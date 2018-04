Announcement

8-9-10 mai 2018

Organisation

Organisé par le Forum HCTN (Humanités, Cultures et Transition Numérique), sous l'égide de l'Association Savoirs, image et communication culturelle et en partenariat avec: l'École doctorale Lettres, Arts et Humanités ( ED 08 FLSHS 01, Univ. de Sfax), le LR Approches du Discours (LAD-LR13ES15), la Délégation des affaires culturelles de Sfax, l'UR Phénoménologie Interdisciplinarité(UR16ES14), la Maison du Maghreb des Sciences de l'Homme (Université de Sfax), le LR MICA (Université de Bordeaux-Montaigne), ISAMG (Université de Gafsa).

Présentation générale

Notre société actuelle génère de nouveaux référentiels au progrès humain qui sont de nature culturelle, éthique et esthétique moins basés sur les avoirs matériels et davantage tournés vers les interactions humaines qui ne cessent de se modifier et de s’intensifier. Ces perpétuelles mutations interpellent les Sciences Humaines et Sociales (SHS) de façon récursive. La question des usages du numérique et l’évolution des pratiques, l’analyse des modes de communication et des échanges culturels, le rôle du Web participatif et des jeux électroniques dans la transformation du lien social font émerger de nouveaux paradigmes et entrainent de nouvelles problématiques de la recherche. À partir de ce constat, le forum "Humanités, cultures et transition numérique" lance sa première session thématique intitulée : Humanités et cultures à l'épreuve du tournant numérique.

Cette session vise à questionner, lors de ces journées transversales, les différentes pistes qui expliquent le positionnement des SHS par rapport aux cultures, aux humanités et à la transition numérique en considérant que leur rôle est à la fois de comprendre et d’entreprendre (approche théorique et pratique), d’observer (approche descriptive), mais aussi de créer (approche pragmatique) avec les instruments de la connaissance. Malgré l’instabilité que l’on constate derrière les usages et les dénominations, les humanités numériques produisent des mutations dans les manières de faire de la recherche, dans les façons d’enseigner, mais aussi dans les formes organisationnelles des milieux de savoir.

La première session du Forum "Humanités, cultures et transition numérique" se déroulera le 8-9 et 10 mai 2018. L’ensemble des activités scientifiques et culturelles est ouvert pour les étudiants, les doctorants et les chercheurs.

Le Forum présentera une synthèse remaniée de l’ensemble des interventions et interactions présentées lors de ces journées. Cet opus a pour but d’aider, étudiants, doctorants et jeunes chercheurs, à comprendre et à identifier, plus largement, les articulations des cultures numériques avec la société, l’enseignement, la culture et la recherche. L’objectif étant de se prémunir de l’obsolescence rapide qui guette les réflexions dans ce domaine.

Axes et activités proposés

Cybercafé culturel: "Philosophie, littérature, art et Internet".

Atelier/01: "Les encyclopédies numériques interactives : risques et mesures de prévention".

Atelier/02: "Big data, contrôle social et protection des libertés".

Atelier / 03: "Les écritures et les méthodes numériques en lettres et sciences humaines".

Délais importants

Envois des résumés

Le programme prendra appui sur des communications plénières et des discussions portant sur des thématiques qui seront réparties comme suit :

Les résumés (environ 500 mots), accompagnés d’une courte notice biographique, sont à adresser

au plus tard le 10 avril 2018

à : forumhctn2018@gmail.com

Les résumés et les communications peuvent être écrits et présentés en arabe et/ ou en français.

Notifications

Les notifications d’acceptation devraient être envoyées au plus tard le 15 avril 2018.

Envoi des communications

La version finale de la communication devra être envoyée au plus tard le 20 avril 2018.

Inscription

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 25 avril 2018

Comité d'organisation

Président du comité: Mohamed Mohsen ZERAI, Université de Sfax (TUN)

Coordination scientifique et logistique:

Fatma BEN SAAD-DUSSEAUT, Université Bordeaux-Montaigne (FRA)

Ramzi TURKI, Université de Monastir (TUN)

Membres du comité d’organisation:

Chokri SMAOUI, Université de Sfax (TUN)

BAHLOUL Ali, Université de Sfax (TUN)

Chafaa HAMROUNI, Université de Gabes(TUN)

Faten RIDENE Université de Carthage(TUN)

Fatima Ezzahra MOUSSA, Université de Sfax(TUN)

Hedi ZNETI, Université de Sfax (TUN)

Helmi BENCIR, Université de Sfax (TUN)

Houneida BEN AYED, Université de Carthage(TUN)

Inès HACHICHA-SAHNOUN, Université de Lorraine (FRA)

Johann CHATEAU-CANGUILHEM, Université Bordeaux-Montaigne (FRA)

Marie-Laure DESJARDINS, Université Paris1Panthéon-Sorbonne (FRA)

Moncef MEHERZI, Université Bordeaux-Montaigne (FRA)

Omaima TRABELSI, Université de Kairouan(TUN)

Rim ZRIDA, Université de Carthage(TUN)

Soufiane MALLOULI, Université de Sfax (TUN)

Souhir ABDELMOULA, Université de Sfax (TUN)

Tahar RKIWA, Université de Gafsa(TUN)

Yosra KRICHEN, Université de Sfax (TUN)

Comité scientifique