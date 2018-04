Summary

L’interaction entre les territoires, la recherche scientifique et le développement touristique et économique est au cœur du projet franco-italien TRAceS, inscrit dans le cadre de la programmation Interreg Alcotra 2014-2020. Ce premier séminaire transfrontalier a pour objectif de proposer un partage d’expériences entre les différents participants au projet, afin d’éclairer les enjeux soulevés par la transmission de la connaissance archéologique et l’implication de ses différents acteurs professionnels : scientifiques, professionnels du tourisme, gestionnaires de sites et de musées, techniciens du patrimoine, etc. Il s’agit plus largement de dresser un panorama des pratiques des deux pays et de l’implication des différents acteurs.