MCF AMU/LESA

1ère session : l’Iran en images Discutant :, PR émérite AMU/LESA

Le cinéma de Rakhshan Bani-Etemad

10h : Hoda Hamedi, scénographe, doctorante en cinéma et anthropologie AMU/LESA

« Trente-trois graines » (extrait de film). Spand, une plante sacrée, depuis l’origine jusqu’à aujourd’hui

Ce film est extrait d’un documentaire qui montre l’origine et la naissance mythologique de la plante Spand dans la pensée zoroastrienne jusqu’à son expansion dans la croyance populaire et l’artisanat de l’Iran d’aujourd’hui.

10h30 : Discussion

10h50 : Pause café 2ème session : L’Iran contemporain : dynamiques et « paradoxes » Discutant : Fariba Adelkhah, DR Sciences Po Paris/CERI

11h05 : Denis Hermann (CR CNRS/Mondes iranien et indien)

L’opposition des oulémas à l’idée constitutionnelle (1906-1911) chez Shaykh Marandî

11h35 : Christian Bromberger (PR émérite AMU/IDEMEC)

Héritage pluriséculaire et réalités contemporaines dans les sports, les rituels et les rêves

12h05 : Discussion

14h : Fariba Adelkhah, DR Sciences Po Paris/CERI, Shahideh Noorolahian-Mohajer (doctorante ENS)

12h30 : Déjeuner Après-midi 3ème session : Pratiques de l’Iran contemporain Discutant :, PR émérite AMU/IREMAM

Deuil et gloire de l’imam Hossein. Le pèlerinage sur les lieux saints de l’Irak en images

14h30 : Homa Lessan Pezechki (PR AMU/IREMAM), Nicolas Tournadre (PR AMU/LaCiTO)

La "fragilité" apparente du système évidentiel des langues tadjique et persane :menace d'effondrement de tout un paradigme ou stabilité d'un système asymétrique?

15h : Discussion

15h30 : Pause café

Concert de musique traditionnelle iranienne

20h : Dîner offert pour les intervenants

Mercredi 28 mars 2018

9h30 : Gérard Dédéyan, PR émérite Univ. Montpellier III, CEMM et UMR Orient et Méditerranée

Matin 1ère session : L’Iran et les autres 1 >Discutant :, MCF AMU/LA3M

Aspects du christianisme dans l’État sassanide de Khousrô Ier Anôcharvân (531-579) à Khousrô II Parvîz (590/91-628)

10h : Camille Rhoné-Quer, MCF AMU/IREMAM

Les Ghaznévides et le califat abbasside au Xe-XIe siècle : soumission ou rapports de force ?

10h30 : Discussion

11h05 : Yves Porter, PR AMU/LA3M

10h50 : Pause café 2ème session : L’Iran et les autres 2 Discutant :, MCF AMU/LA3M

Distorsions culturelles dans l’étude de l’art iranien.

11h35 : Rustam Shukurov, PR Université d’État de Moscou

The Land of Rum in Persian Epics, 11th-12th centuries

12h05 : Discussion

14h : Jean-Jacques Thibon, PR INALCO/CERMOM, Paris

12h30 : Déjeuner Après-midi 3ème session : Nichapour et le soufisme Discutant :, PR émérite AMU/IREMAM

Nīšābūr autour du 10e siècle et son rôle dans le développement du soufisme

14h30 : Denis Gril, PR émérite AMU/IREMAM

Le soufisme à Nîshâpûr : Abû Sa‘d ‘Abd al-Malik al-Khargûshî et son Tahdîb al-asrâr

15h : Discussion

15h45 : Michel Balivet, PR émérite AMU/IREMAM, Homa Lessan Pezechki, PR AMU/IREMAM

16h15 : Ernestine Carreira, MCF AMU/IMAF

15h30 : Pause café 4ème session : Circulations et échanges à l’époque moderne >Discutant :, MCF AMU/LA3MUne confrérie hétérodoxe iranienne et son expansion en Anatolie et dans les Balkans au XVe siècleLes relations entre l’Inde Portugaise et le golfe persique aux XVIIe et XVIIIe siècles16h45 : Discussion17h15 : Conclusion