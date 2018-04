Figures de l'inspiration dans la poésie française du XVIIe siècle

Announcement

Présentation

Ce colloque vise à permettre une réévaluation de la place de l’inspiration dans la poésie française du XVIIe siècle. Il considérera ce qu’a laissé dans l’ombre le constat d’un « crépuscule de l’enthousiasme » (M. Fumaroli) au XVIIe siècle, une fois Malherbe venu. Cette vue, thématisée par la prédominance de l’« art » sur la « nature » dans l’exercice du poète, tend pourtant à laisser de côté des figures de l’inspiration – figures du poète inspiré tout autant que figurations dans le discours poétique de l’énonciation inspirée – qui continuent de travailler l’héritage de la Renaissance. Des poètes religieux, de Claude Hopil à Madame Guyon, adaptent en effet le cadre métaphysique de la fureur à une conception mystique de l’enthousiasme poétique ; de nombreux autres formulent des paraphrases plus ou moins libres des livres bibliques au titre d’une expérience chrétienne inspirée, alors que la révélation prophétique est close. Dans le domaine profane, le rôle dévolu à l’imagination ou à la mélancolie dans le « génie » poétique concourt à façonner chez des auteurs de la génération 1620 une figure nouvelle et immanente du poète inspiré ; des théoriciens et des poètes comme Rapin ou Boileau intègrent enfin, à l’âge classique, l’inspiration comme ornement rhétorique dans le cadre d’une poétique maîtrisée. Dans le contexte d’un scepticisme grandissant à l’égard de l’influence des « esprits » sur l’homme et d’une régularisation institutionnelle et mondaine du discours versifié, de telles figures de l’inspiration continuent donc d’informer le discours poétique et ses procédures de légitimation esthétiques et sociales. Elles suggèrent la possibilité dégager une histoire de la poésie inspirée au XVIIe siècle qui ne soit pas uniquement tributaire des grandes scansions du malherbisme ou du classicisme souvent mises en avant par les études sur la période.

Colloque organisé avec le soutien de l'INCAL (Université catholique de Louvain), du TrAme (Université de Picardie Jules Verne) et du FNRS

Programme

Jeudi 19 avril 2018Salle du conseil FIAL, collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1, Louvain-la-Neuve



8 h 45 Accueil des participants

9 h 00 Ouverture du colloque par Mme Agnès Guiderdoni, présidente de l’Institut des Civilisations, Arts et Lettres de l’UCL

9h15 Introduction du colloque par Audrey Duru (Université de Picardie Jules Verne) et Clément Duyck (Université catholique de Louvain – Actions Marie Curie)

9 h 30-10 h 50



1. De nouvelles figures du poète inspiré



Présidence : Agnès Guiderdoni (Université catholique de Louvain – FNRS)

Stéphane Macé (Université Grenoble-Alpes, UMR Litt&Arts, équipe Rare) : « “Il ne savait rien mais il était poète” : Racan comme figure du poète inspiré au XVII e siècle. »

(Université Grenoble-Alpes, UMR Litt&Arts, équipe Rare) : « “Il ne savait rien mais il était poète” : Racan comme figure du poète inspiré au XVII siècle. » Anne Mantero (Université de Franche-Comté, ELLIADD) : « Le mythe du poète inspiré, une configuration pour le lyrisme chrétien ? »

10h50 Pause

11h 10-12 h 30



2. Immanence de l'inspiration

Delphine Reguig (Université de Lyon-Université Jean Monnet, IHRIM UMR 5317) : « “Dès que l’impression fait éclore un poète” (Satire IX) : humanités sublimes chez Boileau. »

(Université de Lyon-Université Jean Monnet, IHRIM UMR 5317) : « “Dès que l’impression fait éclore un poète” (Satire IX) : humanités sublimes chez Boileau. » Melaine Folliard (Aix-Marseille Université, CIELAM) : « Le bannissement des Muses : Théophile de Viau ou l'immanence de l'inspiration. »

Présidence :(Université Côte d’Azur)

Déjeuner

14 h-15 h 20



3. Physique de l’inspiration



Présidence : Stéphane Macé (Université Grenoble Alpes)

Aline Smeesters (Université catholique de Louvain – FNRS, GEMCA) : « Les “images des choses” dans l’esprit du poète : réflexions sur les théories de l’inspiration dans quelques poétiques néo-latines (1560-1650). »

(Université catholique de Louvain – FNRS, GEMCA) : « Les “images des choses” dans l’esprit du poète : réflexions sur les théories de l’inspiration dans quelques poétiques néo-latines (1560-1650). » Josiane Rieu (Université Côte d'Azur, CTEL Nice) : « Inspiration, respiration et création poétique chez Pierre de Croix. »

15h20 Pause

15h 40-17h



4. Fictions de l’inspiration

Léo Stambul (Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, EA 174 FIRL) : « Figurer la fureur : l’art poétique de l’exception chez Boileau. »

(Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, EA 174 FIRL) : « Figurer la fureur : l’art poétique de l’exception chez Boileau. » Julien Bardot (Université Paris-Sorbonne, CELLF) : « Le Parnasse rêvé de La Fontaine : l’appropriation personnelle d’un topos poétique. »

Vendredi 20 avril 2018



Salle du conseil FIAL, collège Érasme, Place Blaise Pascal, 1, Louvain-la-Neuve

9h 15 : Accueil des participants

9 h 30 -10 h 50



5. Inspiration et compétence sociale





Présidence : Claudine Nédelec (Université d’Artois)

Dinah Ribard (EHESS, CRH-Grihl) : « Poètes ouvriers, poètes inspirés. »

(EHESS, CRH-Grihl) : « Poètes ouvriers, poètes inspirés. » Audrey Duru (Université de Picardie-Jules Verne, EA 4284 Trame) : « Inspiration et compétences des laïcs : les paraphrases en vers français de la Bible au xviie siècle par des non professionnels de la foi. »

Présidence :(Université Jean Monnet – Saint-Étienne)

10h Pause

11 h 20-12 h 40



6. Genres poétiques inspirés



Présidence : Anne Mantero (Université de Franche-Comté)

Christophe Bourgeois (professeur de chaire supérieure, Paris) : « Salomon inspiré : autour des interprétations et des réécritures poétiques du Cantique des Cantiques. »

(professeur de chaire supérieure, Paris) : « Salomon inspiré : autour des interprétations et des réécritures poétiques du Cantique des Cantiques. » Camille Venner (Université de Lorraine, EA 7305 Littératures, Imaginaire, Sociétés) : « “L’ardente flamme” de la Muse chrétienne dans les “Odes sacrées” d’Antoine Godeau. »

Déjeuner

Claudine Nédelec (Université d'Artois, EA 4028 Textes & Cultures) : « Les Muses camuses des burlesques. »

(Université d'Artois, EA 4028 Textes & Cultures) : « Les Muses camuses des burlesques. » Clément Duyck (Université catholique de Louvain – Actions Marie Curie, GEMCA) : « La poésie inspirée de Madame Guyon à l’épreuve du burlesque. »

14 h-15 h 20Présidence :(Université Sorbonne nouvelle – Paris 3)

15 h 20-16 h



Conclusions

Contacts

Audrey Duru (TRAME, EA 4284) audrey.duru@u-picardie.fr

Clément Duyck (GEMCA - INCAL) clement.duyck@uclouvain.be

Organisateurs

Agnès Guiderdoni, Université catholique de Louvain, FNRS

Manuel Couvreur, Université libre de Bruxelles

Audrey Duru, Université de Picardie-Jules Verne

Clément Duyck, Université catholique de Louvain – Action Marie Curie

Comité scientifique